12 нелепых исков в суд, которые подали тюремные заключенные

Джесси Диммик ворвался в дом Джареда и Линдси Роули в штате Канзас. Диммик держал их в плену, а перепуганные Роули кормили его и даже смотрели с ним фильмы. Когда он спал, супруги сбежали и связались с полицией, после чего его арестовали. Но из тюрьмы Диммик подал в суд на своих жертв - он рассказал, что якобы они согласились скрывать его от полиции, и приняли в своем доме. Позже дело было закрыто из-за отсутствия каких-либо доказательств.