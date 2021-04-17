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12 нелепых исков в суд, которые подали тюремные заключенные

12 нелепых исков в суд, которые подали тюремные заключенные (13 фото)

Автор:
17 апреля 2021 11:15
Сообщество : Истории
Метки: истории   люди   подборка   преступники   суд   тюрьма   тюрьмы   фото   
991
13
По данным The New York Times, тюрьмы обязаны предоставлять заключенным В США доступ к юридическим материалам и почтовым отправлениям. Также у заключенных есть возможность подать иск в суд на что угодно. У них много свободного времени, поэтому в суд частенько прилетали самые нелепые иски. Кто-то жаловался на плохую еду в столовой, кто-то - на Бога, другие требовали порнографии. Что еще придумывали заключенные?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории   люди   подборка   преступники   суд   тюрьма   тюрьмы   фото   
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9  комментариев
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11k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Во у людей фантазия! А местный обмылок - "ах-ах, Коран не дали!
"
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8k
Клёст 10 минут назад
При тамошних темпах наращивания терпимости и свобод всех видов, скоро, думаю, подобные иски начнут вовсю удовлетворять./ругательство/
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5k
z0_0b 36 минут назад
Щьтаты билятъ
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61k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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22k
Владимир 2 часа назад
Комментарий к фото
Лехаим?
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