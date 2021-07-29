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В Китае миллиардера посадили на 18 лет за «провоцирование&nbsp;неприятностей»

В Китае миллиардера посадили на 18 лет за «провоцирование неприятностей» (5 фото)

Автор:
29 июля 2021 15:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   Сунь Дау   миллиардер   партия   сельское хозяйство   суд   тюрьма   
2905
5

По мнению суда, он раскачивал лодку и планировал переворот, по уверениям правозащитников - это месть за связи с диссидентами.

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Метки: Китай   Сунь Дау   миллиардер   партия   сельское хозяйство   суд   тюрьма   
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15k
Maks Es 3 часа назад
Миллионер или миллиардер?
9000 человек на него работали - это они ему миллиарды или миллионы заработали, эксплуататора и мироеду?
О ком я должен плакать - о мироеде кулаке?
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369
Сигизмунд Лазаревич Maks Es 2 часа назад
о бездарно прожитой жизни, ты должен плакать.
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8k
vit 10 минут назад
Там, где диктатура и автократия, там и месть за несогласие с линией партии, которая выражается в виде огромных сроков по надуманным обвинениям.
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65k
Варакин Алексей Полчаса назад
После площади тяньаньмэнь,нам у Китая надо учиться,а не критиковать!
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962
Not Found! 36 минут назад
"...миллиардера обвиняли в организации толпы для нападения на госорганы, разжигании ссор и препятствование государственному управлению."
«Кто не с нами, тот против нас»
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454
Autumn2015 36 минут назад
Прям как у нас в Беларуси - посадили Виктора Бабарико на 14 лет только за то, что захотел баллотироваться в президенты.
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188
Zlaja ptica Autumn2015 Полчаса назад
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431
Карл Такойто 39 минут назад
,,Если правда не виноват то его конечно жаль,,

Автор ты же сам пишешь что критиковал власть, китайцы даже особо не заморачивались и осудили с формулировкой за ,,провоцирование неприятностей,,-что бы это не значило,но очевидно неприятностей для тех кого он критиковал,то есть представителей власти)) Тут вопрос в другом- нормально ли для тебя в принципе что за подобное сажают или нет?))
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3k
Dmitrii Ivanov Час назад
А пусть не раскачивает джонку - Винни Пуха стошнит.
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188
Zlaja ptica Dmitrii Ivanov Полчаса назад
Винни пух это в Норвегии. В Китае панда По - воин - дракон
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11k
Великий Кормчий Час назад
А нашему навальнёшеньке всего то три годочка дали....
Обидно
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1k
Атомный Крот Час назад
А причем тут "рабочих жаль"?

Оттого, что посадили владельца компании сама-то компания никуда не делась. Все управляющие остались работать на своих местах, как и все прочие сотрудники.
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6k
Alex 2 часа назад
Да уж, и что - нам предлагают любить этого товарисча?
За что, простите? Пардон за очевидность, но он построил свой "независимый бизнес" не на пустом месте, а в Китае, где правительство и так делает все, чтобы бизнес работал. После чего начинает плевать в колодец, из которого его поили и якшаться с оппо, которые эту самую систему хотят вшатать.
Разумеется, правительство слегла дает обнаглевшему челу подзатыльник и призмеляет его на 18 годиков, чтобы подумал маленько, откуда вообще берется бизнес в Китае и что правительство делает для того, чтобы он был. Ему стоило бы помнить, что китайское экономическое чудо было создано руками миллионов простых китайцев, которые для первоначального сдвига этого чуда фактически пахали за плошку риса, и так десятилетиями. Только дешевый труд позволил Китаю сделать такой рывок. А этот труд был обеспечен жесткой идеологией партии. Без этого изначального труда не было бы никакого экономического чуда. И только сейчас, когда Китай стал первой экономикой мира, постепенно начинает улучшаться качество жизни самих китайцев. А до этого они пахали как проклятые за копейки и не потому, что партия такая плохая - потому, что была объективная необходимость привлекать в стану бизнес и инвестиции, заманивая их дешевой рабсилой. Этого аграрий-миллиардер не учитывает почему-то... Ну конечно, легко кидать какахами в правительство, а как бы ты сам дал такой пинок нищей многомиллионной стране? Никак.
Зато вонять научился.
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569
робт 2 часа назад
афтар ты в следующий раз пиши китайцы молодцы или не молодцы, а то нихрена не понятно
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188
Zlaja ptica робт Час назад
Китайцы молодцы! После того, как ден сяо пин отстранил от власти маразматика мао с женой, он начал курс реформ. Не только экономических, но и политических.
И именно маосисты - хунвейбины начали протесты на тянь Ань мэнь.
Одной из основ этих реформ была постоянная смена "поколений китайских руководителей" раз в 10 лет.

Си дзен пин как раз из пятого, но когда пришла пора уходить, он уничтожил всех ярких представителей шестого поколения и обнулили конституцию. Кого расстреляли, кого посадили, кого сняли с должности.... Зато теперь в Китае альтернативынет, без си Китай погибнет, крабов на галерее не меняем и прочее...

Ну а кто этот китайский грудинин, хз.

Я ответил на вопрос?
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2k
satra 2 часа назад
Очень многие реально думают, что "они всего добились сами!". Таких товарищей в Китае периодически "приземляют".
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236
Сергей Кузьмин 2 часа назад
Так отжимают бизнес....
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50
Олег Ершов 3 часа назад
интересно кто эти "некоторые жители России" которые сравнивают Сунь Дау с Грудинным. я так про него вообще первый пас слышу
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188
Zlaja ptica Сигизмунд Лазаревич Час назад
А кто у нас свои миллиарды заработал не как грудинин?
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11k
Taximaxi 3 часа назад
Кто такой Грудинный?
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6k
Ф Ив 3 часа назад
Учитывая то, что абсолютное большинство китайских сельских жителей мягко говоря не в шоколаде понятно почему его упекли в тюрьму. Такой пример реальной заботы частника о своих работниках действительно может раскачать лодку, люди могут задать очень содержательный вопрос КПК о том, почему они не живут также хорошо, ведь есть наглядный пример.
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188
Zlaja ptica Татьяна Юсова Полчаса назад
Конечно! Как же можно?
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893
Алксандр Шевченко 3 часа назад
Вся суть ментов, был бы человек - статья найдётся.
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63k
Viktor 3 часа назад
Китаёзы молодцы - миллионер, миллиардер, пох - к стенке и не чирикай! Этот еле от вышки открутился.
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