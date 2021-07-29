По мнению суда, он раскачивал лодку и планировал переворот, по уверениям правозащитников - это месть за связи с диссидентами.
Один из крупнейших частных сельскохозяйственных магнатов Китая миллиардер Сунь Дау был приговорен судом города Гаобейдянь на 18 лет тюрьмы за "провоцирование неприятностей". По мнению китайских правозащитников, такая странная формулировка в приговоре говорит о политической подоплеке этого уголовного дела.
Миллиардера арестовали 11 ноября 2020 года вместе с женой, двумя сыновьями и их женами. Суровый приговор Сунь Дау суд вынес за несколько недель тайных слушаний. В частности миллиардера обвиняли в организации толпы для нападения на госорганы, разжигании ссор и препятствование государственному управлению.
Есть версия, что преследование Дау - это месть партии за давнюю связь миллиардера с оппозиционерами. Осужденный и сам критиковал политику властей в отношении сельских районов. В 2019 году бизнесмен был одним из немногих, кто обвинил правительство в сокрытии вспышки африканского свиного гриппа, которая не только затронула его фермы, но и нанесла огромный ущерб всей промышленности страны.
Сунь Дау — основатель Dawu Agricultural and Animal Husbandry Group. Его успешный многомиллиардный бизнес обеспечивает работой 9 тысяч человек. Предприниматель построил для своих работников небольшой город, где в пику партии воплотил свое видение справедливого сельского общества. В городке работники компании и их семьи имели бесплатный или льготный доступ к здравоохранению, школьному образованию и развлечениям.
Не совсем понятно, почему Сунь Дау некоторые жители России сравнивают с Павлом Грудинным - директором совхоза имени Ленина. Ведь если и вправду китайский миллионер, отрицавший на суде свою вину, действительно не виноват - то его и рабочих действительно жаль.
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9000 человек на него работали - это они ему миллиарды или миллионы заработали, эксплуататора и мироеду?
О ком я должен плакать - о мироеде кулаке?
Автор ты же сам пишешь что критиковал власть, китайцы даже особо не заморачивались и осудили с формулировкой за ,,провоцирование неприятностей,,-что бы это не значило,но очевидно неприятностей для тех кого он критиковал,то есть представителей власти)) Тут вопрос в другом- нормально ли для тебя в принципе что за подобное сажают или нет?))
Обидно
Оттого, что посадили владельца компании сама-то компания никуда не делась. Все управляющие остались работать на своих местах, как и все прочие сотрудники.
Посидит, подумает, может поумнеет.
За что, простите? Пардон за очевидность, но он построил свой "независимый бизнес" не на пустом месте, а в Китае, где правительство и так делает все, чтобы бизнес работал. После чего начинает плевать в колодец, из которого его поили и якшаться с оппо, которые эту самую систему хотят вшатать.
Разумеется, правительство слегла дает обнаглевшему челу подзатыльник и призмеляет его на 18 годиков, чтобы подумал маленько, откуда вообще берется бизнес в Китае и что правительство делает для того, чтобы он был. Ему стоило бы помнить, что китайское экономическое чудо было создано руками миллионов простых китайцев, которые для первоначального сдвига этого чуда фактически пахали за плошку риса, и так десятилетиями. Только дешевый труд позволил Китаю сделать такой рывок. А этот труд был обеспечен жесткой идеологией партии. Без этого изначального труда не было бы никакого экономического чуда. И только сейчас, когда Китай стал первой экономикой мира, постепенно начинает улучшаться качество жизни самих китайцев. А до этого они пахали как проклятые за копейки и не потому, что партия такая плохая - потому, что была объективная необходимость привлекать в стану бизнес и инвестиции, заманивая их дешевой рабсилой. Этого аграрий-миллиардер не учитывает почему-то... Ну конечно, легко кидать какахами в правительство, а как бы ты сам дал такой пинок нищей многомиллионной стране? Никак.
Зато вонять научился.
Тебе откуда знать, что он там учитывает?
Лишь бы пёрнуть? Наверное он не глупее тебя и о реалиях жизни в Китае знает не от фишкинских диванных экспёрдов.
Можете все это наблюдать на российском примере. Наши олигархи (и даже бизнемены с шестью нулями, а не с девятью) всерьез считают, что всего добились только сами, правительство им только мешает, а тот же народ ко их достижениям не имеет никакого отношения. Такие, типа, люди, которые сделали себя сами. Да, определенная доля правды в этом есть, но при этом забывается, что значительная часть успеха таких людей определяется условиями для ведения бизнеса, которые создают вовсе не они.
Простые примеры: кто прокладывает автомобильные и железные дороги? организует грузоперевозки в масштабе страны и мировом масштабе? Правительства. А без перевозок никакой бизнес не существует.
Кто обеспечивает квалифицированный труд? Люди. А без работников тоже бизнеса нет.
Кто создает условия для появления бизнеса? Опять же те, кто стоит у руля страны.
Кто, например, постоянно дает аграриям кредиты под низкие проценты, без которых им не выжить? Государство - что в Китае, что у нас.
А бизнесмены этим пользуются. На здоровье, для вас и делали, но вы хотя бы не плюйте в этот колодец!
Вы же берете кредиты? Хотите, чтобы транспортная сеть страны была развита? Строите свой бизнес с учетом квалифицированного труда? Пользуетесь достижениями отечественной науки?
Ну да, а потом говорите - я это все с нуля поднял, все сам создал!
Добавляйте тогда: я сам проложил по всему Китаю железные и автомобильные дороги, запустил в небо тысячи самолетов, лично наладил рынки сбыта и доставки товара по всему миру, сам сертифицировал продукцию, сам провел огромный объем исследований в сельском хозяйстве, сам вывел новые сорта сельхозкультур, сам подготовил и обучил тысячи специалистов, сам модернизировал экономику Китая в одиночку, сам себе давал кредиты под ноль-проценты, сам себя спасал, если вдруг неурожай или низкий спрос на агропродукцию, короче, все сам, это просто человек-Китай какой-то!
Ну а на самом деле все это делали за него, а он пользовался всем этим как удобными условиями для бизнеса, после чего кривит физиономию - какая-то страна не такая, дайте другую!
За что справедливо и получил.
Надо думать, прежде чем плевать в колодец.
И именно маосисты - хунвейбины начали протесты на тянь Ань мэнь.
Одной из основ этих реформ была постоянная смена "поколений китайских руководителей" раз в 10 лет.
Си дзен пин как раз из пятого, но когда пришла пора уходить, он уничтожил всех ярких представителей шестого поколения и обнулили конституцию. Кого расстреляли, кого посадили, кого сняли с должности.... Зато теперь в Китае альтернативынет, без си Китай погибнет, крабов на галерее не меняем и прочее...
Ну а кто этот китайский грудинин, хз.
Я ответил на вопрос?
С неба упало?
С чего это вдруг такая уверенность и безапелляционные заявления?
Ты досконально знаком с его делами, бизнесом и биографией, либо просто на ходу сочинил?
Это они для всех так предлагают, но не для себя.
Ведь ты сейчас говоришь о себе, пытаясь приписать мне собственные недостатки.
Это ты в душе доносчик и предатель, поэтому и говоришь об этом.
Опять копипаста или на этот раз сама "сходила"?