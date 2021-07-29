Один из крупнейших частных сельскохозяйственных магнатов Китая миллиардер Сунь Дау был приговорен судом города Гаобейдянь на 18 лет тюрьмы за "провоцирование неприятностей". По мнению китайских правозащитников, такая странная формулировка в приговоре говорит о политической подоплеке этого уголовного дела.







Миллиардера арестовали 11 ноября 2020 года вместе с женой, двумя сыновьями и их женами. Суровый приговор Сунь Дау суд вынес за несколько недель тайных слушаний. В частности миллиардера обвиняли в организации толпы для нападения на госорганы, разжигании ссор и препятствование государственному управлению.