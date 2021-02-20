Мстительная любовница подложила бывшему свинью

Женщину, которая преследовала бывшего бойфренда и даже послала ему свиную голову в качестве "необоснованного акта злобы", британский суд приговорил к 15 месяцам тюремного заключения.

Еще до инцидента со свиной головой 33-летняя Тиа Макбин замучила 35-летнего Оралтона Робинсона и его постоянную подружку телефонными звонками, неоднократно заказывала пиццу на их адрес и продолжала подобные выходки даже после того, как получила судебный запрет приближаться к бывшему приятелю.

Тиа познакомилась с Робинсоном в пабе в мае 2018 года. Во время непродолжительных отношений она забеременела. Между тем, Робинсон не рассматривал их связь как серьезную: все это время он оставался в постоянных отношениях со своей девушкой Аркейей Биш. Когда Макбин сказала бойфренду, что у нее биполярное расстройство, тот оставил ее. Но Макбин не желала и слышать о расставании: она засыпала Робинсона навязчивыми и угрожающими посланиями, стучалась ночью в его дом, оставляла записки и звонила ему до 100 раз в день.