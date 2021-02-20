Мстительная любовница подложила бывшему свинью

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33-летняя Тиа Макбин из Вулвича была приговорена к 15 месяцам тюрьмы за преследование своего экс-бойфренда и его новой пассии. Она придумывала самые изощренные способы достать счастливую парочку и даже отправила свиную голову в халяльный ресторан возлюбленной своего неверного дружка.
Женщину, которая преследовала бывшего бойфренда и даже послала ему свиную голову в качестве "необоснованного акта злобы", британский суд приговорил к 15 месяцам тюремного заключения.
Еще до инцидента со свиной головой 33-летняя Тиа Макбин замучила 35-летнего Оралтона Робинсона и его постоянную подружку телефонными звонками, неоднократно заказывала пиццу на их адрес и продолжала подобные выходки даже после того, как получила судебный запрет приближаться к бывшему приятелю.
Тиа познакомилась с Робинсоном в пабе в мае 2018 года. Во время непродолжительных отношений она забеременела. Между тем, Робинсон не рассматривал их связь как серьезную: все это время он оставался в постоянных отношениях со своей девушкой Аркейей Биш. Когда Макбин сказала бойфренду, что у нее биполярное расстройство, тот оставил ее. Но Макбин не желала и слышать о расставании: она засыпала Робинсона навязчивыми и угрожающими посланиями, стучалась ночью в его дом, оставляла записки и звонила ему до 100 раз в день.
Еще до инцидента со свиной головой 33-летняя Тиа Макбин замучила 35-летнего Оралтона Робинсона и его постоянную подружку телефонными звонками, неоднократно заказывала пиццу на их адрес и продолжала подобные выходки даже после того, как получила судебный запрет приближаться к бывшему приятелю.
Тиа познакомилась с Робинсоном в пабе в мае 2018 года. Во время непродолжительных отношений она забеременела. Между тем, Робинсон не рассматривал их связь как серьезную: все это время он оставался в постоянных отношениях со своей девушкой Аркейей Биш. Когда Макбин сказала бойфренду, что у нее биполярное расстройство, тот оставил ее. Но Макбин не желала и слышать о расставании: она засыпала Робинсона навязчивыми и угрожающими посланиями, стучалась ночью в его дом, оставляла записки и звонила ему до 100 раз в день.
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Надоедала Макбин и постоянной подруге Робинсона. Аркейя Биш - владелица ресторанчика, который Макбин также выбрала своей целью. Она регулярно писала постоянным клиентам ресторана позорящие заведение письма, например, о том, что видела, как сотрудники занимались сексом в кухонных котлах. Она замучила пару заказами пиццы: только перечисление заказов заняло четыре страницы в уголовном деле.
В начале февраля 2021 года Макбин отправила в ресторан Биш свиную голову. Та, думая, что привезли заканзанные ею продукты, открыла посылку - и была в шоке, особеннос учетом того, что ее ресторан подает только халяльную еду.
Как заявила на суде сторона обвинения, не только сама Биш, но и ее сотрудники испытали моральные страдания от поступка Макбин: так, одному из них, вегану, стало плохо. В результате, суд приговорил Макбин к 15 месяцам тюрьмы за преследование, угрозы, нанесение морального ущерба и нарушение решения суда о прекращении контактов с бывшим возлюбленным. Судья Рут Даунинг особо подчеркнула, что, хоть поведение Макбин и не включало физического насилия, степень эмоционального насилия была достаточно высока, чтобы отравить жизнь экс-возлюбленному и его подруге.
Звщитник Макбин,прося суд о снисхождении, назвал ее поведение "нерациональным отношением к разрыву". Он напомнил, что Макбин признала свою вину, а это, по его мнению, говорит о ее готовности встать на путь исправления. Отдельно адвокат подчеркнул, что к жестокому и бессмысленному поведению ее подтолкнули "токсичные отношения", в которые ее впутал сам пострадавший.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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