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Мстительная любовница подложила бывшему свинью

Мстительная любовница подложила бывшему свинью (6 фото)

Автор:
20 февраля 2021 09:43
Сообщество : Криминал
Метки: Токсичные отношения   бывшие   криминал   преследование   приговор   прошла любовь   суд   тюрьма   
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6
33-летняя Тиа Макбин из Вулвича была приговорена к 15 месяцам тюрьмы за преследование своего экс-бойфренда и его новой пассии. Она придумывала самые изощренные способы достать счастливую парочку и даже отправила свиную голову в халяльный ресторан возлюбленной своего неверного дружка.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Токсичные отношения   бывшие   криминал   преследование   приговор   прошла любовь   суд   тюрьма   
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5  комментариев
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1k
Никита 2 часа назад
Кто бы мне свиную голову прислал,приготовил бы зельц,хорош под хорошую водочку.
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69k
Чёрный человек. 21 минуту назад
Автор вот скажи зачем нам знать об этом?..
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149
Активная Жизнь 46 минут назад
Мне кажется заключение под стражу, шизофрению не лечит) Ну а потом если уж это - "Во время непродолжительных отношений она забеременела"... Оба взрослые люди, если уж так и захотелось спать друг с другом, есть же средства контрацепции... Она понятно - шизофреничка, а сам то он о чём тоже думал? К тому же есть уточнения - что на серьёзные отношения не рассчитывал...
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11k
Erorist 2 часа назад
Во у мужика либидо титанское раз на нее вставал.
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Albert GER 2 часа назад
Меня втянули в токсичные отношения, за это заипу полгорода. ))))
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