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Час расплаты пришел, или реакция на первый рабочий день в 2022 году

Час расплаты пришел, или реакция на первый рабочий день в 2022 году (21 фото)

Автор:
10 января 2022 11:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   каникулы   новый год   праздники   прикол   работа   смех   твиттер   
3255
21
Вот и все... праздничные дни подошли к своему логическому завершению, а это значит, что все вышли на работу. Эх, непривычно нам будет в первые дни без дивана, оливье и Гарри Поттера. Перед вами подборка постов пользователей соцсетей, которые замечательно описывают весь масштаб трагедии.
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Метки: Юмор   каникулы   новый год   праздники   прикол   работа   смех   твиттер   
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48k
noName 2 часа назад
Мда,думал все выходные буду плевать в потолок.Решил на праздниках заняться тем на что времени не хватало:10 рабочих дней,но только дома,ну и с вечерними перерывами на "праздничное побухать"...
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17k
DeniZZka Полминуты назад
Вроде бы сайт хорошего настроения, вы зачем по больному бьёте?
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2k
Natali 13 минут назад
А я первый раз за несколько лет хорошо отдохнула, проведали родственников, старых друзей, несколько раз собирались в ресторане, аж 3 раза у зубного была, привела все в порядок, покатались на сноуборде, погуляли по городу. И даже несколько дней просто повалялась в кроватке с сериальчиком....))) Я первый раз в жизни отдыхала. Всегда время от работы было для другой работы по дому/саду, а тут так классно)))
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