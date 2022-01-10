Час расплаты пришел, или реакция на первый рабочий день в 2022 году

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Вот и все... праздничные дни подошли к своему логическому завершению, а это значит, что все вышли на работу. Эх, непривычно нам будет в первые дни без дивана, оливье и Гарри Поттера. Перед вами подборка постов пользователей соцсетей, которые замечательно описывают весь масштаб трагедии.
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2. 100-процентное попадание
как это - завтра на работу??? pic.twitter.com/EDxYoRKxwp— Dranicoff (@ann_by) January 9, 2022
5. Как-то так
Ну, чо народ?— TOMKA ❤️ СССР (@tomkaussr) January 9, 2022
Завтра на работу. ☝😁 pic.twitter.com/qkVR4dySgr
6. Новогодние праздники, с вами было круто!
Новогодние праздники прощаются с тобой до следующего года и провожают тебя на работу - в добрый путь! pic.twitter.com/tArxmVk6Od— Давыдов Юрий (@DavydovYoury) January 9, 2022
14. Видео, от которого ощущается холод через монитор
Сегодня последний официальный выходной завтра на работу, взбодритесь pic.twitter.com/4XHxvgoAjB— Графин невежливый (@art100780) January 9, 2022
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