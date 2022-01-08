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Неутешительные итоги новогодних каникул 2022 года, которыми поделились пользователи Twitter

Неутешительные итоги новогодних каникул 2022 года, которыми поделились пользователи Twitter (17 фото)

Автор:
08 января 2022 14:43
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Юмор   каникулы   новый год   прикол   смех   твиттер   
1726
17
Десять дней новогоднего релакса подходят к своему логическому завершению, поэтому можно уже подводить промежуточные итоги. Событий было много! Сегодня своими впечатлениями, в типичной для них манере, расскажут пользователи социальной сети Twitter.
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Метки: twitter   Юмор   каникулы   новый год   прикол   смех   твиттер   
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4  комментария
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42k
dima423 52 минуты назад
Комментарий к фото
мда)) смешная ситуация
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dima423 49 минут назад
Комментарий к фото
не особо умен, но зато как силен...)
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42k
dima423 51 минуту назад
Комментарий к фото
я не согласен, потому что я не Лешенька...
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