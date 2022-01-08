Неутешительные итоги новогодних каникул 2022 года, которыми поделились пользователи Twitter

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Десять дней новогоднего релакса подходят к своему логическому завершению, поэтому можно уже подводить промежуточные итоги. Событий было много! Сегодня своими впечатлениями, в типичной для них манере, расскажут пользователи социальной сети Twitter.
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