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Философы из соцсетей, которые вновь заставили нас удивиться и задуматься

Философы из соцсетей, которые вновь заставили нас удивиться и задуматься

Автор:
08 декабря 2023 17:47
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Твиттер   Юмор   мудрость   смех   философия   
2129
16

Перед вами ставшие уже популярными пользователи Твиттера, которых читать одно удовольствие. Как они умудряются вкладывать столько мудрости о повседневности в такие коротенькие сообщения?

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Метки: Прикол   Твиттер   Юмор   мудрость   смех   философия   
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2  комментария
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Выхухоль (Нагайна) Час назад
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А потом сделают чучело и поставят охранником на входе.
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Richard

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