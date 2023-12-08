Философы из соцсетей, которые вновь заставили нас удивиться и задуматься

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Перед вами ставшие уже популярными пользователи Твиттера, которых читать одно удовольствие. Как они умудряются вкладывать столько мудрости о повседневности в такие коротенькие сообщения?
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