Что-то на гениальном от людей, которые уже познали эту сложную жизнь

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Данный пост будет покруче всяких учебников по психологии и прочих книжек. Эти люди раскусили саму ЖИЗУ! Остаётся только добавить себе в закладки и внедрять их опыт в суровые будни.
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