FISHKINET
Сообщество Юмор 17611 постов • 3612 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Что-то на гениальном от людей, которые уже познали эту сложную жизнь

Что-то на гениальном от людей, которые уже познали эту сложную жизнь

Автор:
26 сентября 2023 12:40
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Социальные сети   Твиттер   Юмор   мудрость   смех   
3429
16

Данный пост будет покруче всяких учебников по психологии и прочих книжек. Эти люди раскусили саму ЖИЗУ! Остаётся только добавить себе в закладки и внедрять их опыт в суровые будни.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Социальные сети   Твиттер   Юмор   мудрость   смех   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
56k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
ну это хз что должно случиться, чтобы я на себя чей то кредит оформил...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
111k
Z_Павел Юрьевич_V Полчаса назад
Опять йумар от твиттерастов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
прикольная вещь, даже как бизнес можно использовать - сдавать в аренду... окупится за сезон думаю))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Кто-нибудь, ПЕРЕВЕДИТЕ мне заголовок с дебильного на человеческий!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

102372



Другие посты автора
Популярное в сообществах
14 красавчиков актёров, которые не побоялись показать себя с другой стороны
14 красавчиков актёров, которые не побоялись показать себя с другой стороны
Российскую феминистку, которая боролась с домашним насилием, убил в Турции её жених
Российскую феминистку, которая боролась с домашним насилием, убил в Турции её жених
Набирающие популярность в сообществах
Поездка в Дагестан. Почему именно туда?
Поездка в Дагестан. Почему именно туда?
Разные короткие научные видео на вечер
Разные короткие научные видео на вечер
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#ДТП#позитив#интересное#люди#США#Разное#истории#девушки
#машина#животные#аварии#Прикол#забавно#Автовсячина#шоу бизнес#в мире#природа#кино
#автомобили#Юмор#авто аварии#история#факты#интересно#улыбнуло#полиция#Россия#милота
А что так можно было? А что так можно было? Точнее не скажешь: убойные высказывания из социальных сетей, заставляющие задуматься Точнее не скажешь: убойные высказывания из социальных сетей, заставляющие задуматься О чём молчат мужчины: немного тайн сильной половины человечества О чём молчат мужчины: немного тайн сильной половины человечества "Заказчик печатает...": клиенты, сроки и слабоумие "Заказчик печатает...": клиенты, сроки и слабоумие Женские тайны и секреты, которые так тщательно скрывались от мужчин Женские тайны и секреты, которые так тщательно скрывались от мужчин И в номинации "Точно подмечено 2023" побеждает (многоточие) И в номинации "Точно подмечено 2023" побеждает (многоточие)

На что жалуетесь?

Вернуться