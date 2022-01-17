Из-за халатности людей в белых халатах бывший десантник лишился обеих ног

1180
3
Еще одно «дело врачей». На суде в Татарстане эскулапы, допустившие халатность, свою вину не признают. Пациент требует 30 млн рублей компенсации. Почему именно столько?
В Татарстане стартовал суд над тремя врачами Лениногорской больницы. На скамье подсудимых анестезиолог, травматолог и зав отделением. Следствие считает, что ампутация обеих ног у 40-летнего пациента Юрия Тимошенко произошла по их вине.
Юрий — бывший десантник, участник Чеченской кампании. С войны вернулся целехоньким. А вот в мирной жизни… Пять лет назад получил травму, сломал ногу. В той самой Лениногорской больнице ему сделали операцию. Анестезиолог, как потом вспоминал сам Тимошенко, долго не мог произвести нужную процедуру на позвоночнике. В итоге в спинном мозге образовалась гематома.
Юрий — бывший десантник, участник Чеченской кампании. С войны вернулся целехоньким. А вот в мирной жизни… Пять лет назад получил травму, сломал ногу. В той самой Лениногорской больнице ему сделали операцию. Анестезиолог, как потом вспоминал сам Тимошенко, долго не мог произвести нужную процедуру на позвоночнике. В итоге в спинном мозге образовалась гематома.
×
×
В чем причина неуклюжести подчиненного, догадался заведующий отделением. Он слегка пожурил доктора, мол, опять под градусом на работу вышел. Как утверждают специалисты, ситуация была поправима, если бы меры приняли вовремя. Но пациент 10 суток мучился от ужасных болей. Ног не ощущал, а о том, чтобы встать с постели, и речи не шло.
А инфекция, тем временем, распространялась по организму, был уже задет и головной мозг. «Откачали меня в Альметьевске нейрохирурги, не испугались, откачали, вернули меня к жизни, зрение мне вернули, я уже ослеп тогда, в коме был, все это мне вернули», — делится пережитым Юрий Тимошенко.
А инфекция, тем временем, распространялась по организму, был уже задет и головной мозг. «Откачали меня в Альметьевске нейрохирурги, не испугались, откачали, вернули меня к жизни, зрение мне вернули, я уже ослеп тогда, в коме был, все это мне вернули», — делится пережитым Юрий Тимошенко.
Три с половиной года ему пришлось восстанавливаться в больничных стенах. Он выбрался! Но из-за глубокого поражения спинного мозга альметьевским врачам пришлось ампутировать пациенту обе ноги. Речь шла о спасении жизни.
И вот, наконец, суд. Обвиняемые все эти годы не делали ни малейших попыток помочь своему бывшему пациенту. Извинений тоже никто не услышал. Не пахнет раскаянием и на суде. Все трое только оправдываются, никакой вины за собой не видят. Мол, «особенности организма» привели к печальным последствиям, а вовсе не их халатность.
Юрий Тимошенко требует с подсудимых 30 млн рублей. Качественные бионические протезы стоят, минимум, половину этой суммы, а то и больше. Да и другие средства реабилитации еще понадобятся.
И вот, наконец, суд. Обвиняемые все эти годы не делали ни малейших попыток помочь своему бывшему пациенту. Извинений тоже никто не услышал. Не пахнет раскаянием и на суде. Все трое только оправдываются, никакой вины за собой не видят. Мол, «особенности организма» привели к печальным последствиям, а вовсе не их халатность.
Юрий Тимошенко требует с подсудимых 30 млн рублей. Качественные бионические протезы стоят, минимум, половину этой суммы, а то и больше. Да и другие средства реабилитации еще понадобятся.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Умер? Плати!": у матери ребенка, насмерть сбитого электричкой, "Росгосстрах" потребовал 400 тысяч рублей
- Чеченский писатель обвинил режиссера "Аватара" в плагиате, и через суд добивается справедливости
- Страховой мошенник остался без ног и без денег
- Великое искушение от McDonald’s: москвичка подала в суд на ресторан сети общепита
- Аферист украл у инвалидов 179 миллионов рублей
27
Понравилось27
Новости партнёров
Согласен с предыдущим оратором, иск надо подавать на больницу, а этим вменять халатность