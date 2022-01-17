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Из-за халатности людей в белых халатах бывший десантник лишился обеих ног

Из-за халатности людей в белых халатах бывший десантник лишился обеих ног (3 фото)

Автор:
17 января 2022 17:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Татарстан   анестезия   врачи   инвалидность   компенсация   мозг   протезы   суд   
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Еще одно «дело врачей». На суде в Татарстане эскулапы, допустившие халатность, свою вину не признают. Пациент требует 30 млн рублей компенсации. Почему именно столько?
В Татарстане стартовал суд над тремя врачами Лениногорской больницы. На скамье подсудимых анестезиолог, травматолог и зав отделением. Следствие считает, что ампутация обеих ног у 40-летнего пациента Юрия Тимошенко произошла по их вине.

Юрий — бывший десантник, участник Чеченской кампании. С войны вернулся целехоньким. А вот в мирной жизни… Пять лет назад получил травму, сломал ногу. В той самой Лениногорской больнице ему сделали операцию. Анестезиолог, как потом вспоминал сам Тимошенко, долго не мог произвести нужную процедуру на позвоночнике. В итоге в спинном мозге образовалась гематома.
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В чем причина неуклюжести подчиненного, догадался заведующий отделением. Он слегка пожурил доктора, мол, опять под градусом на работу вышел. Как утверждают специалисты, ситуация была поправима, если бы меры приняли вовремя. Но пациент 10 суток мучился от ужасных болей. Ног не ощущал, а о том, чтобы встать с постели, и речи не шло.

А инфекция, тем временем, распространялась по организму, был уже задет и головной мозг. «Откачали меня в Альметьевске нейрохирурги, не испугались, откачали, вернули меня к жизни, зрение мне вернули, я уже ослеп тогда, в коме был, все это мне вернули», — делится пережитым Юрий Тимошенко.
Три с половиной года ему пришлось восстанавливаться в больничных стенах. Он выбрался! Но из-за глубокого поражения спинного мозга альметьевским врачам пришлось ампутировать пациенту обе ноги. Речь шла о спасении жизни.

И вот, наконец, суд. Обвиняемые все эти годы не делали ни малейших попыток помочь своему бывшему пациенту. Извинений тоже никто не услышал. Не пахнет раскаянием и на суде. Все трое только оправдываются, никакой вины за собой не видят. Мол, «особенности организма» привели к печальным последствиям, а вовсе не их халатность.

Юрий Тимошенко требует с подсудимых 30 млн рублей. Качественные бионические протезы стоят, минимум, половину этой суммы, а то и больше. Да и другие средства реабилитации еще понадобятся.

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Метки: Татарстан   анестезия   врачи   инвалидность   компенсация   мозг   протезы   суд   
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Roninsamuray 44 минуты назад
Вот так, мимоходом, пьяный врач сломал, перечеркнул жизнь человеку. И какими деньгами измерить всю тяжесть такой трагедии? Хоть какую сумму в иске выставляй, суд, за врачебную ошибку, много не присудит. Это не справедливо.
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Кистень 17 минут назад
И эти "врачи" что-то говорят об "обязательной вакцинации"? Встречал в своей жизни таких НЕПРОФЕССИОНАЛОВ от медицины. За активное сопротивление им был изгнан из подростковой поликлиники без справки об освобождении от работы в начале 80-х!
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1k
poбт 43 минуты назад
только долб*оё*бы соглашаются на анестезию уколом в позвоночник
вариант оказаться на коляске и есть одна из побочек, а все эти байки про "пьяный врач" чисто для шума
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58k
pynh 59 минут назад
с подсудимых 30 лямов? откуда у врачей деньги? с больнички нужно требовать.
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