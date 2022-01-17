Из-за халатности людей в белых халатах бывший десантник лишился обеих ног

В чем причина неуклюжести подчиненного, догадался заведующий отделением. Он слегка пожурил доктора, мол, опять под градусом на работу вышел. Как утверждают специалисты, ситуация была поправима, если бы меры приняли вовремя. Но пациент 10 суток мучился от ужасных болей. Ног не ощущал, а о том, чтобы встать с постели, и речи не шло.



А инфекция, тем временем, распространялась по организму, был уже задет и головной мозг. «Откачали меня в Альметьевске нейрохирурги, не испугались, откачали, вернули меня к жизни, зрение мне вернули, я уже ослеп тогда, в коме был, все это мне вернули», — делится пережитым Юрий Тимошенко.