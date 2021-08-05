Великое искушение от McDonald’s: москвичка подала в суд на ресторан сети общепита

Гастрономический соблазн имел место в апреле 2019 года. На тот момент Ксения (так зовут не сдержавшуюся даму) постилась уже месяц. И увидев на рекламном плакате чизбургер и чикен макнаггетс, не смогла себя сдержать и вкусила скоромное.

Чувство приятной сытости прошло сразу после выхода из заведения общепита. Но в качестве подтверждения грехопадения остались вина в душе и квитанция об оплате картой. Неизвестно, почему дама ждала более двух лет, но она все же подготовила иск, к которому приложила финансовый документ.

В иске женщина упомянула, что соблюдала все посты в течение 16 лет. И в тот злосчастный день она могла вкушать исключительно пищу растительного происхождения. Тогда как общеизвестно, что оба вышеупомянутых блюда имеют в составе мясо.