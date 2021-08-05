Великое искушение от McDonald’s: москвичка подала в суд на ресторан сети общепита

1887
2
С интересным случаем придется столкнуться российскому правосудию. Православную россиянку ввел в искушение билборд с изображением аппетитного чизбургера по акционной и очень привлекательной цене.
Гастрономический соблазн имел место в апреле 2019 года. На тот момент Ксения (так зовут не сдержавшуюся даму) постилась уже месяц. И увидев на рекламном плакате чизбургер и чикен макнаггетс, не смогла себя сдержать и вкусила скоромное.
Чувство приятной сытости прошло сразу после выхода из заведения общепита. Но в качестве подтверждения грехопадения остались вина в душе и квитанция об оплате картой. Неизвестно, почему дама ждала более двух лет, но она все же подготовила иск, к которому приложила финансовый документ.
В иске женщина упомянула, что соблюдала все посты в течение 16 лет. И в тот злосчастный день она могла вкушать исключительно пищу растительного происхождения. Тогда как общеизвестно, что оба вышеупомянутых блюда имеют в составе мясо.
Чувство приятной сытости прошло сразу после выхода из заведения общепита. Но в качестве подтверждения грехопадения остались вина в душе и квитанция об оплате картой. Неизвестно, почему дама ждала более двух лет, но она все же подготовила иск, к которому приложила финансовый документ.
В иске женщина упомянула, что соблюдала все посты в течение 16 лет. И в тот злосчастный день она могла вкушать исключительно пищу растительного происхождения. Тогда как общеизвестно, что оба вышеупомянутых блюда имеют в составе мясо.
Пострадавшая обратилась в Замоскворецкий суд столицы с требованием компенсации морального ущерба в размере 1000 рублей. Представители столичной патриархии РПЦ прокомментировали подачу иска, подчеркнув, что изображения мясных блюд и продуктов никак не оскорбляют чувств верующих. Достаточно просто не идти в ресторан и не есть такую пищу. Это исключительно личный выбор каждого верующего, на который никак не может повлиять кто-то или что-то извне.
Хочется верить, что в случае удовлетворения исковых требований женщина не потратит компенсацию на покупку скоромных продуктов и не инициирует в связи с этим подачу нового искового заявления.
Хочется верить, что в случае удовлетворения исковых требований женщина не потратит компенсацию на покупку скоромных продуктов и не инициирует в связи с этим подачу нового искового заявления.
Источник:
Ссылки по теме:
- Модераторы фейсбука: наша служба и опасна, и трудна
- "Я не старуха": англичанка обиделась на начальника и засудила его
- Москвич подал в суд на Рогозина, чтобы запретить ему публиковать в соцсетях стихи и песни
- Суд обязал мужчину при разводе выплатить 570 тыс рублей бывшей жене за работу по дому
- Чеченский писатель обвинил режиссера "Аватара" в плагиате, и через суд добивается справедливости
25
Понравилось25
Новости партнёров