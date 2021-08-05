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Великое искушение от McDonald’s: москвичка подала в суд на ресторан сети общепита

Великое искушение от McDonald’s: москвичка подала в суд на ресторан сети общепита (2 фото)

Автор:
05 августа 2021 19:40
Сообщество : Жить в России
Метки: McDonald's   иск   компенсация   новость   пост   православие   суд   чизбургер   
1887
2
С интересным случаем придется столкнуться российскому правосудию. Православную россиянку ввел в искушение билборд с изображением аппетитного чизбургера по акционной и очень привлекательной цене.

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Метки: McDonald's   иск   компенсация   новость   пост   православие   суд   чизбургер   
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23  комментария
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3k
Leo Час назад
Как скучно я живу...
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346
Антон 8 минут назад
Уж не скрытая реклама ли это, а то что-то мне чизбургера захотелось.
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8k
Потапыч 18 минут назад
Зря расстраивалась тетка, нет там никакого мяса)
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270
Brontozavr1 19 минут назад
Зачем вообще жрать это дерьмо. Дебилы. +Носить свои денежки олигарху.
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23k
Владимир 21 минуту назад
Однако.. Не, в пиндостане были случаи с тем же макдаком, когда на них подавали в суд облившись горячим кофе или застряв в окне сортира, в попытке сбежать не заплатив.. Но такое.
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516
vitalik Полчаса назад
Попридержали бы новость до 1 апреля.
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10k
кира 37 минут назад
Дорого даме обойдется ее грехопадение. Суд она заведомо проиграет, а на судебные издержки истратит явно больше 1000 рублей. Впредь не будет грешить, как бы демоны Макдональдса ее ни искушали.
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18k
иванов дмитрий 42 минуты назад
2 года хранила чек из макдональдса !!!
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1k
saturn 42 минуты назад
А что так можно было?)))
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1k
Руслан Новак 44 минуты назад
Ипанутым нет покоя.
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2k
Ivan 47 минут назад
Не думал, что буду солидарен с позицией РПЦ...
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4k
ron 56 минут назад
Если даже РПЦ не очень-то поддержало истца, мол, жрать мясо в пост - это личный выбор каждого... Подозреваю, решение суда будет аналогичным. )))
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3
Сергей Добрый ron 43 минуты назад
Полностью согласен как православный.Пост дело личное .И не надо об этом кричать на каждом углу.Уж лучше курицу съесть чем показуху устраивать.Я бы ей поклоны назначил для епитимии))Кстати в патериках о том же пишут,пост это то что между тобой и Богом.А если кричишь об этом то лучше мясо съесть для смирения.
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1k
Сашка Сашка 56 минут назад
Была история про студентов юрфака, которым ставили автомат, при наличии выигранного дела в реале. Я думаю, тут скорее всего, подобная ситуация, т.к. сумма компенсации заведомо смешная))
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292
Сергей Сашка Сашка 22 минуты назад
Про зоопарк это одно, студент проявил смекалку, а тут, ну это, болезнь мозга
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−13
Andy 57 минут назад
Исходя из суммы иска я очень надеюсь, что это такой толстый троллинг, попытка показать бессмысленность статьи об оскорблении чувств верующих в светском правовом государстве.
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11k
Великий Кормчий 57 минут назад
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14k
vikklu Час назад
На месте судьи, я затянул бы процесс, чтобы эта дура, проигравши его, заплатила как можно большую сумму судебных издержек.
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87
Дмитрий Байков Час назад
вахахахахахах ну и [мат] ахахахахахахах
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227
КакогоХу Час назад
Не на ту лошадь ты поставила...ох не на ту
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3k
Allmaster Час назад
2 года ждала... тут некие дамочки инициируют грехопадение 20 лет спустя с знаменитостью. А вдруг что обломится....
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