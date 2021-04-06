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Фельдшеры скорой помощи протащили пьяного пациента по снегу и грязи

Фельдшеры скорой помощи протащили пьяного пациента по снегу и грязи (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2021 10:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   врачи   интересное   пьяный   татарстан   фельдшеры   фото   
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В Татарстане фельдшеры протащили мужчину, который не мог сам передвигаться, по таявшему снегу и грязи. Видео распространилось в социальных сетях и пользователи снова разделились на два лагеря.

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Метки: Россия   видео   врачи   интересное   пьяный   татарстан   фельдшеры   фото   
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22  комментария
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8k
Kucher 2 часа назад
Буквально позавчера моя жена, тоже фельдшер скоряка, вот такое же пяное туловище пёрла до машины. В результате с сорваной спиной её вечером сняли со смены и отправили домой (с удержанием зарплаты естественно, она ж смену не доработала). Весь день вчера скрюченая ходила, кряхтела. А сегодня утром сама себе поставила какой-то укол и опять ушла на смену.
То есть, чтоб какое-то пяное чмо штанишки в грязной воде не испачкало, медики должны собственное здоровье гробить?
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9k
Rihovich 7 минут назад
Ну во первых, тащил не фельдшер, а водитель, ибо в данном случае фельдшер - девушка, никаким образом не в состоянии допереть пьяное брыкающееся тело. Чисто теоретически водитель мог бы как-то его дотащить погуманнее, но если это тело ещё и руками-ногами машет... да ну его нафиг! Лучше уж волоком! Помощь оказана? Никто не пострадал? Ну а запачкаться это быдло и так уже успело, ни добавить ни убавить.
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852
Сергей 23 минуты назад
Эх начало весны, летом будут тушки разбросаны по всему городу.... Одно дело когда человеку плохо, другое когда человек демонстративно демонстрирует свой срам. И эти санные алкаши как солнышко пригреют везде по вылазят как черти. Идешь по городу и не понимаешь толи человеку плохо толи он сам себя так довел, сколько таких приводил в чувство на газонах в парках, валяются среди парка как мусор. Совсем охреневшие алкаши живут около кремля, там им и подань дают и тусуют они там все лето в парке.
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290
Дмитрий Ржевский 37 минут назад
Это (пьяное обоссаное, обблеваное существо валяющееся на улице) должно быть административным преступлением, ибо своим видом и действиями оскорбляют социум (преступление против общества) и соответственно заниматься этим должны силы правопорядка. Врачи приехали, осмотрели, констатировали состояние алкогольного опьянения, признаков угрозы здоровью и жизни нет и вызвали ментов - пусть забирают. В стерильные больницы тащить это существо которое еще и руками машет нельзя. Больница для больных.
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4k
Roman Час назад
В задницу не поцеловали. Это недопустимо!
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8k
Иван Акимов Час назад
А как ещё пьяную свинью тащить?
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852
Сергей Иван Акимов Полчаса назад
на носилках?
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112
Племянник Путина Час назад
зачем эту дрянь тащить в машину?
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12k
хз Час назад
Скорая помощь на то и скорая, пусть хоть волоком, но помощь оказали - все норм
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21k
Батончик с маком Час назад
Как говорится - не тронь говно...
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27k
Acu900 Час назад
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319
накладчик в угол 2 часа назад
Почему в России до сих пор нет золоченых карет,паланкинов,и ковровых дорожек расшитых золотом,почему фельдшеры вынуждены таскать потерявших человеческий облик пациентов по грязи и снегу?! Почему не убрано там где насрано?!

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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
почему нет службы, которая собирает спящий на улице бухой биомусор и отвозит его на мусоросжигательный завод?
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1k
Broscan Шурум-бурум Час назад
Не зарекайся
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107k
Москвичка Шурум-бурум Час назад
++++++!!!
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8k
Шурум-бурум Broscan Час назад
не суди о людях по себе
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4k
Roman Broscan Час назад
От чего не зарекаться? Дикая водка нападает на прохожих и запрыгивает им в рот!
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1k
Broscan Шурум-бурум 4 минуты назад
Я и не сужу по себе


За мою жизнь я видел как яростные противники становились и наркоманами и алкоголиками


Поэтому и сказал так.
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