Фельдшеры скорой помощи протащили пьяного пациента по снегу и грязи

2 апреля в Нижнекамске фельдшеры протащили по растаявшему снегу пьяного мужчину. Он не мог передвигаться сам, поэтому медики взяли его за руки и потащили по земле к машине скорой помощи. Действия фельдшеров попали на видео. В республиканском Министерстве здравоохранения рассказали, что медики привели его в чувство с помощью нашатырного спирта и установили, что мужчина сильно пьян.