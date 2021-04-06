Фельдшеры скорой помощи протащили пьяного пациента по снегу и грязи

В Татарстане фельдшеры протащили мужчину, который не мог сам передвигаться, по таявшему снегу и грязи. Видео распространилось в социальных сетях и пользователи снова разделились на два лагеря.
2 апреля в Нижнекамске фельдшеры протащили по растаявшему снегу пьяного мужчину. Он не мог передвигаться сам, поэтому медики взяли его за руки и потащили по земле к машине скорой помощи. Действия фельдшеров попали на видео. В республиканском Министерстве здравоохранения рассказали, что медики привели его в чувство с помощью нашатырного спирта и установили, что мужчина сильно пьян.
Источник:
"Когда мужчина пришёл в себя, начал нецензурно выражаться и размахивать руками и ногами в сторону медработников. Его жизни и здоровью ничего не угрожало, госпитализация не требовалась", — уточнили в министерстве.
Власти региона начали по данному факту проверку.
В соцсетях пользователи заступились за медиков.
Однако нашлись и те, кто заявил, что это обязанность медиков и их работа. Спасать людей - не всегда легко.
Источник:
- Жители Урала заметили «парящего» священника на моноколесе
- «Бать, тебе нормально?»: герой интернет-мема сбросил 100 килограмм
- Российский марафонец пробежал 100 километров в своём доме
- "Нарушителей в кузовок": полицейским выдадут "Муравьёв"
- За борьбу с коронавирусом россиян будут награждать медалями
Понравилось31
То есть, чтоб какое-то пяное чмо штанишки в грязной воде не испачкало, медики должны собственное здоровье гробить?
За мою жизнь я видел как яростные противники становились и наркоманами и алкоголиками
Поэтому и сказал так.