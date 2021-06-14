Закриев насчитал 28 совпадений фильма с романом. Сходство есть и в сюжетных линиях, и в именах героев. Закриев, обнаружив такие совпадения, вступил в переписку с представителями Кэмерона, однако те обвинения в плагиате отрицают.



Писатель намерен добиваться справедливости. Он хочет, чтобы Кэмерон признал его соавтором картины и выплатил компенсацию за моральный ущерб. "Один миллиард долларов, из трех миллиардов долларов, которые заработал Кэмерон, он нам должен отдать. Я хочу создать киностудию и снимать фильмы. У меня много произведений, а киностудии нет", - делится своими планами Закриев.