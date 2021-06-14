Чеченский писатель обвинил режиссера "Аватара" в плагиате, и через суд добивается справедливостиРуслан Закриев утверждает, что Джеймс Кэмерон украл у него идею. Уже в третий раз чеченец пытается добиться признания себя соавтором известной картины и получить причитающуюся часть гонорара от...