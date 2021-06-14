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Руслан Закриев утверждает, что Джеймс Кэмерон украл у него идею. Уже в третий раз чеченец пытается добиться признания себя соавтором известной картины и получить причитающуюся часть гонорара от сборов.
55-летний чеченский писатель Руслан Закриев обвинил известного режиссера в плагиате: он считает, что идею "Аватара" позаимствовали из его романа "Секретное оружие", который Закриев писал с 1996 года, а в январе 2002 года опубликовал в общем доступе в интернете. Спустя шесть лет на экранах появился "Аватар", который стал рекордсменом по просмотрам и сборам.
Руслан Закриев
Закриев насчитал 28 совпадений фильма с романом. Сходство есть и в сюжетных линиях, и в именах героев. Закриев, обнаружив такие совпадения, вступил в переписку с представителями Кэмерона, однако те обвинения в плагиате отрицают.
Писатель намерен добиваться справедливости. Он хочет, чтобы Кэмерон признал его соавтором картины и выплатил компенсацию за моральный ущерб. "Один миллиард долларов, из трех миллиардов долларов, которые заработал Кэмерон, он нам должен отдать. Я хочу создать киностудию и снимать фильмы. У меня много произведений, а киностудии нет", - делится своими планами Закриев.
Писатель намерен добиваться справедливости. Он хочет, чтобы Кэмерон признал его соавтором картины и выплатил компенсацию за моральный ущерб. "Один миллиард долларов, из трех миллиардов долларов, которые заработал Кэмерон, он нам должен отдать. Я хочу создать киностудию и снимать фильмы. У меня много произведений, а киностудии нет", - делится своими планами Закриев.
Джеймс Кэмерон
Впрочем, в Союзе писателей Чеченской Республики шансы коллеги оценивают как невысокие. В этой организации Закриев не состоит, а глава Собза писателей поясняет, что не видел ни одной книги Закриева, кроме той, о которой он говорит. Более того, она тоже ни разу не издавалась и существует только в онлайн-варианте. "Я знаю этого человека и думаю, что у него не получится реализовать свои планы по поводу суда с Кэмероном",–сомневается в затее чеченского писателя глава союза Канта Ибрагимов. Кстати, это уже третья попытка восстановления справедливости. Ранее Закриев не смог добиться защиты своих прав в судах Ставрополья, так как истец должен обращаться по месту проживания ответчика. Теперь чеченский писатель подал заявление в Заводской районный суд Грозного, надеясь, что этот шаг будет удачным.
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Метки: Кэмерон аватар кино компенсация плагиат соавторство суд
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От чего-то сомневаюсь в справедливости обвинений. Аватар мне не понравился, конечно как всегда зрелищно, но как по мне, слишком пусто в плане сюжета.
Хоть засудись там.
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чувствуете разницу? Тот заработал а этим отдать... Как это по-кавказски...
Создание «Аватара» началось в середине 1990-х годов, когда Джеймс Кэмерон написал 80-страничную концепцию сценария фильма. Предполагалось начать съёмки в 1997 году и выпустить «Аватар» в прокат уже в 1999 году, но, по словам Кэмерона, на тот момент ещё не существовало технологий, способных воплотить его видение картины.