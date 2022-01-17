Как "любимчик" Сталина стал самым молодым маршалом в истории Красной Армии и почему он бедствовал после войны?

На фронте Гражданской войны юный красноармеец пробыл недолго. После контузии осенью 1920 года Голованов перешел на штабную и административную работу. С 1924-го Александр Евгеньевич несколько лет проработал в ОГПУ, участвовал в аресте видного эсера Савинкова. В 1932 году Голованов вернулся к своей мечте и окончил летную школу.





Отныне вся его жизнь была связана с небом. 8 лет Голованов оттрубил в Аэрофлоте. От пилота до начальника регионального управления он проработал в Москве, Ашхабаде, Иркутске. За 7 лет он уже налетал более 1 миллиона километров. Как отмечает историк авиации Андрей Симонов, в качестве пилота за Головановым не было замечено ни одной аварии.





Письмо дошло в Кремль.

Новый 1941 год Голованов встречал в компании дважды Героя Советского Союза летчика Смушкевича. Речь шла, конечно, об авиации. Голованов доказывал, что гражданские летчики лучше военных справляются с полетами на дальние расстояния, лучше летают в слепую. Тогда Смушкевич посоветовал Голованову подробно написать о своем опыте Сталину.





Шеф-пилот Аэрофлота три дня тщательно обдумывал каждое слово. И в феврале 1941 года Голованова вызвали в Кремль. Письмо-таки дошло до вождя. Сталин предложил Голованову возглавить только что созданный дальний бомбардировочный полк. "Все решилось так быстро и просто. Ушел я от Сталина как во сне" - вспоминал наш герой.