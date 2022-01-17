Как "любимчик" Сталина стал самым молодым маршалом в истории Красной Армии и почему он бедствовал после войны?

За три года от подполковника до маршала в 40 лет - так стремительно взлетел по служебной лестнице Александр Голованов. Его подразделение было уникально, ведь подчинялось лично Сталину и только ему. Сам Верховный не скрывал своего особого отношения к маршалу и в быту даже помогал ему одеваться. Почему столь видный военачальник после Великой Отечественной попал в опалу и был вынужден разбить огород, чтобы сводить концы с концами?
Кадет в 13 лет ушел в красную гвардию.
Один из организаторов покушения на Александра II революционер Николай Кибальчич мечтал дотянуться до звезд. Его казнили в 1881 году, и он так и не узнал, что его внук Александр Голованов будет парить выше облаков. Будущий главный маршал авиации родился в Нижнем Новгороде в 1904 году. Но к крылатым машинам он пришел не сразу.
В 8 лет родители определили энергичного мальчика в столичный кадетский корпус. Уже в юности Голованов отличался богатырским ростом почти под два метра, поэтому без труда накинул себе три года и в 13 лет вступил в Красную гвардию.
На фронте Гражданской войны юный красноармеец пробыл недолго. После контузии осенью 1920 года Голованов перешел на штабную и административную работу. С 1924-го Александр Евгеньевич несколько лет проработал в ОГПУ, участвовал в аресте видного эсера Савинкова. В 1932 году Голованов вернулся к своей мечте и окончил летную школу.
Отныне вся его жизнь была связана с небом. 8 лет Голованов оттрубил в Аэрофлоте. От пилота до начальника регионального управления он проработал в Москве, Ашхабаде, Иркутске. За 7 лет он уже налетал более 1 миллиона километров. Как отмечает историк авиации Андрей Симонов, в качестве пилота за Головановым не было замечено ни одной аварии.
Письмо дошло в Кремль.
Новый 1941 год Голованов встречал в компании дважды Героя Советского Союза летчика Смушкевича. Речь шла, конечно, об авиации. Голованов доказывал, что гражданские летчики лучше военных справляются с полетами на дальние расстояния, лучше летают в слепую. Тогда Смушкевич посоветовал Голованову подробно написать о своем опыте Сталину.
Шеф-пилот Аэрофлота три дня тщательно обдумывал каждое слово. И в феврале 1941 года Голованова вызвали в Кремль. Письмо-таки дошло до вождя. Сталин предложил Голованову возглавить только что созданный дальний бомбардировочный полк. "Все решилось так быстро и просто. Ушел я от Сталина как во сне" - вспоминал наш герой.
Особое расположение Сталина Александр Евгеньевич прочувствовал сразу. Полк Голованова подчинялся лично Верховному. Подполковник собрал ребят из гражданской авиации, старался внедрять на борт все навигационные новинки. Это дало свои плоды в начале Великой Отечественной.
Уже на следующий день после начала войны полк Голованова точно отработал по группировке вермахта в Польше. 17 августа 1941 года Александру Евгеньевичу было поручено первое крупное задание - провести налет на Берлин.
21 тонна бомб для Гитлера.
К концу лета 1941 года немецкая пропаганда уже вовсю трубила о крахе и беспомощности советских ВВС. Трагедии в войсках действительно хватало: только за 22 июня Красная Армия потеряла свыше 1000 самолетов, большая часть которых была уничтожена на аэродромах. Поэтому бомбардировка столицы Рейха стала ударом для немцев.
В августе-сентябре 1941 года 81-я дивизия дальнего действия, которой с 17 августа командовал полковник Голованов, сбросила на Берлин 21 тонну бомб. От "длинной дубинки в руках Сталина" пострадали и другие промышленные центры фашистов - крупный порт Данциг и нефтеносный румынский Плоешти.
Сталин лично следил за результатами "головановцев" и не ложился спать, пока не отработают советские бомбардировщики. Но при этом далеко не каждый бомбардировщик мог надеяться на мягкую посадку. Так, самолет Водопьянова дотянул только до Эстонии. Красноармейцы смогли выбраться к своим лишь благодаря этническому эстонцу на борту летчику Пусэпу.
Даже если сбитым летчикам удавалось добраться к своим, в СССР их ждали тщательные проверки. Голованов обратился к Сталину, чтобы перешедшие линию фронта сбитые летчики не проходили фильтрационные лагеря, а сразу возвращались в строй дальней авиации. Верховный хоть и ворчал, но редко отказывал своему любимцу.
Спасение Тито и крах Паулюса.
Экипажи все больше набивали руку, приноровились летать скрытно, в туман и облачность. В октябре 1941 года дивизия под командованием Александра Голованова в разгар битвы за Москву уничтожила и подбила 70 танков и около 200 машин. В тот период дивизия дальнего действия совершила более тысячи вылетов. Сам Голованов старался летать практически каждый день.
24 февраля 1942-го Голованов стал за штурвал только что созданной авиации дальнего действия. АДД отводилась особая роль в Сталинградской битве. "Дальники" бомбили немецкие аэродромы, с которых Рейх рассчитывал направить армаду транспортников для спасения окруженного Паулюса.
С 1942 года АДД стала регулярно доставать до фашистских промышленных центров. В разгар Сталинградской битвы подопечные Голованова прошлись по Будапешту, Данцигу, Шецину, Плоешти, Бухаресту.
Только за 1943 год "дальники" совершили более 70 тысяч вылетов, отправив на головы противника около 78 тысяч бомб. Огромную роль АДД сыграла в доставке грузов, спасении раненых, снабжении партизан. Именно авиации дальнего действия было поручено спасти лидера югославских партизан Тито, когда немцы в 1944 году предприняли попытку его уничтожения.
Сердце не выдержало безжалостных нагрузок.
Заслуги Александра Евгеньевича высоко ценили наверху. На момент присвоения звания маршала авиации Голованову было 38 лет. В 1944 году 40-летний Голованов стал главным маршалом авиации - моложе маршала Красная Армия не знала. Сам Александр Евгеньевич вспоминал, что Сталин при случае даже подавал ему шинель и помогал надеть её. Голованов также был редким человеком, которого Верховный называл по имени и отчеству.
Голованова и сегодня иногда называют "любимчиком" Сталина, а тогда особое отношение Хозяина было заметно многим. Но при этом Александр Евгеньевич работал на износ практически без отдыха. Были периоды, когда командующий на несколько дней вообще забывал про сон. В конце концов, в 1944 году здоровье сильно подвело военачальника.
При подготовке операции "Багратион" и осенью 1944 года у Голованова случилось несколько сердечных приступов. Запредельные нагрузки привели к сильному переутомлению. Маршал стал все реже бывать у Сталина, а в рапорте попросил освободить его от занимаемой должности. А с ноября 1944 года авиация дальнего действия перешла под управление ВВС.
Близости высшим кругам власти не простили Голованову. В 1945 году маршал Жуков вычеркнул своего коллегу из списков на представление к звезде Героя. Голованову не простили и работу с Берией - после смерти Сталина Александр Евгеньевич был отправлен в отставку "по болезни".
Главный маршал авиации за плугом.
Главный маршал авиации получал пенсию 1800 рублей (для сравнения: опальный адмирал Кузнецов получил 3 тысячи). Половина уходила на квартиру в доме на Набережной. Еще 500 Голованов отсылал старенькой матушке. В итоге одному из главных военачальников страны оставалось 400 рублей на содержание себя, супруги и 5 детей.
Для сравнения: кило масла тогда стоило 25 рублей, а средняя зарплата болталась в районе 700. У главы семейства больше не представлялось возможности вернуться на службу, поэтому Головановы засучив рукава выбирались из бедственного положения.
На отложенные деньги купили корову и лошадь, развели кур и разбили хозяйство на участке. На шестом десятке маршал ходил за плугом, а его супруга доила корову. На школьную форму детям наскребли всей семьей - собирали ягоды и сдавали в магазин.
Тем не менее Александр Евгеньевич прожил последние годы достойно, со всеми испытаниями судьбы боролся с поднятой в родное небо головой. Он отказался подписывать клевету на Сталина, отказался писать о Брежневе в своих мемуарах. В итоге книга вышла только через 29 лет после смерти военачальника в 1975 году.
Источник:
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замечу - значит книга была написана 75-29= в 46 году. какой нафиг Брежнев? он в то время Днепрогес восстанавливал.
автор не в тему пукнул.
квартиры были на государстве, содержание не оплачивали маршалы.
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С 1958 года работал заместителем начальника НИИ Гражданской авиации по лётной службе. С 1966 года на пенсии.
(с) В. Маяковский.