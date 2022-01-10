Погибшие при исполнении: самые громкие убийства политиков прошлого века

Уже почти у самого конца пути из толпы, встречавшей делегатов, неожиданно появился человек, запрыгнувший на подножку и открывший по тем, кто был в машине, огонь.

Он успел дважды ранить короля, четырежды того самого генерала Жоржа, Барту и полицейского, который был в оцеплении.

И только после этого один из конных охранников смог нейтрализовать террориста. Но паника уже началась. А паника – враг результативного принятия решений. Полицейские открыли беспорядочную стрельбу, убив двоих человек и ранив еще нескольких.

Спустя несколько минут после происшествия король Югославии умер в здании муниципалитета. Барту тоже погиб – из-за кровопотери и того, что медик неправильно наложил повязку. Генерал же выжил.

Террористом оказался Величко Георгиев. Он был болгарином, боевиком террористической организации ВМОРО. Он скончался в тот же день от полученных ран. Три его соучастника позже были обнаружены полицией и приговорены к смертной казни.

В этом убийстве много непонятного, и неспроста. Существует версия, что причастными к гибели югославского короля были нацистские спецслужбы, и она имеет право на существование.

В конце концов, политика – дело опасное, хоть и интересное. В следующий раз расскажем о других громких покушениях, которые в конечном итоге привели к смерти главы государства. А таких, как выяснилось, много.