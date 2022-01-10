Погибшие при исполнении: самые громкие убийства политиков прошлого века

Политика – тонкое и не всегда честное искусство. Многие из тех, кто всерьез занимается политикой, в курсе, что в таких делах не редок и криминал.
И есть люди, взлетевшие так высоко, что и подумать трудно о покушении на них. Однако такие были. Рассказываем, кто из мировых лидеров в свое время не пережил очередного покушения.
Президент США Джон Кеннеди
Начнем, пожалуй, с очевидного примера. Убийство Джона Кеннеди стало не только громким потрясением для США, но и уже частью поп-культуры: об этом снимают фильмы, пишут книги, показывают в мультсериалах (тот же «Южный парк» -- явный пример).
В самом же убийстве все еще много белых пятен. Да, на расследование причин смерти (не только на сам факт шальной пули) были пущены огромные ресурсы, но все же до сих пор продолжаются споры о том, кем был убийца Кеннеди: советским ли шпионом или все же очередным безумцем.
Начнем с того, что Кеннеди убили в Далласе. Туда он приехал в конце ноября 1963 года в рамках своего предвыборного турне. В следующем году должны были состояться выборы, а сам Кеннеди желал продлить свое пребывание на посту.
В 11:40 22 ноября 1963 года самолет президента садится в местном аэропорту Техаса. Спустя всего 10 минут кортеж президента и его супруги Джеки выезжает из аэропорта. С самого начала пара сидела в открытом лимузине: помахать толпой ручкой, улыбнуться, приветливо поздороваться с публикой.
В автомобиле также находились два агента Секретной службы США и губернатор Техаса Джон Конноли с супругой. Все это великолепие ехало по улицам солнечного Далласа (только посмотрите на фото! Ноябрь, а в шапке только жена президента).
В тот момент никто не подозревал, что может случиться что-то непоправимое вот-вот. В 12:30, когда кортеж проехал мимо школьного книжного архива, раздались выстрелы.
Официальная версия расследования гласила, что первая пуля попала в спину президента, прошла насквозь и вышла через шею, зацепив заодно и спину и запястье губернатора Техаса. Вторая пуля попала президенту в голову. В правой части его черепа было огромное выходное отверстие, так что, если не вдаваться в подробности, было очень кроваво.
В этот же момент водитель авто топит в газ, ускоряется, и уже через пять минут Кеннеди доставляют в местную больницу, где врачи бились за его жизнь. Правда, на тот момент уже было очевидно, что ранение смертельное. В час дня Кеннеди официально не стало.
В этом очевидно важном деле для полиции и спецслужб было важно начать расследование как можно раньше. Один из очевидцев показал, что видел стрелка в том самом книгохранилище, а сотрудник архива, Рой Трули, заявил офицерам, что его подчиненный Ли Харви Освальд покинул здание сразу после выстрелов. В целом, уже тогда судьба молодого человека была решена: на шестом этаже здания, откуда происходили выстрелы, полиция нашла карабин с телескопическим прицелом.
Домой к Ли Харви Освальду сразу отправились полицейские, но там его уже не было. Он был совсем в другом месте: на улице его попытался остановить патрульный, но в ответ страж порядка получил лишь свинец, и в итоге скончался от ран.
Задержали Освальда в кинотеатре через час и двадцать минут после выстрела. Сам он все отрицал и сдался полиции.
Спустя всего два дня после успешного покушения, в тот момент, когда Ли Харви Освальд выходил из полицейского участка в сопровождении офицеров, убийца повторил судьбу президента: его убил владелец ночного клуба Джек Руби.
На месте Руби признался, что он всего лишь помог Далласу оправдаться в глазах общественности и не жалеет о своем поступке. А сам он сделал это, чтобы избавить супругу Кеннеди от необходимости выступать свидетелем на процессе по убийству ее мужа.
Наказание в итоге понес только Руби. В начале 1964 года его приговорили к смертной казни за преднамеренное убийство. Правда, исполнения приговора он так и не дождался: спустя три года он умер в той же самой больнице, где умирал Освальд. В этот раз обошлось без оружия: причина смерти в этот раз – эмболия легочной артерии.
Официальную версию убийства критикуют уже не одно десятилетие. Сторонники альтернативной версии уверены: Освальд не мог справиться с таким делом один, и ему явно кто-то помогал. Поиски истины отражены и в романе Кинга 11.22.63, но никаких внятных свидетельств того, что кто-то мог бы помогать американцу, убившему президента, нет.
Президент Франции Поль Думер
Думер был уже сильно в возрасте, когда неожиданно для всей страны победил на французских выборах в 1931 году. За высокий пост с ним сражался другой кандидат, куда более харизматичный Аристид Бриан.
Дело было в том, что Думер, хоть и был уже стар (один из самых пожилых президентов, полномочия получил в 74 года), он был умеренных взглядов и у него не было столько политических оппонентов, сколько было у Бриана.
6 мая 1932 года президент открывал в Париже благотворительную книжную ярмарку ветеранов Первой мировой. Кроме всего прочего, это было и делом крайне личным для Думера: на этой кровопролитной войне погибли четыре сына политика.
Долго пробыть на ярмарке у Думера не получилось. Спустя непродолжительное время на мероприятии прозвучали выстрелы. Оказалось, что на выставку проник русский эмигрант Павел Горгулов. У него был пригласительный билет на имя ветерана-писателя Пола Бреда.
В Думера попало две пули. Одна – в основание черепа, другая – в правую лопатку. Мужчина потерял сознание, и был доставлен в госпиталь. Там он пришел в себя, но лишь однажды, чтобы сказать свои последние слова. Когда он очнулся ненадолго, он спросил, что с ним случилось. Медики ответили, что президент попал в автокатастрофу. На что Думер ответил, что даже ничего не заметил.
Затем он вновь отключился, и умер рано утром 7 мая.
Убийцу быстро задержали жандармы. Справедливости ради, до этого он успел побывать в лапах толпы, где его сильно избили. При обыске у русского эмигранта изъяли политическую декларацию «Мемуары доктора Павла Горгулова, верховного председателя политической партии русских фашистов, который убил президента республики».
Полиции он рассказал, что действовал в одиночку, по собственной воле и мстил Франции, которая не стала проводить интервенцию в СССР и не восстала против большевиков.
Конечно, было много версий о том, что на самом деле случилось на книжной ярмарке. Была даже теория о причастности к гибели президента иностранных спецслужб – но и она не подтвердилась.
Многие следователи по делу считали, что Горгулов – сумасшедший. Медики, однако, вынесли вердикт «здоров» и отправили Горгулова на смертную казнь. Ее провели с помощью отделения головы на гильотине. Очень по-французски.
Израильский премьер Ицхак Рабин
В свое время Рабин прославился как военный. Во время Шестидневной войны он был начальником израильского Генштаба, и именно он привел свою страну к победе на Египтом, Сирией и Иорданией.
Уже в начале 90-х годов прошлого века Рабин, на тот момент уже сделавший яркую политическую карьеру и уже ставший премьер-министром, решил, что в целом-то, зачем воевать с палестинцами, если проще достичь мира соглашением?
В 1993 году Рабин подписывает соглашение с главой Организации Освобождения Палестины Ясиром Арафатом. Другое название этого документа – «Декларация о принципах». В общих чертах, там содержались основные параметры промежуточного соглашения о самоуправлении Палестины. В том числе, там было прописано положение автономии палестинцев в секторе Газа и анклаве Иерихона. Распространяться она должна была еще и на тех палестинцев, которые жили в Иудее и Самарии.
В мире к таким новостям отнеслись позитивно. Даже настолько, что Рабину, Арафату и МИДу Израиля дали Нобелевскую премию мира.
Но вот простые жители, далекие от политики, приняли соглашение как предательство. Причем и еврейское население, и арабское.
Во время выступления на митинге в поддержку мирного процесса на площади Царей Израиля в Тель-Авиве 4 ноября 1995 года Ицхака Рабина убили. Притом довольно подло. После выступления он направлялся к своей машине, и тогда в него трижды выстрелили. Его успели доставить в одну из больниц, но усилия медиков оказались тщетны: Рабин скончался через сорок минут.
Убийцей оказался ультраправый религиозный и политический экстремист Игаль Амир. Свой поступок он мотивировал как стремление уберечь израильтян от соглашения с палестинцами. Спустя полтора года Амира приговорили к пожизненному сроку и заточили в одиночной камере. Его брата, Хагая, признали соучастником и приговорили к 16 годам тюрьмы.
Хагай уже отсидел свой срок: на свободу он вышел в 2012 году. Оба брата не раскаиваются в том, что они сотворили. Наоборот, они считают, что должны гордиться своим поступком.
Премьер-министр Индии Индира Ганди
Индира Ганди стала настоящей легендой индийской политики: это имя знакомо даже тем, кто далек от мира больших политических игр и стремлений. Она была дочерью первого премьер-министра независимой Индии Джавахарлала Неру.
Впечатление она производила человека мягкого и доброго. Но на самом деле женщина, занимавшая столь высокий пост в течение пятнадцати лет, не могла не обладать внутренним стержнем. Индира была жестким политиком и принимала зачастую очень сложные решения.
Сложным решением было и проведение операции «Голубая звезда» в 1984 году. Тогда страну разрывало движение сикхов-террористов. Они требовали введения автономии в штате Пенджаб и создания там государства Халистан. Их лидером был Джарнаил Сингх Биндранвал.
Он поселился на территории Золотого храма в Амритсаре, который является важнейшей святыней сикхов. Там же обосновался и завод по производству оружия.
Переговоры оказались безуспешными, и Индира приняла решение уничтожить террористов. В ходе штурма храма погибли 83 военных и 492 человека. В их число входили и боевики, и мирные паломники. Погибли в их числе и 30 женщин и пять детей. Убитым нашли и Сингха Биндранвала. Сикхи при этом заявили о 10 тысячах человек погибших.
С тех пор мирная жизнь Ганди окончательно разрушилась. Ей посыпались угрозы мести, приближенные настоятельно советовали не брать на работу телохранителями сикхов, а тех, кто уже были на службе, уволить. Но она не стала этого делать.
31 октября 1984 года Ганди должна была дать интервью английскому актеру и драматургу Питеру Устинову. Ее ждали в приемной резиденции премьер-министра, в которую можно было попасть через открытый двор с дорожкой из белого щебня. По краям стояли два телохранителя-сикха. Что было дальше, вы, наверное, уже догадались.
Когда Индира подошла к ним, она улыбнулась. В ответ один из них, Беант Сингх, выпустил из револьвера в нее три пули. А второй, Сатвант Сингх, в упор прошелся по ней автоматной очередью.
После этого оба мужчины сдались охранникам. Спустя несколько минут Беанта убили, а Сатванта тяжело ранили. До сих пор до конца не понятно, оказали ли они сопротивление или их настигла народная ярость.
Индиру, тем временем, повезли в Индийский институт медицины. Даже сейчас индийские врачи считаются одними из лучших в мире, но тогда они не смогли сделать ничего. Многие пули попали в жизненно важные органы, и спустя несколько часов премьер-министр скончалась.
Участников заговора, в том числе Сатванта Сингха и его сообщника, приговорили к смерти через повешение: приговор привели в исполнение 6 января 1989 года. Еще одного обвиняемого тоже судили, и изначально приговорили к смерти. Затем суд пересмотрел решение, и признал его невиновным.
Король Югославии Александр I Карагеоргевич
Завершим сегодняшний рассказ убийством, которое, пожалуй, возымело наиболее страшные последствия для Европы. Король Югославии был главнокомандующим сербской армией во время Первой мировой войны, и взошел на трон Королевства сербов, хорватов и словенцев в 1921 году. В 1929 году он осуществил переворот и установил в стране военно-монархическую диктатуру.
В целом, страна была похожа по устройству на царскую Россию. Тогда же ее переименовали в Югославию.
В 1934 году Александр отправился с официальным визитом во Францию. Там он должен был встретиться с министром иностранных дел республики Луи Барту. Это был интересный человек: он считал, что в Европе должны быть система коллективной безопасности, и СССР должен быть частью этой системы. Визит же югославского монарха был частью длительного процесса.
9 октября 1934 года Александр прибыл в порт Марселя. Там его встречал тот самый Барту, генерал Жорж и другие высокопоставленные французские чиновники. После того, как была исполнена вся церемониальная рутина, вся процессия направилась из порта к зданию муниципалитета, где и должны были состояться переговоры. Автомобиль был выбран представительный, но совсем не безопасный. Он не был бронирован, окна были огромными, во всю длину кабины была подножка. А еще, конечно, был откидной верх в задней части авто.
При этом при поездке были допущены ошибки, ставшие затем фатальными. Она ехала со скоростью всего 4 км/ч (а по-хорошему, должна была ехать со скоростью 20 км/ч), а кортеж сопровождали лишь два конных охранника.
Уже почти у самого конца пути из толпы, встречавшей делегатов, неожиданно появился человек, запрыгнувший на подножку и открывший по тем, кто был в машине, огонь.
Он успел дважды ранить короля, четырежды того самого генерала Жоржа, Барту и полицейского, который был в оцеплении.
И только после этого один из конных охранников смог нейтрализовать террориста. Но паника уже началась. А паника – враг результативного принятия решений. Полицейские открыли беспорядочную стрельбу, убив двоих человек и ранив еще нескольких.
Спустя несколько минут после происшествия король Югославии умер в здании муниципалитета. Барту тоже погиб – из-за кровопотери и того, что медик неправильно наложил повязку. Генерал же выжил.
Террористом оказался Величко Георгиев. Он был болгарином, боевиком террористической организации ВМОРО. Он скончался в тот же день от полученных ран. Три его соучастника позже были обнаружены полицией и приговорены к смертной казни.
В этом убийстве много непонятного, и неспроста. Существует версия, что причастными к гибели югославского короля были нацистские спецслужбы, и она имеет право на существование.
В конце концов, политика – дело опасное, хоть и интересное. В следующий раз расскажем о других громких покушениях, которые в конечном итоге привели к смерти главы государства. А таких, как выяснилось, много.
Источник:
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