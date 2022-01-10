25 неожиданных фактов про Диснейленд

В Disney World (Флорида) почти нет комаров, несмотря на то, что он находится на болотистой территории, изобилующей насекомыми. Все дело в том, что в парке действует экспериментальная научная программа наблюдения за комарами, которая помогает быстро уничтожать их при появлении на территории.