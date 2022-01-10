25 неожиданных фактов про Диснейленд

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Сеть парков развлечений, где воссоздан мир мультфильмов Уолта Диснея, пользуется неизменной популярностью у детей всего мира. Глядя на волшебные замки и захватывающие дух американские горки, мало кто догадывается, что Диснейленд - это не только развлечения, но и много совсем не смешных историй.
Джон Леннон подписал документы об официальном роспуске The Beatles, находясь на "Полинезийском курорте" в Диснейленде.
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11 сентября 2001 года все гости Диснейленда в США были эффективно эвакуированы участниками актерского состава. Обошлось без паники: сотрудники парка формировали человеческие стены, направлявшие отдыхающих в сторону выходов, и так понемногу вывели всех из парка. Большинство даже не поняли, что произошло.
Парки Disneyland и Disney World в США являются «бесполетными зонами воздушного пространства национальной обороны» с 2003 года.
Печально известная пресс-конференция президента Ричарда Никсона, на которой он оправдывался после Уотергейтского скандала, состоялась в Disney World. Это был первый случай, когда действующий президент посетил парк развлечений.
1 октября 1971 года актриса Джули Эндрюс, сыгравшая Мэри Поппинс в культовом фильме, была удостоена чести открыть парк Disnew World. Кстати, 1 октября актриса празднует свой день рождения.
«Остров тумана» был предложен в качестве тематического парка в составе Disney World. Посетители, высаживаясь там, должны были решить предложенную загадку, найдя подсказки, при этом у двух гостей не должно было быть одинаковых приключений.
Женщина из Флориды хирургическим путем имплантировала себе в руку браслет Disney World MagicBand. MagicBand используются в парках для отслеживания билетов, покупок и ключей от номеров. Disney теперь размещает предупреждение «не предназначено для подкожного использования» на всех своих браслетах MagicBand.
В Disney World (Флорида) почти нет комаров, несмотря на то, что он находится на болотистой территории, изобилующей насекомыми. Все дело в том, что в парке действует экспериментальная научная программа наблюдения за комарами, которая помогает быстро уничтожать их при появлении на территории.
На вопрос журналистов, что он будет делать дальше после кругосветного путешествия, Дик Рутан - летчик, совершивший первый беспосадочный кругосветный перелет - ответил: «Я еду в Диснейленд». Это вдохновило рекламную кампанию «Я еду в Мир Диснея», запущенную в январе 1987 года.
В 1967 году Флорида приняла закон, который позволял компании Disney построить собственную атомную электростанцию в парке Disney World. Этот закон все еще остается в силе.
Посетителям не разрешается развеивать прах своих близких в Диснейленде. Это является настоящей проблемой, особенно в отношении аттракциона «Особняк с привидениями», куда оригиналы регулярно приносят останки родных и друзей.
Приобретая землю для будущего Диснейленда во Флориде, Уолт Дисней шел на самые крайние меры, чтобы сохранить проект в секрете. Он опасался, что земля станет слишком дорогой, если продавцы узнают об истинном смысле проекта. Дисней даже открыл несколько подставных компаний для покупки земли. Увы, Уолт умер до открытия первого парка своего имени.
Первоначально Уолт Дисней рассматривал возможность строительства Диснейленда в Новом Орлеане, но все же выбрал Флориду - после того, как власти Луизианы подняли цену на запланированную к покупке территорию.
Названия магазинов на Мейн-стрит — главной улице парка - это названия тех первоначальных подставных компаний, которые Уолт Дисней создал для покупки земли во Флориде.
Администрация Диснейленда имеет право открывать на своей территории школы и формировать собственную систему уголовного правосудия, хотя они еще ни разу не решились этого сделать.
Самыми дорогими американскими горками, когда-либо построенными, являются «Мотоциклетные приключения Хагрида с Волшебными существами» н в Орландо: их стоимость составляет $300 миллионов. А вторыми самыми дорогими американскими горками считаются горки «Экспедиция на Эверест» в Disney World, которые стоят в три раза меньше и составляют всего $100 миллионов.
У мистера Жаббса, главного героя культовой книги "Ветер в ивах", есть надгробие на кладбище домашних животных в Особняке с привидениями в Волшебном королевстве Диснейленда.
В Дсиснейленде в Орландо на короткое время появился настоящий аэропорт с поющей взлетно-посадочной полосой. Канавки на асфальте были расположены так, чтобы они играли вступительные ноты песни «Когда ты желаешь звезду», когда по ним катятся самолеты. Аэропорт закрылся в 1972 году.
Один из актеров, игравших Гастона в Диснейленде, случайно убил себя, когда поджег фейерверк у себя на голове.
В Диснейленде во Флориде пустует около 3000 гектаров земли - и это не случайность. Покупая землю, компания пообещала штату Флорида оставить эту землю нетронутой из экологических соображений.
Компания Disney когда-то рассматривал возможность строительства тематического парка, посвященного злодеям, под названием «Темное королевство».
Первоначальной идеей Уолта Диснея было создать не просто парк, а целый город людей, живущих в мире Диснея. Все должны были работать, однако владеть их землей или домом должна была компания. Но желающих пока не нашлось.
Под Волшебным Королевством Диснейленда проходят большие туннели, называемые Утилидорами. Утилидоры позволяют сотрудникам убирать мусор, а персонажи могут путешествовать по парку, не будучи замеченными.
Железнодорожная станция Мейн-Стрит в Диснейуорлде была спроектирована в точности как железнодорожная станция рубежа веков в Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк. А станция, копирующая остановку в северной части штата Нью-Йорк, является вторым наиболее фотографируемым зданием в Волшебном Королевстве.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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