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25 неожиданных фактов про Диснейленд

25 неожиданных фактов про Диснейленд (26 фото)

Автор:
10 января 2022 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: диснейленд   и так бывает   интересно   история   неожиданно   познавательно   удивительное рядом   факты   
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Сеть парков развлечений, где воссоздан мир мультфильмов Уолта Диснея, пользуется неизменной популярностью у детей всего мира. Глядя на волшебные замки и захватывающие дух американские горки, мало кто догадывается, что Диснейленд - это не только развлечения, но и много совсем не смешных историй.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: диснейленд   и так бывает   интересно   история   неожиданно   познавательно   удивительное рядом   факты   
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