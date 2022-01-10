Как врач из Массачусетса душу взвешивал

Дункан Макдугалл, врач из Массачусетса, был материалистом, не чуждым, однако, духовных исканий. Измерение веса души стало для него научным вызовом. Он постулировал, что душа материальна и, следовательно, вес тела человека должен уменьшиться, когда душа покидает его. В 1901 году Макдугалл отобрал шесть неизлечимо больных пациентов из дома престарелых - четверых больных туберкулезом, одного диабетом и одного с неясным диагнозом. Макдугал специально выбирал людей, которые страдали от состояний, вызывающих физическое истощение: ему нужно было, чтобы пациенты оставались неподвижными, когда они умирали, чтобы точно измерить их вес. Затем Макдугалл соорудил в своем офисе специальную кровать, которая стояла на платформенных весах промышленного размера, чувствительных к изменению веса уже на 5,6 грамма. На эту кровать он последовательно положил шестерых пациентов и наблюдал за ними до, во время и после их смерти, измеряя любые соответствующие изменения в весе. Макдугалл тщательно записал свои наблюдения. "О комфорте пациента заботились всеми способами, хотя он практически умирал, когда его клали на кровать, - пишет он в дневнике эксперимента. - Он медленно терял вес со скоростью около 30 граммов в час из-за испарения влаги при дыхании и испарения пота. В течение всех трех часов и сорока минут я держал конец коромысла весов немного выше баланса возле верхней ограничительной планки, чтобы сделать тест более показательным. По прошествии трех часов сорока минут пациент скончался, и внезапно, ровно в момент смерти конец коромысла со слышимым ударом упал на нижнюю ограничительную планку и остался там без отскока. Было установлено, что потери составили 21 грамм. Эта потеря веса не могла быть вызвана испарением респираторной влаги и пота, потому что уже было установлено, что в его случае это происходит со скоростью полграмма в минуту, тогда как эта потеря была внезапной и значительной - 21 грамм за несколько секунд... Оставалось исследовать еще один канал потери — выдох всего воздуха, кроме остаточного в легких. Тогда я сам взобрался на кровать, а мой коллега уравновесил весы. Вдох и выдох воздуха с возможной для меня силой не оказали никакого действия на весы. Итак, в этом случае мы, безусловно, имеем необъяснимую потерю веса в 21 грамм. Это физичесий вес души? Как иначе мы это объясним?"

Макдугалл наблюдал аналогичную потерю веса у других своих пациентов, но результаты не были совсем единообразными. Один из пациентов в момент смерти сбросил, но затем снова набрал вес, а двое других пациентов зарегистрировали потерю веса в момент смерти, которая увеличивалась с течением времени. Только у одного пациента наблюдалось немедленное снижение веса на три четверти унции, примерно 21,3 грамма, что совпало со временем смерти. Макдугалл проигнорировал результаты других пациентов на том основании, что весы не были точно отрегулированы.

Затем Макдугал повторил свой эксперимент с пятнадцатью собаками. Ни у одного из них не было зарегистрировано значительного снижения веса, что Макдугалл воспринял как подтверждающее доказательство: ведь, согласно религиозной доктрине, у животных нет души.

Макдугалл опубликовал свое открытие только шесть лет спустя, сославшись на то, что эксперимент придется повторить много раз, прежде чем можно будет сделать какой-либо вывод. Он был опубликован в 1907 году в Журнале Американского общества психических исследований и в медицинском журнале American Medicine. Статья об эксперименте также появилась в The New York Times.