Как врач из Массачусетса душу взвешивал

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Что такое душа? Можно ли ее ощутить? Имеет ли оно массу? Эти вопросы задавали себе не только люди религиозные, но и вполне преданные науке. Дункан Макдугалл, врач из Хаверхилла, штат Массачусетс, после долгих размышлений сумел разработать эксперимент, целью которого было определить, имеют ли души физический вес. И у него получилось!
Дункан Макдугалл, врач из Массачусетса, был материалистом, не чуждым, однако, духовных исканий. Измерение веса души стало для него научным вызовом. Он постулировал, что душа материальна и, следовательно, вес тела человека должен уменьшиться, когда душа покидает его. В 1901 году Макдугалл отобрал шесть неизлечимо больных пациентов из дома престарелых - четверых больных туберкулезом, одного диабетом и одного с неясным диагнозом. Макдугал специально выбирал людей, которые страдали от состояний, вызывающих физическое истощение: ему нужно было, чтобы пациенты оставались неподвижными, когда они умирали, чтобы точно измерить их вес. Затем Макдугалл соорудил в своем офисе специальную кровать, которая стояла на платформенных весах промышленного размера, чувствительных к изменению веса уже на 5,6 грамма. На эту кровать он последовательно положил шестерых пациентов и наблюдал за ними до, во время и после их смерти, измеряя любые соответствующие изменения в весе. Макдугалл тщательно записал свои наблюдения. "О комфорте пациента заботились всеми способами, хотя он практически умирал, когда его клали на кровать, - пишет он в дневнике эксперимента. - Он медленно терял вес со скоростью около 30 граммов в час из-за испарения влаги при дыхании и испарения пота. В течение всех трех часов и сорока минут я держал конец коромысла весов немного выше баланса возле верхней ограничительной планки, чтобы сделать тест более показательным. По прошествии трех часов сорока минут пациент скончался, и внезапно, ровно в момент смерти конец коромысла со слышимым ударом упал на нижнюю ограничительную планку и остался там без отскока. Было установлено, что потери составили 21 грамм. Эта потеря веса не могла быть вызвана испарением респираторной влаги и пота, потому что уже было установлено, что в его случае это происходит со скоростью полграмма в минуту, тогда как эта потеря была внезапной и значительной - 21 грамм за несколько секунд... Оставалось исследовать еще один канал потери — выдох всего воздуха, кроме остаточного в легких. Тогда я сам взобрался на кровать, а мой коллега уравновесил весы. Вдох и выдох воздуха с возможной для меня силой не оказали никакого действия на весы. Итак, в этом случае мы, безусловно, имеем необъяснимую потерю веса в 21 грамм. Это физичесий вес души? Как иначе мы это объясним?"
Макдугалл наблюдал аналогичную потерю веса у других своих пациентов, но результаты не были совсем единообразными. Один из пациентов в момент смерти сбросил, но затем снова набрал вес, а двое других пациентов зарегистрировали потерю веса в момент смерти, которая увеличивалась с течением времени. Только у одного пациента наблюдалось немедленное снижение веса на три четверти унции, примерно 21,3 грамма, что совпало со временем смерти. Макдугалл проигнорировал результаты других пациентов на том основании, что весы не были точно отрегулированы.
Затем Макдугал повторил свой эксперимент с пятнадцатью собаками. Ни у одного из них не было зарегистрировано значительного снижения веса, что Макдугалл воспринял как подтверждающее доказательство: ведь, согласно религиозной доктрине, у животных нет души.
Макдугалл опубликовал свое открытие только шесть лет спустя, сославшись на то, что эксперимент придется повторить много раз, прежде чем можно будет сделать какой-либо вывод. Он был опубликован в 1907 году в Журнале Американского общества психических исследований и в медицинском журнале American Medicine. Статья об эксперименте также появилась в The New York Times.
Макдугалл наблюдал аналогичную потерю веса у других своих пациентов, но результаты не были совсем единообразными. Один из пациентов в момент смерти сбросил, но затем снова набрал вес, а двое других пациентов зарегистрировали потерю веса в момент смерти, которая увеличивалась с течением времени. Только у одного пациента наблюдалось немедленное снижение веса на три четверти унции, примерно 21,3 грамма, что совпало со временем смерти. Макдугалл проигнорировал результаты других пациентов на том основании, что весы не были точно отрегулированы.
Затем Макдугал повторил свой эксперимент с пятнадцатью собаками. Ни у одного из них не было зарегистрировано значительного снижения веса, что Макдугалл воспринял как подтверждающее доказательство: ведь, согласно религиозной доктрине, у животных нет души.
Макдугалл опубликовал свое открытие только шесть лет спустя, сославшись на то, что эксперимент придется повторить много раз, прежде чем можно будет сделать какой-либо вывод. Он был опубликован в 1907 году в Журнале Американского общества психических исследований и в медицинском журнале American Medicine. Статья об эксперименте также появилась в The New York Times.
После публикации эксперимента в American Medicine между врачом Огастесом П. Кларком и Дунканом Макдугаллом завязались оживленные дебаты. Медики обменивались письмами, причем первый подвергал сомнению результаты эксперимента, а другой защищал свою позицию. Кларк отметил, что в момент смерти происходит внезапное повышение температуры тела, так как кровь перестает циркулировать через легкие, где она охлаждается воздухом. Это повышение температуры тела усилит потоотделение и испарение влаги, что может легко объяснить недостающие 21 грамм Макдугалла. Это также объясняет, почему собаки не теряют вес после смерти, поскольку у собак нет потовых желез, и они охлаждаются не за счет потоотделения, а за счет дыхания. Макдугалл возражал, что кровообращение прекращается в момент смерти, поэтому кожа не нагревается при повышении температуры.
Кларк был не единственным, кто критиковал эксперименты Макдугалла. Научное сообщество массово высмеяло доктора как фальсификатора. Его эксперименты были заявлены как пример выборочной отчетности, поскольку Макдугалл проигнорировал большинство результатов. Научно-популярный писатель Карл Крузельницкий раскритиковал небольшой размер выборки и задался вопросом, как Макдугалл смог определить точный момент смерти человека с учетом доступных в то время технологий. Поскольку его эксперименты нельзя было воспроизвести, а его результаты были ненадежными, эксперимент Макдугалла с 21 граммом не вызывал особого доверия со стороны ученых того времени.
Кларк был не единственным, кто критиковал эксперименты Макдугалла. Научное сообщество массово высмеяло доктора как фальсификатора. Его эксперименты были заявлены как пример выборочной отчетности, поскольку Макдугалл проигнорировал большинство результатов. Научно-популярный писатель Карл Крузельницкий раскритиковал небольшой размер выборки и задался вопросом, как Макдугалл смог определить точный момент смерти человека с учетом доступных в то время технологий. Поскольку его эксперименты нельзя было воспроизвести, а его результаты были ненадежными, эксперимент Макдугалла с 21 граммом не вызывал особого доверия со стороны ученых того времени.
Не испугавшись скептицизма, Макдугалл перешел к следующему этапу своих экспериментов — фотографированию души в тот момент, когда она покидает тело. Для этого он помещал умирающих в темную комнату и, когда умирающий был готов испустить последний вздох, направлял на него яркий луч света. Макдугалл считал, что, поскольку каждая субстанция имеет собственный коэффициент преломления света, то на фоне темноты луч должен дать искажение в том месте, где будет выходить из тела душа. Макдугалл экспериментировал с белым светом, а затем - со всеми цветами видимого спектра, используя для преломления длинную стеклянную призму. Он располагал призму горизонтально и вертикально, меняя направление луча, - но, увы, ничего не обнаружил. По-видимому, в конце концов, он окончательно разочаровался в экспериментах по фиксированию изображений души, поскольку, когда ученый из Пенсильванского университета Артур Гудспид вознамерился сделать снимок души с помощью рентгена, Макдугалл был настроен весьма скептически. Вот что писала об этом газета The New York Times в 1911 году: "Доктор Дункан Макдугалл из Хаверхилла, много экспериментировавший в наблюдении за смертью, выразил сомнение в том, что эксперименты с рентгеновскими лучами, которые собираются провести в Пенсильванском университете, будут успешными в изображении человеческой души. Дело в том, что рентгеновский снимок представляет собой теневое изображение. Однако он допускает, что в момент смерти душевная субстанция может прийти в такое возбуждение, что уменьшит преграду, которую кость черепа обычно создает для рентгеновского луча, и поэтому может отобразиться на фотопластинке как более светлое пятно на темном фоне кости. Макдугалл убежден, что субстанция души испускает свет, напоминающий свет межзвездного эфира".
Увы, у Макдугалла больше не было прорывов в его экспериментах с человеческой душой. Его собственная душа ушла в мир иной в 1920 году. Впоследствии ученые окончательно признали эксперимент Макдугалла недостоверным. Но, несмотря на то, что его отвергли как научный факт, эксперимент Макдугалла популяризировал идею о том, что душа весит 21 грамм, и эта идея не раз появилась в романах, песнях и фильмах.
Увы, у Макдугалла больше не было прорывов в его экспериментах с человеческой душой. Его собственная душа ушла в мир иной в 1920 году. Впоследствии ученые окончательно признали эксперимент Макдугалла недостоверным. Но, несмотря на то, что его отвергли как научный факт, эксперимент Макдугалла популяризировал идею о том, что душа весит 21 грамм, и эта идея не раз появилась в романах, песнях и фильмах.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
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