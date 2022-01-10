FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1194 поста • 243 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Как врач из Массачусетса душу взвешивал

Как врач из Массачусетса душу взвешивал (4 фото)

Автор:
10 января 2022 12:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: Дункан Макдугалл   вес души   знания   интересно   история   познавательно   факты   эксперимент   
227
4
Что такое душа? Можно ли ее ощутить? Имеет ли оно массу? Эти вопросы задавали себе не только люди религиозные, но и вполне преданные науке. Дункан Макдугалл, врач из Хаверхилла, штат Массачусетс, после долгих размышлений сумел разработать эксперимент, целью которого было определить, имеют ли души физический вес. И у него получилось!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Дункан Макдугалл   вес души   знания   интересно   история   познавательно   факты   эксперимент   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
48k
zloykoyot 41 минуту назад
Наличие, равно как и отсутствие души никем не доказано документально на практике. А попытки взвесить душу на весах можно сравнить с процеживанием молекул азота из воздуха решетом. В мире полно явлений, для изучения которых ещё нет технологий по изготовлению соответствующего инструментария и приборов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
9k
ScorpionDS 11 минут назад
Если не затрагивать вопрос может ли душа существовать отдельно от тела, то в любом случае душа это энергия (возможно не известной пока природы, в случае когда уже вне тела), но это как взвешивать электричество, тут нужен другой подход.

Кстати очищенная флешка, весит также как и забитая под завязку ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ыукп Полчаса назад
Вес души - величина постоянная или как отпечатки пальцев : у каждого свои?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как отметила свое день рождения Лиза Пескова (5 фото) Как отметила свое день рождения Лиза Пескова (5 фото) 18 фотографий, на которых видна сама история 18 фотографий, на которых видна сама история Королева Виктория и Абдул Карим: скандальная дружба Королева Виктория и Абдул Карим: скандальная дружба Миртл Корбин, четвероногая женщина-монстр Миртл Корбин, четвероногая женщина-монстр Как на самом деле выглядела черная метка Как на самом деле выглядела черная метка Снимки из прошлого, которые заставят вас взглянуть на него по-новому Снимки из прошлого, которые заставят вас взглянуть на него по-новому
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

37428



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
14
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Почему «таксист» за все время поездки ни разу не посмотрел на «Косого»?
1
84
Почему «таксист» за все время поездки ни разу не посмотрел на «Косого»?
Набирающие популярность в сообществах
Красивые и смелые девушки с яркими волосами
1
52
Красивые и смелые девушки с яркими волосами
Парень создал сумасшедшую концепцию велосипедного колеса с 14 ногами вместо шины
0
4
Парень создал сумасшедшую концепцию велосипедного колеса с 14 ногами вместо шины
Праздничная подборка видео для тех, у кого душа требует продолжения банкета
Праздничная подборка видео для тех, у кого душа требует продолжения банкета
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Лучшие демотиваторы
Соблазн
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#кино#СССР#картинки#Приколы#комментарии#природа#фильм
#Юмор#история#прикол#смешные#фотографии#прикольные#добрые видео#позитив#Россия#полиция
#интересно#в мире#животные#Казахстан#новый год#подборка#страна#на различный вкус#смех#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться