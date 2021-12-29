FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1178 постов • 241 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Как самый большой золотой самородок России сгубил того, кто его нашел

Как самый большой золотой самородок России сгубил того, кто его нашел (4 фото)

Автор:
29 декабря 2021 09:24
Сообщество : Исторические факты
Метки: золотой самородок   интересно   история   люди   факты   фото   
616
4

В разное время на различных рудниках мира находили не просто золотые пластины или маленькие песчинки. История знает примеры, когда золото находили огромными самородками.

В XIX веке в Австралии нашли золотой слиток весом около 100 кг. Рассказывают, что в XI веке в Афганистане был найден кусок золота такой величины, что трудно себе представить: его размеры были «локоть на локоть», а вес составлял от 2 до 2,5 тонны. Насколько это правда, сегодня сложно судить, потому что все золотые куски переплавлялись на изготовление монет и украшений. Но найденный под современным Челябинском кусок золота хранится в Алмазном фонде России, и его можно увидеть. Именно этот 36-килограммовый золотой самородок сегодня в центре нашего внимания.


Булыжника из золота могло и не быть

В 1797 году разведотряд нашел на Урале место, особо богатое золотой рудой. Золотые прииски на Урале уже были, работа на них велась, но именно прииск в районе современного города Миасса дал стране наибольшую часть золотых запасов и, что самое главное, наичистейшую. Рудник назвали в честь императора Александра I Царево-Александровским. Содержание золота в этой руде было большое.

×
×

За 40 лет на руднике добыли и намыли много золота, и уже собирались закрыть, как в 1848 году крестьянский мальчишка, но уже опытный мастеровой Никифор Сюткин обнаружил крупнейший за историю нашей страны самородок. Рудник не закрыли, парня наградили, а самородок отправился в путешествие: сначала в Миасс, Златоуст, Екатеринбург, потом в Санкт-Петербург и, наконец, в Москву.


По работе и награда

Никифор проявил себя как настоящий знаток старательного дела. Возможно, кто-то и до него находил булыжники золота, но никто ранее не смог среди глины и грязи разглядеть ценный металл. А Никифор оказался зорким. Найдя булыжник на трехметровой глубине, парень достал его, долго очищал от толстого слоя глины, постукивал молотком, отмывал в мыльном щелоке несколько часов, пока золото не показало себя во всей красе.

Булыжник напомнил геометрическую фигуру, и его прозвали «Большой треугольник». Сегодня этот самородок шириной 20, а длиной 25 сантиметров — гордость России. Парню дали вольную и наградили за усердие 1266 серебряными рублями. По тем временам это были колоссальные деньги.


Распоряжаться деньгами нужно умеючи

Основы финансовой грамотности крестьянскому мальчишке никто не преподавал, и когда ему в руки попали большие деньги, он просто ошалел от такого богатства. Начальник Златоустовских горных заводов не хотел выдавать деньги парню на руки. Можно подумать, что Павел Аносов просто был жаден, а, может быть, он был прозорлив и знал, чем дело может обернуться.

Рубаха-парень Никифор радушно угощал всех на полученные деньги и пил вместе со всеми. Так все деньги были пропиты. Рассказывали, что рабочий прииска как-то видел оборванного, в лохмотьях Никифора близ трактира. Парня привели на место работы, прилюдно выпороли, дабы научить уму-разуму, но эта мера не помогла. Так большие деньги погубили человека, не умевшего ими пользоваться.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: золотой самородок   интересно   история   люди   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30
пепел Клааса Полчаса назад
Он не только был удачливым и внимательным, но изрядно сильным - из трёхмеровой ямы поднять 36 кг + вес глины непростая задача.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Рудковская на марафоне за полмиллиона учит есть из тарелки за 14 тысяч (6 фото) Рудковская на марафоне за полмиллиона учит есть из тарелки за 14 тысяч (6 фото) 18 фотографий, на которых видна сама история 18 фотографий, на которых видна сама история Как бедняк из костромского села создал чайную корпорацию в России Как бедняк из костромского села создал чайную корпорацию в России Самый несгибаемый воин в истории Самый несгибаемый воин в истории Рождество и Новый год в фотографиях минувших лет Рождество и Новый год в фотографиях минувших лет Тайна жизни Рокфеллера: как скромный конторщик стал самым богатым человеком мира Тайна жизни Рокфеллера: как скромный конторщик стал самым богатым человеком мира
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

329480



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
17 интересных снимков со всего мира
0
87
17 интересных снимков со всего мира
Назад в 90-е: серия атмосферных фото того неоднозначного времени
2
257
Назад в 90-е: серия атмосферных фото того неоднозначного времени
Набирающие популярность в сообществах
Маска - это удобно, полезно и практично!
1
17
Маска - это удобно, полезно и практично!
Tesla Model S оснастили тремя реактивными двигателями
0
14
Tesla Model S оснастили тремя реактивными двигателями
Рудковская на марафоне за полмиллиона учит есть из тарелки за 14 тысяч (6 фото)
Рудковская на марафоне за полмиллиона учит есть из тарелки за 14 тысяч (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное фото!
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#прикол#подборка#дтп#Россия#актеры#смешные#суд
#интересно#история#кино#Ynews#интересное#позитив#в мире#аварии#авто аварии#собака
#Юмор#ватермарк#факты#новый год#сша#приколы#фильм#картинки#СССР#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться