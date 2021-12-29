Как самый большой золотой самородок России сгубил того, кто его нашел

В разное время на различных рудниках мира находили не просто золотые пластины или маленькие песчинки. История знает примеры, когда золото находили огромными самородками.
В XIX веке в Австралии нашли золотой слиток весом около 100 кг. Рассказывают, что в XI веке в Афганистане был найден кусок золота такой величины, что трудно себе представить: его размеры были «локоть на локоть», а вес составлял от 2 до 2,5 тонны. Насколько это правда, сегодня сложно судить, потому что все золотые куски переплавлялись на изготовление монет и украшений. Но найденный под современным Челябинском кусок золота хранится в Алмазном фонде России, и его можно увидеть. Именно этот 36-килограммовый золотой самородок сегодня в центре нашего внимания.
Булыжника из золота могло и не быть
В 1797 году разведотряд нашел на Урале место, особо богатое золотой рудой. Золотые прииски на Урале уже были, работа на них велась, но именно прииск в районе современного города Миасса дал стране наибольшую часть золотых запасов и, что самое главное, наичистейшую. Рудник назвали в честь императора Александра I Царево-Александровским. Содержание золота в этой руде было большое.
За 40 лет на руднике добыли и намыли много золота, и уже собирались закрыть, как в 1848 году крестьянский мальчишка, но уже опытный мастеровой Никифор Сюткин обнаружил крупнейший за историю нашей страны самородок. Рудник не закрыли, парня наградили, а самородок отправился в путешествие: сначала в Миасс, Златоуст, Екатеринбург, потом в Санкт-Петербург и, наконец, в Москву.
По работе и награда
Никифор проявил себя как настоящий знаток старательного дела. Возможно, кто-то и до него находил булыжники золота, но никто ранее не смог среди глины и грязи разглядеть ценный металл. А Никифор оказался зорким. Найдя булыжник на трехметровой глубине, парень достал его, долго очищал от толстого слоя глины, постукивал молотком, отмывал в мыльном щелоке несколько часов, пока золото не показало себя во всей красе.
Булыжник напомнил геометрическую фигуру, и его прозвали «Большой треугольник». Сегодня этот самородок шириной 20, а длиной 25 сантиметров — гордость России. Парню дали вольную и наградили за усердие 1266 серебряными рублями. По тем временам это были колоссальные деньги.
Распоряжаться деньгами нужно умеючи
Основы финансовой грамотности крестьянскому мальчишке никто не преподавал, и когда ему в руки попали большие деньги, он просто ошалел от такого богатства. Начальник Златоустовских горных заводов не хотел выдавать деньги парню на руки. Можно подумать, что Павел Аносов просто был жаден, а, может быть, он был прозорлив и знал, чем дело может обернуться.
Рубаха-парень Никифор радушно угощал всех на полученные деньги и пил вместе со всеми. Так все деньги были пропиты. Рассказывали, что рабочий прииска как-то видел оборванного, в лохмотьях Никифора близ трактира. Парня привели на место работы, прилюдно выпороли, дабы научить уму-разуму, но эта мера не помогла. Так большие деньги погубили человека, не умевшего ими пользоваться.
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