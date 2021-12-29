Как самый большой золотой самородок России сгубил того, кто его нашел

В XIX веке в Австралии нашли золотой слиток весом около 100 кг. Рассказывают, что в XI веке в Афганистане был найден кусок золота такой величины, что трудно себе представить: его размеры были «локоть на локоть», а вес составлял от 2 до 2,5 тонны. Насколько это правда, сегодня сложно судить, потому что все золотые куски переплавлялись на изготовление монет и украшений. Но найденный под современным Челябинском кусок золота хранится в Алмазном фонде России, и его можно увидеть. Именно этот 36-килограммовый золотой самородок сегодня в центре нашего внимания.

Булыжника из золота могло и не быть

В 1797 году разведотряд нашел на Урале место, особо богатое золотой рудой. Золотые прииски на Урале уже были, работа на них велась, но именно прииск в районе современного города Миасса дал стране наибольшую часть золотых запасов и, что самое главное, наичистейшую. Рудник назвали в честь императора Александра I Царево-Александровским. Содержание золота в этой руде было большое.