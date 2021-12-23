Адвокат главного волшебника: Путин согласился отстаивать честь Деда Мороза

Помните, не так давно юрист из Питера подал в суд на Деда Мороза за то, что он уже 23 года не исполняет его желания? Так вот, кажется, ситуация вышла из-под контроля. Теперь защищать интересы главного волшебника страны будет сам Путин.
Сегодня состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина: там поднимались важные темы, журналисты спрашивали о политике, экономике и о многом другом.
Путин говорил о том, как экономика справилась с коронакризисом, как стараются не допустить пыток в колониях и о том, наказаны ли СМИ-иноагенты и нормальная ли это практика.
Не обошел президент стороной и Украину. Сейчас остро стоит вопрос о расширении НАТО на восток, и, конечно, это тоже стало частью повестки.
Но, пожалуй, самым веселым стал вопрос от журналиста относительно недавней ситуации с иском петербуржца к Деду Мороза: молодой человек, юрист по образованию, подал иск на взыскание 10 миллионов рублей морального ущерба, 23 подарков и исполнений заветных желаний.
Видимо, для Игоря Мирзоева стало ударом в 23 года узнать, что Дед Мороз исполняет желания только тех мальчиков и девочек, которые себя хорошо ведут целый год.
«Мной ни разу не были получены публично обещанные подарки, а также не были исполнены заветные мечты», — написал в своем иске Мирзоев.
Мирзоев считает, что занятием Деда Мороза является выдача подарков, но он не выполняет взятых на себя обязательства. При этом молодой человек уверен, что за волшебником стоит целая корпорация, которая собирает огромные деньги со всех россиян.
Среди невыполненных желаний оказались такие вещи, как квартира в Петербурге и дом в Репине, одном из самых дорогих в Курортном районе поселков.
В итоге парень написал иск и отправил его в Великоустюгский районный суд Вологодской области, по месту жительства волшебника. В свою очередь, местные сотрудники суда сообщили журналистам, что пока такого заявления не получали и в принципе сомневаются в адекватности молодого человека.
«Судья будет решать вопрос — или принимать к рассмотрению, или оставить без движения, или вообще отказать в принятии. Но вообще нормальный человек мог бы такой иск написать?» — заявили в суде.
В резиденции Деда Мороза при этом отказались комментировать произошедшее журналистам. Но Путин не стал молчать.
Журналист спросил у главы государства, что он думает о вчерашнем иске юриста. Президент ответил, что Дед Мороз «дарит подарки только хорошим мальчикам и девочкам». Сам же он готов выступить в роли адвоката для главного волшебника.
«Я тоже юрист из Санкт-Петербурга. Есть некоторые совпадения у нас... Поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует своё поведение — и, может, найдёт, что мешает Деду Морозу одаривать его к новогодним праздникам», - заявил Владимир Путин.
Мирзоев, в свою очередь, заявил, что будет рад видеть Владимира Путина в качестве оппонента. По его словам, он как минимум познакомиться с президентом, а это было в списке его желаний.
«Я очень рад, что наш президент обсуждает не только серьезные внешнеполитические вопросы, но и такие вот исковые заявления простых граждан его страны. Я буду очень рад увидеть его в качестве оппонента. Я считаю, что это достойный юрист, закончил он же СПбГУ, в котором один из лучших юридических факультетов в стране, а мне как раз нужен сильный оппонент в суде. Мне не страшно», -- рассказал Мирзоев журналистам.
А вы бы хотели получить 10 миллионов компенсации морального ущерба, квартиру в Питере и дом в Репино?
Источник:
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