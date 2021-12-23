Адвокат главного волшебника: Путин согласился отстаивать честь Деда Мороза

Сегодня состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина: там поднимались важные темы, журналисты спрашивали о политике, экономике и о многом другом.

Путин говорил о том, как экономика справилась с коронакризисом, как стараются не допустить пыток в колониях и о том, наказаны ли СМИ-иноагенты и нормальная ли это практика.

Не обошел президент стороной и Украину. Сейчас остро стоит вопрос о расширении НАТО на восток, и, конечно, это тоже стало частью повестки.

Но, пожалуй, самым веселым стал вопрос от журналиста относительно недавней ситуации с иском петербуржца к Деду Мороза: молодой человек, юрист по образованию, подал иск на взыскание 10 миллионов рублей морального ущерба, 23 подарков и исполнений заветных желаний.