FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8226 постов • 1265 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Адвокат главного волшебника: Путин согласился отстаивать честь Деда Мороза

Адвокат главного волшебника: Путин согласился отстаивать честь Деда Мороза (9 фото)

Автор:
23 декабря 2021 21:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: дед мороз   иск   новости   новый год   питер   пресс-конференция   путин   суд   
979
9

Помните, не так давно юрист из Питера подал в суд на Деда Мороза за то, что он уже 23 года не исполняет его желания? Так вот, кажется, ситуация вышла из-под контроля. Теперь защищать интересы главного волшебника страны будет сам Путин.

Сегодня состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина: там поднимались важные темы, журналисты спрашивали о политике, экономике и о многом другом.

Путин говорил о том, как экономика справилась с коронакризисом, как стараются не допустить пыток в колониях и о том, наказаны ли СМИ-иноагенты и нормальная ли это практика.

Не обошел президент стороной и Украину. Сейчас остро стоит вопрос о расширении НАТО на восток, и, конечно, это тоже стало частью повестки.

Но, пожалуй, самым веселым стал вопрос от журналиста относительно недавней ситуации с иском петербуржца к Деду Мороза: молодой человек, юрист по образованию, подал иск на взыскание 10 миллионов рублей морального ущерба, 23 подарков и исполнений заветных желаний.

×
×

Видимо, для Игоря Мирзоева стало ударом в 23 года узнать, что Дед Мороз исполняет желания только тех мальчиков и девочек, которые себя хорошо ведут целый год.

«Мной ни разу не были получены публично обещанные подарки, а также не были исполнены заветные мечты», — написал в своем иске Мирзоев.

Мирзоев считает, что занятием Деда Мороза является выдача подарков, но он не выполняет взятых на себя обязательства. При этом молодой человек уверен, что за волшебником стоит целая корпорация, которая собирает огромные деньги со всех россиян.

Среди невыполненных желаний оказались такие вещи, как квартира в Петербурге и дом в Репине, одном из самых дорогих в Курортном районе поселков.

В итоге парень написал иск и отправил его в Великоустюгский районный суд Вологодской области, по месту жительства волшебника. В свою очередь, местные сотрудники суда сообщили журналистам, что пока такого заявления не получали и в принципе сомневаются в адекватности молодого человека.

«Судья будет решать вопрос — или принимать к рассмотрению, или оставить без движения, или вообще отказать в принятии. Но вообще нормальный человек мог бы такой иск написать?» — заявили в суде.

В резиденции Деда Мороза при этом отказались комментировать произошедшее журналистам. Но Путин не стал молчать.

Журналист спросил у главы государства, что он думает о вчерашнем иске юриста. Президент ответил, что Дед Мороз «дарит подарки только хорошим мальчикам и девочкам». Сам же он готов выступить в роли адвоката для главного волшебника.

«Я тоже юрист из Санкт-Петербурга. Есть некоторые совпадения у нас... Поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует своё поведение — и, может, найдёт, что мешает Деду Морозу одаривать его к новогодним праздникам», - заявил Владимир Путин.

Мирзоев, в свою очередь, заявил, что будет рад видеть Владимира Путина в качестве оппонента. По его словам, он как минимум познакомиться с президентом, а это было в списке его желаний.

«Я очень рад, что наш президент обсуждает не только серьезные внешнеполитические вопросы, но и такие вот исковые заявления простых граждан его страны. Я буду очень рад увидеть его в качестве оппонента. Я считаю, что это достойный юрист, закончил он же СПбГУ, в котором один из лучших юридических факультетов в стране, а мне как раз нужен сильный оппонент в суде. Мне не страшно», -- рассказал Мирзоев журналистам.

А вы бы хотели получить 10 миллионов компенсации морального ущерба, квартиру в Питере и дом в Репино?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: дед мороз   иск   новости   новый год   питер   пресс-конференция   путин   суд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Кыся Час назад
И бесплатная путевка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Fishkarub 14 минут назад
Сейчас ребятки в штатском такого насобираю на этого долбоящера, что елочки валить в условиях крайнего севера, за счастье будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
660
Олег Час назад
так вежливо и завуалировано послать нахер(и, возможно, пригрозить анальными карами) - это надо уметь! моё почтение!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
livaneth 2 часа назад
Фишки - сайт хорошего настроения.
Эта публикация заставила хотя - бы улыбнуться.
За то и плюс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Serg2001 2 часа назад
Превратил молитву в фарс (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Растрелли В.В. 2 часа назад
Не хулите молодого долбо#ба. Пиарится, как может. Лучшего не завезли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Абрамовича девять раз оклеветали, заявил Лондонский суд Абрамовича девять раз оклеветали, заявил Лондонский суд Парень потребовал от бывшей 600 тысяч, которые он на нее потратил Парень потребовал от бывшей 600 тысяч, которые он на нее потратил Праздничная дичь в России и мире Праздничная дичь в России и мире Королевская семья Британии может подать в суд на создателей "Короны" Королевская семья Британии может подать в суд на создателей "Короны" Уволили, так еще и остался должен: Кевин Спейси должен киностудии 30 миллионов долларов Уволили, так еще и остался должен: Кевин Спейси должен киностудии 30 миллионов долларов
Краб Моссада

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11623



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Неравнодушный таксист помог замерзающему школьнику
0
61
Неравнодушный таксист помог замерзающему школьнику
СМС-переписки, после прочтения которых просто невозможно убрать с лица ухмылку
1
35
СМС-переписки, после прочтения которых просто невозможно убрать с лица ухмылку
Набирающие популярность в сообществах
25 идей для тех, кто хочет оригинально украсить дом на Новый год
0
4
25 идей для тех, кто хочет оригинально украсить дом на Новый год
8 знаменитостей, которые боролись с психическими расстройствами
1
15
8 знаменитостей, которые боролись с психическими расстройствами
Из 1935 в 2027: каким было и каким станет Московское метро
Из 1935 в 2027: каким было и каким станет Московское метро
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Совпадение? Не думаю!
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#картинки#автомобили#кино#приколы#Жизнь#люди#Разное
#Юмор#история#ватермарк#СССР#дтп#позитив#авто аварии#в мире#полиция#Реакция
#интересно#животные#интересное#Россия#автомир#аварии#Ynews#дети#истории#кот

На что жалуетесь?

Вернуться