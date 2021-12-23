Грудь-убийца: что такое силиконоз и существует ли он

Красота требует жертв, а если ты так называемая модель OnlyFans, то выглядеть красиво - твоя работа.
Поэтому американка Кармен "Карма" решилась сделать операцию по корректировке груди после родов.
Для нее это была не первая операция, она и раньше ложилась на стол хирурга ради увеличения бюста до размеров 75D.
Во второй раз она захотела сделать себе грудь больше, ведь в ее профессии размер напрямую связан с заработками.
Операция прошла успешно и она выписалась, несмотря на то, что практически сразу девушка почувствовала слабость.
Не обратив на это особого внимания, она отправилась домой восстанавливаться. Но к слабости добавилась головная боль, отдышка и боли в груди. Тут уже встревожились близкие модели и отправили ее обратно в больницу.
Врач, который делал операцию, осмотрел свою пациентку, но не нашел никаких осложнений, а все анализы были в норме.
Девушка не остановилась на этом и за год посетила с десяток других специалистов, которые впрочем не дали ей ответа на вопрос: что не так с ее грудью.
«Я думала, что умираю. Я не могла функционировать как нормальный человек», — жаловалась американка.
В итоге с Кармой сыграла карма злую игру. То, что должно было увеличить ее состояние и успешность в ремесле, чуть не погубило ее. Из-за вечной усталости, девушка чуть не потеряла все свои контракты, она толком не могла работать, да что там с работой. Ей не давались даже обычные повседневные бытовые дела.
Спустя год мучений и скитаний, девушка решила избавиться от имплантов вовсе. Терять было уже не чего.
«Моя искусственная грудь отравила мое тело и чуть не разрушила мою жизнь», — считает Карма.
После операции ее состояние улучшилось, и прежние симптомы пропали.
Некоторые называют состояние американки болезнью грудных имплантов или силиконозом.
Это не подтвержденная и не общепринятая болезнь, хотя и частый предмет обсуждения на конференциях пластических хирургов.
Большинство специалистов считают это явление выдумкой, а счастливое исцеление после удаления силикона - эффектом плацебо.
Но опытные пластические хирурги допускают, что недуг все же не выдумка, потому что ощущения и симптомы, которые были у Кармен Кармы проявлялись и у других пациенток.
Так что прежде чем вставлять импланты нужно взвесить все за и против.
Источник:
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