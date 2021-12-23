FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 786 постов • 200 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках 
Грудь-убийца: что такое силиконоз и существует ли он

Грудь-убийца: что такое силиконоз и существует ли он (12 фото)

Автор:
23 декабря 2021 12:39
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Ynews   интересно   история   кармен карма   модель   пластическая операция   силиконовая грудь   силиконоз   
2291
12

Красота требует жертв, а если ты так называемая модель OnlyFans, то выглядеть красиво - твоя работа.

Поэтому американка Кармен "Карма" решилась сделать операцию по корректировке груди после родов.

×
×

Для нее это была не первая операция, она и раньше ложилась на стол хирурга ради увеличения бюста до размеров 75D.

Во второй раз она захотела сделать себе грудь больше, ведь в ее профессии размер напрямую связан с заработками.

Операция прошла успешно и она выписалась, несмотря на то, что практически сразу девушка почувствовала слабость.

Не обратив на это особого внимания, она отправилась домой восстанавливаться. Но к слабости добавилась головная боль, отдышка и боли в груди. Тут уже встревожились близкие модели и отправили ее обратно в больницу.

Врач, который делал операцию, осмотрел свою пациентку, но не нашел никаких осложнений, а все анализы были в норме.

Девушка не остановилась на этом и за год посетила с десяток других специалистов, которые впрочем не дали ей ответа на вопрос: что не так с ее грудью.

«Я думала, что умираю. Я не могла функционировать как нормальный человек», — жаловалась американка.

В итоге с Кармой сыграла карма злую игру. То, что должно было увеличить ее состояние и успешность в ремесле, чуть не погубило ее. Из-за вечной усталости, девушка чуть не потеряла все свои контракты, она толком не могла работать, да что там с работой. Ей не давались даже обычные повседневные бытовые дела.

Спустя год мучений и скитаний, девушка решила избавиться от имплантов вовсе. Терять было уже не чего.

«Моя искусственная грудь отравила мое тело и чуть не разрушила мою жизнь», — считает Карма.

После операции ее состояние улучшилось, и прежние симптомы пропали.

Некоторые называют состояние американки болезнью грудных имплантов или силиконозом.

Это не подтвержденная и не общепринятая болезнь, хотя и частый предмет обсуждения на конференциях пластических хирургов.


Большинство специалистов считают это явление выдумкой, а счастливое исцеление после удаления силикона - эффектом плацебо.

Но опытные пластические хирурги допускают, что недуг все же не выдумка, потому что ощущения и симптомы, которые были у Кармен Кармы проявлялись и у других пациенток.

Так что прежде чем вставлять импланты нужно взвесить все за и против.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Ynews   интересно   история   кармен карма   модель   пластическая операция   силиконовая грудь   силиконоз   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Ф Ив 2 часа назад
Увеличение груди это по моему такая глупость. Ведь по сути здоровый орган делают больным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
22k
Bar0 6 минут назад
Предпочитаю женщин с маленькой грудью. Но Яну Кошкину...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Злобный Члегр 56 минут назад
Биомусор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
724
Алексей Александрович 57 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Парагвайский шпион Час назад
ДБ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Anton Chigurh Час назад
не прокатило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали Как пользователи “Фишек” Новый год спасали Миртл Корбин, четвероногая женщина-монстр Миртл Корбин, четвероногая женщина-монстр Брошь, которую Элизабет Тейлор перехватила у принца Чарльза Брошь, которую Элизабет Тейлор перехватила у принца Чарльза Как выглядит павильон России на выставке Dubai Expo 2020 Как выглядит павильон России на выставке Dubai Expo 2020 Мелодрама в трех частях: как мужик в суде боролся, чтобы не платить алименты за неродную дочь Мелодрама в трех частях: как мужик в суде боролся, чтобы не платить алименты за неродную дочь Обычные люди и их тайные комнаты Обычные люди и их тайные комнаты
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13066



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Кем был тот самый лысый и морщинистый старикашка из Шоу Бенни Хилла?
2
18
Кем был тот самый лысый и морщинистый старикашка из Шоу Бенни Хилла?
Самый правдивый и апатичный пост о выходных
5
34
Самый правдивый и апатичный пост о выходных
Набирающие популярность в сообществах
Предпосылки&nbsp; появления праздника – Дня энергетической промышленности
1
3
Предпосылки  появления праздника – Дня энергетической промышленности
«Комиксам от «Марвел» – да, да, да! Ушлым супергероям – нет, нет, нет!». Противодействие деструктивной культуре зафиксируют документально
0
20
«Комиксам от «Марвел» – да, да, да! Ушлым супергероям – нет, нет, нет!»....
Из 1935 в 2027: каким было и каким станет Московское метро
Из 1935 в 2027: каким было и каким станет Московское метро
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо
1
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#СССР#Ynews#люди#автомобили#авто аварии#в мире#наука
#Юмор#животные#ватермарк#Россия#дтп#позитив#дети#автомир#Реакция#еда
#прикол#история#интересное#картинки#кино#аварии#приколы#подборка#Жизнь#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться