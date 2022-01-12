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Как 14 волков изменили Йеллоустонский национальный парк

Как 14 волков изменили Йеллоустонский национальный парк (3 фото)

Автор:
12 января 2022 09:41
Сообщество : Животные
Метки: Йеллоустонский национальный парк   Йеллоустоун   волк   животные   парк   фото   
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Работа экологов невероятно интересна, но их гипотезы часто приходится проверять именно практикой. Это может быть опасно, но только не в случае с Йеллоустоуном. Там серьезную экологическую проблему смогли решить с помощью… волков!

В Йеллоустонском национальном парке в 1995 году выпустили четырнадцать волков. Больше семи десятков лет там не было хищников, за их поголовьем в начале прошлого столетия тщательно следили, все ради безопасности людей и сохранения травоядных видов.


Но все полностью перевернулось, когда у травоядных исчезли естественные враги. Парк буквально заполонили олени, которые бесконтрольно размножались, нанося непоправимый урон флоре парка.

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Экологи не подозревали, что небольшая стая сможет решить проблему на всей площади парка. Но постепенно олени стали уходить из мест, где обитали волки. Это давало растениям “передышку”, то есть флора постепенно восстанавливалась. Подсчеты показали, что за шесть лет количество деревьев выросло в пять раз!


Появление новых деревьев, которые раньше просто ломались или съедались оленями, привело к том, что в парке появились бобры. Они стали использовать молодые растения для создания плотин. Это поменяло ход течения местных рек и привлекло новые виды рыбы, ондатр и уток.


Реки стабилизировались, что неожиданно решило проблему эрозии береговых линий. Кто бы мог подумать, что с этой глобальной проблемой Йеллоустоуна сможет справиться полтора десятка волков?!

Сейчас площадь одного из главных парков Соединенных Штатов составляет 898,3 тысячи гектаров. Благодаря появлению первой небольшой стаи волков здесь уменьшилось количество шакалов, выросла популяция мелких грызунов. Все это привлекло новые виды хищных птиц.


Заинтересовались парком и медведи, которые пытаются отнимать добычу у волчьих стай и поедают ягоды — их после уменьшения числа крупных копытных стало значительно больше.


Всего в парке насчитывается около 60 разных представителей фауны. И заслуга волков, которых экологи предложили вернуть в естественную среду обитания после десятилетий отсутствия, в этом просто огромная!

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Метки: Йеллоустонский национальный парк   Йеллоустоун   волк   животные   парк   фото   
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Капитан ФСБ 24 минуты назад
Вот так же и с людским стадом-больно много оленей развелось
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Rodaslav 43 минуты назад
Странно, что по старой доброй американской традиции тупо не перестреляли всех оленей, как в свое время бизонов.
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
А чё, разве Йеллоустоунскому парку вместе со всей Америкой ещё не кирдык? Он же должен был взорваться уже? Не? От же, с.ки! Ни вулкан не сработал, ни долларовый пузырь... Однозначно, "Made in China".
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