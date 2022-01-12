Как 14 волков изменили Йеллоустонский национальный парк

Экологи не подозревали, что небольшая стая сможет решить проблему на всей площади парка. Но постепенно олени стали уходить из мест, где обитали волки. Это давало растениям “передышку”, то есть флора постепенно восстанавливалась. Подсчеты показали, что за шесть лет количество деревьев выросло в пять раз!

Появление новых деревьев, которые раньше просто ломались или съедались оленями, привело к том, что в парке появились бобры. Они стали использовать молодые растения для создания плотин. Это поменяло ход течения местных рек и привлекло новые виды рыбы, ондатр и уток.

Реки стабилизировались, что неожиданно решило проблему эрозии береговых линий. Кто бы мог подумать, что с этой глобальной проблемой Йеллоустоуна сможет справиться полтора десятка волков?!