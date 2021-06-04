Девушка из Уфы вырастила волчицу, которую не приняла мать

Когда наконец-то едешь в отпуск, но все мысли о квартире

Девушка из России спасла и вырастила двух рысят с меховой фермы

Детеныш шимпанзе остался без мамы, но ее заменила плюшевая игрушка

Люди посчитали лежащую в земле лошадь мертвой, но бедняга еле дышала

Рыбак на плоту спас щенка койота, который без сил лежал в воде

Волонтеры спасли львов, которых выращивали для "консервированной" охоты