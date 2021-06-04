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Девушка из Уфы вырастила волчицу, которую не приняла мать

Девушка из Уфы вырастила волчицу, которую не приняла мать (31 фото)

Автор:
04 июня 2021 14:40
Сообщество : Животные
Метки: волк   волки   дикие животные   до и после   животные   истории спасения   история спасения   фото   
19669
31

Жительница Уфы по имени Алида взяла к себе маленькую волчицу, которую не приняла мать. Девушка ухаживала за малышкой по кличке Кира, воспитывала - а сейчас эта красавица выросла и стала полностью одомашненным волком. Другие фото и видео с волчицей можно посмотреть в Инстаграме хозяйки.

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Метки: волк   волки   дикие животные   до и после   животные   истории спасения   история спасения   фото   
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139  комментариев
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5k
schmubu День назад
охренительное животное.
но - да, всегда на поводке и в наморднике.
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211
Егор Петренко 5 минут назад
Классные девчонки!
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1k
Максим 15 минут назад
Минус за кликбайт. Это не волчица, а волкособица.
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599
3,14здун-фантаст 49 минут назад
она че, с этим волколаком в квартире живет?!!! бедные соседи...
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10k
Kucher 2 часа назад
У однокашника волчонок был Туман. С мелким я играл, он у меня с рук ел. Я летом по сборам и соревнованиям мотался, осенью школа, не был у друга в гостях месяцев пять-шесть. Когда я попытался Тумана погладить, он на меня кинулся. Хорошо, что он на цепи был, а на мне куртка "дутая" (помните в 80-х модно было?), я еле отпрыгнуть успел.
Волк он волк и есть. Хотя могу привести другой пример. В 1991 мы на сборах были в Камне-на-Оби. Выхожу из номера в гостинице, а в коридоре волк стоит и на меня смотрит. Я аж на потолок с перепугу чуть не залез. А потом буфетчица рассказала, что его волчонком кто-то вырастил и потом почему-то бросил. Волк в лес ушёл, но к людям не обозлился, а иногда на левый берег переплывает и попрошайничает вкусняшки, агрессии ни разу не проявлял.
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85
Nane First NameLast Kucher Час назад
это нащывается как волка не корми
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3k
soar 3 часа назад
Очень надеюсь, что этот зверь не будет выгуливаться без намордника, и что Алиде не придется пожалеть о своем поступке.
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8k
Александр 4 часа назад
А об авторе фотографий ни слова. Работа вполне себе. Как вы думаете? Животинок фотографировать - это вам не бананы с пальмы доставать.
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11k
Хью́берт 5 часов назад
Это не волчица, а собака породу волкособ и всё эта трогательная история для инстаграмма.
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1k
The Man from Okinawa 6 часов назад
Вот реально молодец.Я к тому,что на поводке и в наморднике в общественных местах.Это вот и называется-ответственное поведение.Респект
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10k
Seledochnik 7 часов назад
Народ с тиграми живет и медведями, почему бы и волка не содержать. По сравнению с вышеперечисленными, это просто домашняя собака по сути, а инстинкты охотника есть даже у хомяка и мышки, главное не провоцировать.
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511
MN2021 7 часов назад
Мне почему-то сразу вспомнился Борис Житков "Рассказы о животных" - Про волка
У меня был приятель, охотник. И вот раз собрался он на охоту и спрашивает меня:

Чего тебе привезти? Говори привезу.

Я подумал: «Ишь, хвастает! Придумаю похитрей чего-нибудь», и сказал:

Привези мне живого волка. Вот что!

Приятель задумался и сказал, глядя в пол:

Ладно.

А я подумал: «То-то! Как я тебя срезал! Не хвастай».

Прошло два года. Я и забыл про этот наш разговор. И вот раз прихожу домой, а мне в прихожей уж говорят:

Тебе там волка принесли. Какой-то человек приходил, тебя спрашивал. «Он волка, говорит, просил, так вот передайте». А сам к двери.

Я, шапки не снимая, кричу:

Где, где он? Где волк?

У тебя в комнате заперт.

Я был молодой, и мне стыдно казалось спрашивать, как он там сидит: связанный или просто на веревке. Подумают, что трушу. А сам думаю: «Может быть, он ходит по комнате, как хочет, на свободе?»

А трусить я стыдился. Набрал воздуху в грудь и вбежал в свою комнату. Я думал: «Сразу-то он не бросится на меня, а потом… потом уж как-нибудь…» Но сердце сильно билось. Быстрыми глазами я оглядел комнату никакого волка. Я уж обозлился надули, значит, пошутили, как вдруг услышал, что под стулом что-то ворочается. Я осторожно пригнулся, поглядел с опаской и увидел головастого щенка.

Говорю вот увидел щенка, но сразу же было видно, что это не собачий щенок. Я понял, что волчонок, и страшно обрадовался: приручу, и будет у меня ручной волк.

Не надул охотник, молодец! Привез мне живого волка.
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12k
banzai7 7 часов назад
Красивые девочки.
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1k
Витя Есенин 7 часов назад
Красавицы обе. Видно что волчица лапищи уже в детстве огромные.
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8k
Vlad 8 часов назад
Хорошенькая мордашка... и у волчицы тоже.
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336
Vlad 9 часов назад
Позор джу-у-унглям.! ПОЗО-О-Р!
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1k
Foggaldo 9 часов назад
Красивая! И собачка отличная)
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9k
Alex 9 часов назад
Красота!
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185
kolobok263 10 часов назад
Очаровашка. О фото некоторые очень красивые
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11k
Inlex 11 часов назад
полукровка.... была бы чистый волчара самка или самец... как только окрепнет, почувствует силу - убежит.. инстинкты не обмануть
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2k
Эдуардо 12 часов назад
Волк в неволе в наморднике и на поводке - печальное зрелище.
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724
олег 13 часов назад
реклама питомника прёт.Слёзная история .как мамка не приняла ,в природе все погибнут,ага,альтруисты,никто никого не выпускает,а продают.так их от мамки и так забрали бы,чтобы повадок волчих не впитали.
кому интересно ,что и как с волками, вот https://www.youtube.com/channel/UCgvS8uSRcoo7kEo5zwIEtEQhttps://www.youtube.com/channel/UCgvS8uSRcoo7kEo5zwIEtEQ
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