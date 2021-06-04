Девушка из Уфы вырастила волчицу, которую не приняла мать

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Жительница Уфы по имени Алида взяла к себе маленькую волчицу, которую не приняла мать. Девушка ухаживала за малышкой по кличке Кира, воспитывала - а сейчас эта красавица выросла и стала полностью одомашненным волком. Другие фото и видео с волчицей можно посмотреть в Инстаграме хозяйки.
Кира - гибрид волка. Она родилась в питомнике "Ярые ветра" Челябинской области, и к сожалению, ее одомашненная мать-волчица не приняла потомство. Волчата не смогли бы выжить в дикой природе, поэтому сотрудники питомника начали искать для них дома. Киру решила забрать к себе жительница Уфы по имени Алида.
Девушка забрала волчицу в возрасте 28 дней, когда он окрепла. Алида ухаживала за ней, воспитывала, обучала социализации, искала информацию о волках - это был долгий процесс со своими трудностями, но он принес плоды. Из-за врожденной неофобии волки боятся всего нового, но хозяйка бережно знакомила Киру с людьми, детьми, собаками, водила ее в новые места.
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Благодаря усилиям девушки, ей удалось воспитать Киру послушной, воспитанной и безобидной одомашненной волчицей. Как рассказывает хозяйка, она не реагирует на агрессию собак, никого не провоцирует, прекрасно ладит с детьми, у нее стабильная психика. Волчица также дружит с 7-летним сыном Алиды, и относится к нему с большой заботой и любовью.
В сети девушку иногда критикуют, не вникая в историю Киры, но в основном прохожие реагируют на волчицу на поводке положительно и с любопытством. Люди интересуются ее воспитанием, просят сфотографироваться, задают вопросы хозяйке. Хотя Кира - на 75% волк, но на самом деле, она гораздо дисциплинированнее некоторых собак.
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но - да, всегда на поводке и в наморднике.
Волк он волк и есть. Хотя могу привести другой пример. В 1991 мы на сборах были в Камне-на-Оби. Выхожу из номера в гостинице, а в коридоре волк стоит и на меня смотрит. Я аж на потолок с перепугу чуть не залез. А потом буфетчица рассказала, что его волчонком кто-то вырастил и потом почему-то бросил. Волк в лес ушёл, но к людям не обозлился, а иногда на левый берег переплывает и попрошайничает вкусняшки, агрессии ни разу не проявлял.
У меня был приятель, охотник. И вот раз собрался он на охоту и спрашивает меня:
Чего тебе привезти? Говори привезу.
Я подумал: «Ишь, хвастает! Придумаю похитрей чего-нибудь», и сказал:
Привези мне живого волка. Вот что!
Приятель задумался и сказал, глядя в пол:
Ладно.
А я подумал: «То-то! Как я тебя срезал! Не хвастай».
Прошло два года. Я и забыл про этот наш разговор. И вот раз прихожу домой, а мне в прихожей уж говорят:
Тебе там волка принесли. Какой-то человек приходил, тебя спрашивал. «Он волка, говорит, просил, так вот передайте». А сам к двери.
Я, шапки не снимая, кричу:
Где, где он? Где волк?
У тебя в комнате заперт.
Я был молодой, и мне стыдно казалось спрашивать, как он там сидит: связанный или просто на веревке. Подумают, что трушу. А сам думаю: «Может быть, он ходит по комнате, как хочет, на свободе?»
А трусить я стыдился. Набрал воздуху в грудь и вбежал в свою комнату. Я думал: «Сразу-то он не бросится на меня, а потом… потом уж как-нибудь…» Но сердце сильно билось. Быстрыми глазами я оглядел комнату никакого волка. Я уж обозлился надули, значит, пошутили, как вдруг услышал, что под стулом что-то ворочается. Я осторожно пригнулся, поглядел с опаской и увидел головастого щенка.
Говорю вот увидел щенка, но сразу же было видно, что это не собачий щенок. Я понял, что волчонок, и страшно обрадовался: приручу, и будет у меня ручной волк.
Не надул охотник, молодец! Привез мне живого волка.
кому интересно ,что и как с волками, вот https://www.youtube.com/channel/UCgvS8uSRcoo7kEo5zwIEtEQhttps://www.youtube.com/channel/UCgvS8uSRcoo7kEo5zwIEtEQ