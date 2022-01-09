Животные, которые не имеют представления о том, что такое личное пространство

Владельцы домашних питомцев знают, как сильно животные нуждаются в постоянном внимании и общении. Но порой любовь пушистиков бывает навязчивой настолько, что некоторым начинает казаться, будто у них есть свой особенный девиз: «Ни секунды без хозяина!».

Принятие водных процедур никогда не бывает долгим

Поскольку чуткий и внимательный кот всегда вовремя придет напомнить, что пора закругляться с купанием.