Животные, которые не имеют представления о том, что такое личное пространство

Вот дюжина наглядных примеров домашних зверьков, не мыслящих свой день вдали от человека:
Владельцы домашних питомцев знают, как сильно животные нуждаются в постоянном внимании и общении. Но порой любовь пушистиков бывает навязчивой настолько, что некоторым начинает казаться, будто у них есть свой особенный девиз: «Ни секунды без хозяина!».
Принятие водных процедур никогда не бывает долгим
Поскольку чуткий и внимательный кот всегда вовремя придет напомнить, что пора закругляться с купанием.
Когда ну очень соскучился
Если вы часто уходите надолго, то питомец готов пойти с вами куда угодно.
Битва за внимание
В доме, где обитает кошка, только она решает, когда человек должен все бросить и начать уделять ей внимание.
Даже на работе за вами не следят так пристально, как дома
Ведь если у вас живет питомец, то вы всегда работаете под надзором.
Любовь это...
Не расставаться даже во сне.
Когда с детства привык сидеть на ручках
А в один «непрекрасный» день тебе вдруг начинают говорить, что ты там больше не поместишься. Но тут главное доказать, что они не правы.
Не стоит долго болтать по телефону при собаке
Иначе она начинает думать, что вы совершенно свободны, а значит, следует занять вас долгими и активными прогулками на свежем воздухе.
Собаки часто считают себя опекунами детей
И возражений от них не принимают. Если пес-нянька скомандовал спать, значит так и нужно делать.
Пушистая мурлыка удачно прилегла подремать
Неудобно? Так не печатай, хозяин.
Хозяин, ты меня забыл впустить
От навязчивого присутствия в доме кошек не спрятаться даже за плотно закрытой дверью.
Кажется, время гладить кота
Человек должен в любую минуту быть готовым гладить своего питомца. Никакие другие занятия для него совсем не важны.
Особенно весело животным в квартирах, где есть дети
Без пушистых друзей не обходится ни одна игра. При этом диктовать правила будут именно питомцы.
Источник:
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