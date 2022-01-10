Стадо разъяренных буйволов преследует львицу

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Когда хищник и травоядные меняются местами, можно наблюдать нечто подобное.
Львица вынуждена была бежать, поджав хвост, когда буйвол, которого она преследовала, вдруг понял, что он крупнее и мощнее, а следовательно вполне может дать достойный отпор.
Данная увлекательная сцена была запечатлена фотографом дикой природы Нистаром П.С. (Nistar PS) в Национальном заповеднике Масаи-Мара, Кения, Восточная Африка.
«Быйволы защищали молодых животных. Когда львица подошла слишком близко, они стали оборонятся и сумели её прогнать», — рассказал автор кадра.
Данная увлекательная сцена была запечатлена фотографом дикой природы Нистаром П.С. (Nistar PS) в Национальном заповеднике Масаи-Мара, Кения, Восточная Африка.
«Быйволы защищали молодых животных. Когда львица подошла слишком близко, они стали оборонятся и сумели её прогнать», — рассказал автор кадра.
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