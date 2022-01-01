16 снимков питомцев, которые так похожи друг на друга, что у их хозяев явно двоится в глазах

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Большие любители домашних питомцев зачастую не прочь завести себе не одного, а сразу двух хвостатых.
Ну а чтобы животным было легче привыкнуть друг к другу, можно пойти на хитрость и взять себе мохнатых родственников, которые не только будут отлично ладить между собой, но и веселить владельцев своей схожестью во внешности, в повадках и даже в характерах. Тогда-то уж точно забота о пушистых двойниках превратится в сплошное веселье и удовольствие!
Это что, сцена из фильма «Сияние»?
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В апреле мы забрали этих рыжих братьев себе домой
Наши любимые близняшки
Одинаково дурные красавцы
Сегодня с утра получилось сделать отличный снимок моих мальчиков
По утрам они те ещё ворчуны!
Братья-близнецы
Не волнуйтесь, у вас не двоится в глазах
Этим близняшкам всего 8 недель!
Вдвоём попрошайничать легче
Близняшки ждут свою еду
Не пройдёшь, пока не накормишь!
Отражение друг друга
В нашем саду тихий час
Этим двоим постоянно от меня что-то нужно!
Делим на двоих одну лежанку, одну игрушку и одного хозяина
Сбой в матрице
Мои близнецы Гордито и Конелито, которых я различаю по глазам
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