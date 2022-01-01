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16 снимков питомцев, которые так похожи друг на друга, что у их хозяев явно двоится в глазах

16 снимков питомцев, которые так похожи друг на друга, что у их хозяев явно двоится в глазах (17 фото)

Автор:
01 января 2022 09:36
Сообщество : Животные
Метки: животные   милота   митомец   подборка   похожи   фото   
548
17

Большие любители домашних питомцев зачастую не прочь завести себе не одного, а сразу двух хвостатых.

Ну а чтобы животным было легче привыкнуть друг к другу, можно пойти на хитрость и взять себе мохнатых родственников, которые не только будут отлично ладить между собой, но и веселить владельцев своей схожестью во внешности, в повадках и даже в характерах. Тогда-то уж точно забота о пушистых двойниках превратится в сплошное веселье и удовольствие!


Это что, сцена из фильма «Сияние»?

×
×

В апреле мы забрали этих рыжих братьев себе домой

Наши любимые близняшки

Одинаково дурные красавцы

Сегодня с утра получилось сделать отличный снимок моих мальчиков

По утрам они те ещё ворчуны!

Братья-близнецы

Не волнуйтесь, у вас не двоится в глазах

Этим близняшкам всего 8 недель!

Вдвоём попрошайничать легче

Близняшки ждут свою еду

Не пройдёшь, пока не накормишь!

Отражение друг друга

В нашем саду тихий час

Этим двоим постоянно от меня что-то нужно!

Делим на двоих одну лежанку, одну игрушку и одного хозяина

Сбой в матрице

Мои близнецы Гордито и Конелито, которых я различаю по глазам

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Метки: животные   милота   митомец   подборка   похожи   фото   
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Echo 2 часа назад
Овчарки хороши
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