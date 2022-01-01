16 снимков питомцев, которые так похожи друг на друга, что у их хозяев явно двоится в глазах

Ну а чтобы животным было легче привыкнуть друг к другу, можно пойти на хитрость и взять себе мохнатых родственников, которые не только будут отлично ладить между собой, но и веселить владельцев своей схожестью во внешности, в повадках и даже в характерах. Тогда-то уж точно забота о пушистых двойниках превратится в сплошное веселье и удовольствие!

Это что, сцена из фильма «Сияние»?