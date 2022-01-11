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Мне так удобно: 20 собак, которые заснули в смешных позах

Мне так удобно: 20 собак, которые заснули в смешных позах (21 фото)

Автор:
11 января 2022 12:50
Сообщество : Животные
Метки: животные   питомцы   подборка   смешные животные   смешные фото   собака   собаки   фото   
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Спящие животные - то, на что можно смотреть бесконечно. Они умудряются засыпать в таких странных позах и неожиданных местах, что невольно вызывают улыбку и умиление. Посмотрите на этих забавных и очаровательных пушистиков!
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Метки: животные   питомцы   подборка   смешные животные   смешные фото   собака   собаки   фото   
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