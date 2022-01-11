Мне так удобно: 20 собак, которые заснули в смешных позах

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Спящие животные - то, на что можно смотреть бесконечно. Они умудряются засыпать в таких странных позах и неожиданных местах, что невольно вызывают улыбку и умиление. Посмотрите на этих забавных и очаровательных пушистиков!
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