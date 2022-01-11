Мне так удобно: 20 собак, которые заснули в смешных позах

Спящие животные - то, на что можно смотреть бесконечно. Они умудряются засыпать в таких странных позах и неожиданных местах, что невольно вызывают улыбку и умиление. Посмотрите на этих забавных и очаровательных пушистиков!

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Какая пластика 0 Источник:

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Вот какие потягушки 0 Источник:

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И как они умудряются так засыпать? 0 Источник:

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Когда очень хорошо поел 0 Источник:

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"Мам, еще пять минут.." 0 Источник:

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С друзьями - веселее 0 Источник:

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На этих чудиков можно смотреть бесконечно 0 Источник:

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Еда была слишком вкусной 0 Источник:

Уснул посреди игры 0 Источник:

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"Я - пес. Мне так удобно" 0 Источник:

Сонное царство 0 Источник: