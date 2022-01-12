22 фото, на которых предметы, люди и животные куда-то исчезают

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В интернете люди делятся забавными фото, на которых предметы, части тел и животные словно исчезают, сливаясь с окружающей обстановкой.
Зрение — один из главных способов восприятия мира. С помощью глаз мы можем лицезреть окружающую нас обстановку и предметы. Однако порой случаются такие ситуации, которые заставляют нас усомниться в том, что мы видим.
То ли кот, то ли у коврика появились глаза
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Собака, притворившаяся медвежонком
Этот попугай идеально маскируется под манго
Радуга будто прошла сквозь женщину
Найди кота на фото
Высокий уровень маскировки
Сова с идеальной маскировкой
Кружка с молоком выглядит так, словно ее перевернули вверх дном
На полу кто-то есть
Самый высокий в мире автобус
Беглый взгляд на фото заставляет усомниться в увиденном
Покрытый воском автомобиль
Замаскировавшийся кусок хлеба
Идеально остановился
Нет, это не сломанный стул
Почти незаметен
Кошка-невидимка
Не хватает только синего дерева
Они созданы друг для друга
Половина подружки
Два в одном
Когда футболка подошла как нельзя лучше
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Метки: Юмор животные забавно исчезновение люди показалось фото
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