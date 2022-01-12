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22 фото, на которых предметы, люди и животные куда-то исчезают

22 фото, на которых предметы, люди и животные куда-то исчезают (23 фото)

Автор:
12 января 2022 09:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   животные   забавно   исчезновение   люди   показалось   фото   
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В интернете люди делятся забавными фото, на которых предметы, части тел и животные словно исчезают, сливаясь с окружающей обстановкой.

Зрение — один из главных способов восприятия мира. С помощью глаз мы можем лицезреть окружающую нас обстановку и предметы. Однако порой случаются такие ситуации, которые заставляют нас усомниться в том, что мы видим.


То ли кот, то ли у коврика появились глаза

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Собака, притворившаяся медвежонком

Этот попугай идеально маскируется под манго

Радуга будто прошла сквозь женщину

Найди кота на фото

Высокий уровень маскировки

Сова с идеальной маскировкой

Кружка с молоком выглядит так, словно ее перевернули вверх дном

На полу кто-то есть

Самый высокий в мире автобус

Беглый взгляд на фото заставляет усомниться в увиденном

Покрытый воском автомобиль

Замаскировавшийся кусок хлеба

Идеально остановился

Нет, это не сломанный стул

Почти незаметен

Кошка-невидимка

Не хватает только синего дерева

Они созданы друг для друга

Половина подружки

Два в одном

Когда футболка подошла как нельзя лучше

Источник:

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Метки: Юмор   животные   забавно   исчезновение   люди   показалось   фото   
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