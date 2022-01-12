22 фото, на которых предметы, люди и животные куда-то исчезают

Зрение — один из главных способов восприятия мира. С помощью глаз мы можем лицезреть окружающую нас обстановку и предметы. Однако порой случаются такие ситуации, которые заставляют нас усомниться в том, что мы видим.

То ли кот, то ли у коврика появились глаза