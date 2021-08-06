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Женщине грозит год тюрьмы за съемку медведя

Женщине грозит год тюрьмы за съемку медведя (3 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 08:25
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   йеллоустон   люди   медведи   парк   фото   
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Туристка из США кормила и дразнила хищника для фото в Йеллоустонском национальном парке.

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Метки: в мире   видео   животные   йеллоустон   люди   медведи   парк   фото   
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62k
Доктор Джонс Час назад
А медведи едят свинину?
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1k
Hallo FreeSpace 2 минуты назад
Смелая тётя однако
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10k
Karelian Полчаса назад
"ее вовремя остановили друзья и наблюдатель парка"
Зачем??? Тётка хотела покормить медведя? Пусть бы и покормила.
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52
SHIBAN Полчаса назад
Посадят не посадят конечно ! Но Штрафу прилично заплатит
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34k
Лесли 🥰 55 минут назад
Лучше бы он ее сожрал
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34k
Лесли 🥰 56 минут назад
Замечательно! Ибо нех*уй. А у нас бы ей нихера не было. У нас прощают даже конченных "охотников"!
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