Женщине грозит год тюрьмы за съемку медведя

Но просто фото издалека женщину не устроили, и она начала активно привлекать внимание хищников: громко кричала и бросала им еду. А когда один из гризли подошел к ней совсем близко, туристка решила его погладить. К счастью, ее вовремя остановили друзья и наблюдатель парка Дарси Форд Аддингтон, которая и сняла Деринг на камеру, после чего обратилась в полицию.



Дело в том, что по закону штата строго запрещено умышленно приближаться и фотографировать диких животных ближе, чем с расстояния в 90 метров. Кроме того, запрещается животных кормить, трогать, дразнить, запугивать и причинять им беспокойство своими действиями.