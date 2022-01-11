Необычные кадры из серии "Показалось", которые могут взорвать ваш мозг

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Если вы хотите немного удивить ваше серое вещество, то данная подборка - это настоящий клондайк. Эти снимки сделаны настолько искусно и вовремя, что мама дорогая... а какие ракурсы... о, Боже! Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
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