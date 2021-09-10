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По-настоящему неожиданные кадры из серии "Показалось", которые вгоняют в ступор

По-настоящему неожиданные кадры из серии "Показалось", которые вгоняют в ступор (18 фото)

Автор:
10 сентября 2021 17:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   иллюзия   мозг   обман   показалось   прикол   смех   
3142
18
Это пост посвящен тем самым редким моментам, когда наш мозг дает конкретный сбой. Итак, на данные снимки вам придется посмотреть дважды - это факт, иначе вы просто ничего не поймете.
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Метки: Юмор   иллюзия   мозг   обман   показалось   прикол   смех   
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17k
Егор Час назад
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Лис 10 минут назад
Каждому голосующему за Милонова - по такой вот з...пе. На шею.
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5k
Свирепый Бамбр 17 минут назад
По-моему это не филин, а котик выбался с разбегу в стену! ))
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19k
Евгений 21 минуту назад
Золупы там совсем не маленькие.
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Richard

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