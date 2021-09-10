По-настоящему неожиданные кадры из серии "Показалось", которые вгоняют в ступор

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Это пост посвящен тем самым редким моментам, когда наш мозг дает конкретный сбой. Итак, на данные снимки вам придется посмотреть дважды - это факт, иначе вы просто ничего не поймете.
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