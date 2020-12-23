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Убойные снимки из серии "Показалось", или как наш мозг снова облапошили

Убойные снимки из серии "Показалось", или как наш мозг снова облапошили (19 фото)

Автор:
23 декабря 2020 14:33
Сообщество : Юмор
Метки: воображение   кадр   отражение   показалось   прикол   смех   юмор   
1345
19
Наш мозг так устроен, что часто отказывается верить в очевидное, подкидывая своему обладателю самые невероятные варианты происходящего. На данные фотографии вам придется посмотреть дважды - это факт, иначе вы просто ничего не поймете.
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Метки: воображение   кадр   отражение   показалось   прикол   смех   юмор   
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Егор Час назад
Убойные снимки из серии "Показалось", или как наш мозг снова облапошили
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