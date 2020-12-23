Убойные снимки из серии "Показалось", или как наш мозг снова облапошили

Наш мозг так устроен, что часто отказывается верить в очевидное, подкидывая своему обладателю самые невероятные варианты происходящего. На данные фотографии вам придется посмотреть дважды - это факт, иначе вы просто ничего не поймете.

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1. Вам тоже показалось? 0 Источник:

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2. Отражения очень часто вгоняют в ступор 0 Источник:

3. Все нормально, обошлось без пошлятины 0 Источник:

4. Когда вовремя не покормил 0 Источник:

5. Переходим к работам отечественных художников 0 Источник:

6. Когда начинаешь замечать, что за тобой постоянно наблюдают 0 Источник:

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8. Простите...? 0 Источник:

9. Вы тоже видите здесь череп? 0 Источник:

10. Они существуют! 0 Источник:

11. С таким воображением, как у нас, жить не скучно 0 Источник:

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13. И как дальше жить? 0 Источник:

14. Все нормально, без ограничений 18+ 0 Источник:

15. Показалось... наверное... 0 Источник:

16. Тот случай, когда не показалось 0 Источник:

17. Продолжаем издеваться над нашим мозгом 0 Источник: