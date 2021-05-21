Если вы хотите немного удивить ваше серое вещество, то данная подборка - это настоящий подарок. Эти снимки сделаны настолько искусно и вовремя, что мама дорогая... а какие ракурсы... о, Боже! Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

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1. Ничего необычного, просто девочка с пакетом попкорна 0 Источник:

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2. На борту есть фанаты Интерстеллара? 0 Источник:

3. Ничего необычного, просто фото бассейна под водой во время дождя. P.S. Фотография перевернута вверх ногами 0 Источник:

4. Застрявшие в текстурах 0 Источник:

5. Чего вылупился? Что тебе нужно? 0 Источник:

6. Хорошо, что это всего лишь кукольный домик 0 Источник:

7. Вы тоже видите здесь кучерявого мужчину, который собрался нырять в воду? 0 Источник:

8. Уважаемые знатоки, кто разгадал загадку? 0 Источник:

9. Фото НЕ 18+, тут все прилично (вроде) 0 Источник:

10. Этот парень всегда мечтал о широких плечах 0 Источник:

11. Ничего необычного, просто пес на пляже 0 Источник:

12. Вас не тошнит от этой фотографии? 0 Источник:

13. Идеально 0 Источник:

14. Это ведь Юпитер? Ведь так? 0 Источник:

15. Мы продолжаем обзор фотографий, которое способны сломать мозг 0 Источник:

16. 0 Источник:

17. Эта лишь сюрреалистическая лужа на парковке 0 Источник:

18. За нами постоянно кто-то наблюдает 0 Источник:

19. Этот парень потихоньку пропадает с данной фотографии 0 Источник: