2558
21
Если вы хотите немного удивить ваше серое вещество, то данная подборка - это настоящий подарок. Эти снимки сделаны настолько искусно и вовремя, что мама дорогая... а какие ракурсы... о, Боже! Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
×
3. Ничего необычного, просто фото бассейна под водой во время дождя. P.S. Фотография перевернута вверх ногами
Источник:
Ссылки по теме:
- Опять показалось! Убойные кадры, которые вывели из зоны комфорта наше воображение
- Просто протрите свои глаза и посмотрите эту подборку еще раз
- Девушки без комплексов из Tinder, или когда "и хочется, и колется"
- Когда тебе уже за 30, но любовь к конструктору только растет
- Убойные кадры из серии "Показалось", которые моментально загоняют в ступор
Метки: Юмор иллюзия показалось прикол ракурс смех фотография
35
Понравилось35
Новости партнёров