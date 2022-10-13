Убойные жизненные ситуации, к которым нас не готовили

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События последних нескольких лет очень сильно нас закалили. Казалось бы, что удивляться больше нечему, но данная подборка разорвёт все возможные шаблоны, заставив мозг задымиться. Как вам такое?
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1. По лицу парня видно, что он уже начал подозревать...
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2. Айтишники, что за новые разработки такие?
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3.
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4. Скажите им уже...
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5.
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6. Когда ты сапожник без сапог
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7. Когда вы на одной волне
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8. Женщин понять невозможно
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9. Где Екатерина, а где Илья?
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10. Современный мир...
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11. П - показалось
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12. Вы тоже здесь наблюдаете страдающего котика?
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13. Простите, что?
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14. Уважаемые знатоки, что здесь происходит?
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15. Когда слишком много вопросов
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Источник:
АНТИФИШКИ
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