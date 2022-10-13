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Убойные жизненные ситуации, к которым нас не готовили

Убойные жизненные ситуации, к которым нас не готовили

Автор:
13 октября 2022 19:24
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   девушки   показалось   смех   что здесь происходит   что тут происходит   
4355
17
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События последних нескольких лет очень сильно нас закалили. Казалось бы, что удивляться больше нечему, но данная подборка разорвёт все возможные шаблоны, заставив мозг задымиться. Как вам такое?
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   девушки   показалось   смех   что здесь происходит   что тут происходит   
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14  комментариев
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2k
Antarno Час назад
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Когда что-то звякает/шкрябëт/стучит под днищем
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6k
HUBLOT 49 секунд назад
Ещё в 90-е мой одноклассник снимал кино скрытой камерой, как в магазине пытались продать микроволновки под видом телевизора. Прогресс за 30 лет приделал клавиатуры к микроволновкам.
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2k
Froll 9 минут назад
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В салоне держится руками и смотрит что под днищем.Машина низкая,пришлось головой упереться в дорогу.Что непонятного?
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345
Sergey 10 минут назад
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Приманка!
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14k
Patmaz 13 минут назад
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Физика. Центр тяжести системы находится под точкой опоры. Не благодарите...
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3k
Владимир 14 минут назад
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танцы,манцы-и другие половые игры.
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3k
Владимир 15 минут назад
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видно-муж,левша...самородок!
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32k
russger 16 минут назад
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И? Ясно же написал, немецкий и английский. Про русский ни слова, чё докопались?
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11k
Denissg Полчаса назад
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Очередная пересъемка "Золотого теленка". "Обезумевший Козлевич перескочил на третью скорость, машина рванулась, и в открывшуюся дверцу выпал Балаганов.". Получится г, как всегда.
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24
Алекс Куликов 37 минут назад
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Епана….
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153
Роман 49 минут назад
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Выражение -я тебе йух на пятаки порублю ,материализовалось.
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1k
Андриан 53 минуты назад
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Просто фото родника, но там явно котик!
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25k
Юрий 59 минут назад
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Ничего не меняется....

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462
Миха Час назад
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