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Удачный поход на свалку или вторая жизнь микроволновки

Удачный поход на свалку или вторая жизнь микроволновки (9 фото + 1 видео)

Автор:
07 января 2022 09:43
Сообщество : Истории
Метки: вторая жизнь   длиннопост   микроволновка   со свалки   
1150
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И так очередной поход на свалку за микроволновками прошёл не зря.

Нашёл почти новую микруху на продажу .Очень хороший вариант так как в таком хорошем состоянии редко попадаются и соответственно ботом быстро продаются!

управление всё на месте и исправно работает


Состояние очень хорошее, мало б.у. пользовались редко!

2 часа работы и почти новая микроволновка нашла своего хозяина на доске объявлений всего за 2500 руб

Процесс отмывки смотрите ниже кому интересно

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Метки: вторая жизнь   длиннопост   микроволновка   со свалки   
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18  комментариев
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82k
Броненосец Потелкам 6 часов назад
ванну бы помыл от ржавых потеков.....
реаниматор помойной техники...
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8k
Izrin Maria Полчаса назад
Проверять микроволновку снаружи надо маленькой галогеновой лампочкой. Если корпус плохо экранирует излучение - она светится.
Если нет такой лампочки, то накрываем печь мокрой газетой и вулючаем. Газета не должна "быстро высохнуть в некоторых местах".
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5k
Виталий Касандров Час назад
В любом случае автору респект .
Природа не загрязнилась, несколькими кг отходов.
Малоимущие граждане сэкономили на покупке дорогостоящей микроволновки .
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3k
V2.Smirnov 3 часа назад
Не бита не крашена, бабушка по выходным куличи грела.
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26k
Max Shtirlic 3 часа назад
Когда в 90-х работал в Германии - то там подобного было - вагон и маленькая тележка!
Даже отмывать не пришлось :)
Основная неисправность - как у автора, перегорел предохранитель :) Для ТВ ещё было актуально: сели батарейки в пульте ДУ
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3
Геральт 5 часов назад
Уж не свою ли собственную решил отмыть и продать?
Просто стыдно стало что так засрал, сказал, мол, на помойке нашел... Т.е. на своей же кухне.
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11k
K7OO 5 часов назад
Автор, не по тем помойкам шаришься. Вот куда тебе:
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2k
Hamsterskiller 5 часов назад
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13k
Колька Валеркин сын 5 часов назад
2.5к щас только тарелка от микроволновки стоит
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1k
GoInDown 5 часов назад
2500? Прежде чем писать такое, хотя бы загуглили сколько новые стоят.
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84
shiva0013 5 часов назад
Опиши кому продал Может они тоже Фишки читают и благодарность тебе выразят за качественную помывку.
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1k
Herr Mannelig 5 часов назад
А если там дохлых крыс оттаивали на корм змеям?
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31k
Растрелли В.В. 6 часов назад
Блевануть хочется
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