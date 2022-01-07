Удачный поход на свалку или вторая жизнь микроволновки

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И так очередной поход на свалку за микроволновками прошёл не зря.
Нашёл почти новую микруху на продажу .Очень хороший вариант так как в таком хорошем состоянии редко попадаются и соответственно ботом быстро продаются!
управление всё на месте и исправно работает
внутри тоже всё отлично и даже слюда не прогорела сразу видно что микруха почти новая и ей савсем немного пользовались
Состояние очень хорошее, мало б.у. пользовались редко!
2 часа работы и почти новая микроволновка нашла своего хозяина на доске объявлений всего за 2500 руб
Процесс отмывки смотрите ниже кому интересно
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Авторский пост
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реаниматор помойной техники...
Если нет такой лампочки, то накрываем печь мокрой газетой и вулючаем. Газета не должна "быстро высохнуть в некоторых местах".
Природа не загрязнилась, несколькими кг отходов.
Малоимущие граждане сэкономили на покупке дорогостоящей микроволновки .
Даже отмывать не пришлось :)
Основная неисправность - как у автора, перегорел предохранитель :) Для ТВ ещё было актуально: сели батарейки в пульте ДУ
Просто стыдно стало что так засрал, сказал, мол, на помойке нашел... Т.е. на своей же кухне.
Печь ваще огонь, скво увидела - че нам не взял!
Нах нам наша бандура с сенсорами, сотней программ, эко-биостенками и прочей лабудой.
Вон простая, как табуретки, две ручки и все - все одно только для разогрева пользуемся