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25 переоборудованных зданий, изначальное предназначение которых легко угадать

25 переоборудованных зданий, изначальное предназначение которых легко угадать (26 фото)

Автор:
24 апреля 2021 11:37
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   Предназначение   было и стало   вторая жизнь   забавно   здания   переделка   
492
26
Иногда какое-нибудь здание за свою жизнь служит разным целям. Конечно, для этого требуется его обновление и переоборудование, но и после этого базовое предназначение все равно может бросаться в глаза. Участники реддит-сообщества Not Fooling Anybody ("Нас не проведешь") собрали целую коллекцию таких "переобувшихся" зданий и помещений, и в ней есть весьма интересные примеры.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Предназначение   было и стало   вторая жизнь   забавно   здания   переделка   
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120k
Игорь 4 часа назад
Волгоград, в церковь из кинотеатра.
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9k
uutb Игорь 4 часа назад
Охренеть! Когда эти ...... уже нажрутся? В шахты бы попушук этих!
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4k
livaneth 2 часа назад
То, что кинозал превращают в церковь а церковь - в тренажерный зал - это следствие. Обижаться надо на причину.
А вот что делать, чтобы владелец этой цистерны не начал в ней молоко возить - вот это задача.
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Надо же, где-то всё меньше идиотов, жаль - не у нас.
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5k
Горец Ю 4 часа назад
А эти церквей понастроили, остановиться не могут.
ЕКБ, это к вам прежде всего!!!!
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