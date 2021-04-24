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Иногда какое-нибудь здание за свою жизнь служит разным целям. Конечно, для этого требуется его обновление и переоборудование, но и после этого базовое предназначение все равно может бросаться в глаза. Участники реддит-сообщества Not Fooling Anybody ("Нас не проведешь") собрали целую коллекцию таких "переобувшихся" зданий и помещений, и в ней есть весьма интересные примеры.
1. Бывший KFC в Мейдене, Северная Каролина. Теперь это мексиканский ресторан. Полковник Сандерс стал полковником Санчесом
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2. Торговый центр превратился в здание колледжа. Торговые помещения были преобразованы в классы
18. Магазин игрушек Disney превратился в мебельный магазин, но кое-какие детали прошлого остались
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А вот что делать, чтобы владелец этой цистерны не начал в ней молоко возить - вот это задача.
ЕКБ, это к вам прежде всего!!!!