Башни лунного света: когда электричество было модной новинкой

В годы, когда постоянное освещение улиц было новым, дорогим и громоздким - американцы ясно знали одно: им нужен свет, и много, и как можно быстрее, пожалуйста. Однако не были столь уверены в вопросе, как именно нужно освещать окрестности. Одним из первых способов были сети электрических ламп, разбросанных по всему городу. Такая система часто повторяла или использовала инфраструктуру прежних газовых фонарей.



Но для уличных электрофонарей требовались провода, которые при поспешной прокладке сетей имели досадное свойство расцепляться и падать на тротуары. Уличные фонари требовали немалых вложений и на их установку потребовалось время.

В постоянных поисках решения этой проблемы

кто-то поднял глаза в поисках модели надежного источника ночного света - и в который раз увидел луну...