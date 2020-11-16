Башни лунного света: когда электричество было модной новинкой

На старых фотографиях американских городов встречаются гигантские — до 90 метров в высоту — вышки, накрывающие ярким светом, будто зонтиком, целые кварталы. Это явление и получило в свое время название Moonlight towers — Башни лунного света.
В годы, когда постоянное освещение улиц было новым, дорогим и громоздким - американцы ясно знали одно: им нужен свет, и много, и как можно быстрее, пожалуйста. Однако не были столь уверены в вопросе, как именно нужно освещать окрестности. Одним из первых способов были сети электрических ламп, разбросанных по всему городу. Такая система часто повторяла или использовала инфраструктуру прежних газовых фонарей.
Но для уличных электрофонарей требовались провода, которые при поспешной прокладке сетей имели досадное свойство расцепляться и падать на тротуары. Уличные фонари требовали немалых вложений и на их установку потребовалось время.
В постоянных поисках решения этой проблемы
кто-то поднял глаза в поисках модели надежного источника ночного света - и в который раз увидел луну...
Но для уличных электрофонарей требовались провода, которые при поспешной прокладке сетей имели досадное свойство расцепляться и падать на тротуары. Уличные фонари требовали немалых вложений и на их установку потребовалось время.
В постоянных поисках решения этой проблемы
кто-то поднял глаза в поисках модели надежного источника ночного света - и в который раз увидел луну...
Именно ее образ вдохновил мэрии нескольких городов на создание Башен лунного света. Таким было яркое начало работы электричества как источника муниципального освещения: светящиеся шары, подвешенные высоко над городом. Там и сям возводили похожие на нефтяные вышки башни, увенчанные 4-6 дуговыми лампами с отражателями - Moonlight tower. Эти рукотворные двойники Луны дали обещание обитающим внизу людям, что тем больше не придется прозябать в темноте...
Город Аврора, штат Иллинойс, стал одним из первых мест, где начали экспериментировать с искусственным лунным светом. Город заключил контракт с Чарльзом Фрэнсисом Брашем - изобретателем и предпринимателем, одним из главных конкурентов Эдисона в гонке по электрификации Америки.
Браш установил свои огромные фонари, на шести железных башнях, "поднимающихся, как гигантские карандаши, над крышами города". Расположенные высоко над горизонтом дуговые лампы Браша обеспечивали интенсивный свет непосредственно под ними. А окружающим полям и окраинам города досталось нечто вроде "летнего лунного света".
Город Аврора, штат Иллинойс, стал одним из первых мест, где начали экспериментировать с искусственным лунным светом. Город заключил контракт с Чарльзом Фрэнсисом Брашем - изобретателем и предпринимателем, одним из главных конкурентов Эдисона в гонке по электрификации Америки.
Браш установил свои огромные фонари, на шести железных башнях, "поднимающихся, как гигантские карандаши, над крышами города". Расположенные высоко над горизонтом дуговые лампы Браша обеспечивали интенсивный свет непосредственно под ними. А окружающим полям и окраинам города досталось нечто вроде "летнего лунного света".
×
К тому моменту всем нам привычные лампы накаливания Эдисона еще не изобрели. Но сэр Хэмфри Дэви, которого можно считать истинным основателем электроосвещения, продемонстрировал в самом начале ХХ века способ получения света путем приведения двух металлических электродов очень близко друг к другу. Эти дуговые лампы стали первыми вошедшими в практику электрическими фонарями.
Moonlight tower появилась в Сан-Хосе, Калифорния, в декабре 1881 года. Здесь установили дуговые лампы на башне высотой 83 метра. В общей сложности на башне по периметру было установлено 6 дуговых ламп.
Забегая сильно вперед, скажем, что эта башня обрушилась во время шторма 3 декабря 1915 года...
Забегая сильно вперед, скажем, что эта башня обрушилась во время шторма 3 декабря 1915 года...
Вдохновленные опытом Сан-Хосе, многие американские и европейские города начали строить собственные осветительные вышки. Башни лунного света действительно были похожи на сияющую луну в небе. Каждая светила сразу в нескольких направлениях и достаточно сильно, чтобы разглядеть стрелки на карманных часах, стоя за полкилометра от башни.
На рубеже веков США активно внедряли дуговые лампы: в 1890 году - 90 000 штук, а к 1904-му их насчитывалось уже 700 000 ламп по всей стране.
Башни лунного света возводили в Новом Орлеане, штат Луизиана, с начала 1880-х годов. Одна группа башен освещала участок дамбы реки Миссисипи, помогая разгружать корабли ночью в местном порту.
А башня на оживленном перекрестке Канал-стрит и Бурбон-стрит была построена с подключением четырех водопроводных труб - для помощи в тушении пожаров в близлежащих многоэтажных зданиях.
А башня на оживленном перекрестке Канал-стрит и Бурбон-стрит была построена с подключением четырех водопроводных труб - для помощи в тушении пожаров в близлежащих многоэтажных зданиях.
Мода на электрическое освещение добралась до Детройта, штат Мичиган. Старейшины города стремились прославить его - например, "лучшим освещением в мире". Они заключили контракт с компанией Браша на возведение 70 световых башен, каждая из которых была массивной и высотой не менее 45 метров.
А предприниматель предложил им бесплатно установить мини-луны и взимать с города плату за электричество по той же ставке, что и он прежде платил за газ.
Жарким летом 1882 года установка лунных башен превратилась в своего рода блестящее зрелище. Люди собирались, чтобы понаблюдать за возведением конструкций, олицетворяющих прогресс и изобретательность. А также ...стать свидетелями неизбежных по тем временам драмы, поскольку инженеры-электрики только изучали свое дело, и аварии были неизбежны. А падающие башни - полосы металла плюс сила тяжести - имели свойство прорезать крыши, когда падали...
А предприниматель предложил им бесплатно установить мини-луны и взимать с города плату за электричество по той же ставке, что и он прежде платил за газ.
Жарким летом 1882 года установка лунных башен превратилась в своего рода блестящее зрелище. Люди собирались, чтобы понаблюдать за возведением конструкций, олицетворяющих прогресс и изобретательность. А также ...стать свидетелями неизбежных по тем временам драмы, поскольку инженеры-электрики только изучали свое дело, и аварии были неизбежны. А падающие башни - полосы металла плюс сила тяжести - имели свойство прорезать крыши, когда падали...
И вот в Детройте была открыта самая обширная система Лунного света: из 122 башен высотой 53 м и расстоянием между ними по 300–370 м. Башни представляли собой мачты, закрепленные тросами, и ежедневно обслуживались командой электриков, которые поднимались на вершину с помощью лифта с противовесом.
Парк Кампус Мартиус перед мэрией Детройта, освещенный Лунной башней в начале ХХ века
Но не все были в восторге от новых сооружений, украшающих пейзаж их города. Напротив, многие жители Детройта с самого начала были настроены скептически. Один человек даже попытался перерезать провода, которые висели возле его дома, за этот акт гражданского неповиновения он был арестован.
Кроме того, круглосуточное освещение привело к непредвиденным сложностям. Во-первых, животные не привыкли к недавно продленному дневному времени. Куры и гуси, неспособные уснуть в этом новом состоянии вездесущего света, начали дохнуть... Люди тоже считали, что высоко расположенные светящиеся шары плохо действуют на психику.
Система Башен лунного света покрывала приблизительно 54 кв.км, но вскоре ее пришлось дополнить освещением лампами накаливания в центре города: отчасти потому, что деревья мешали свету.
Кроме того, круглосуточное освещение привело к непредвиденным сложностям. Во-первых, животные не привыкли к недавно продленному дневному времени. Куры и гуси, неспособные уснуть в этом новом состоянии вездесущего света, начали дохнуть... Люди тоже считали, что высоко расположенные светящиеся шары плохо действуют на психику.
Система Башен лунного света покрывала приблизительно 54 кв.км, но вскоре ее пришлось дополнить освещением лампами накаливания в центре города: отчасти потому, что деревья мешали свету.
Одним из главных недостатков Башен лунного света была необходимость обслуживать их в течение всей ночи. Первые дуговые лампы работали всего час или два, потому что их углеродные стержни требовали частой замены (более поздние модели могли гореть всю ночь). Из-за такой трудоемкости, дуговые лампы не полностью вытеснили применяемые до этого масляные лампы и газовые уличные фонари. В большинстве американских городов Moonlight tower служили только дополнением к традиционным лампам.
Рассказывают еще, что мэр городка Ганнибал, штат Миссури, однажды случайно высморкался с такой силой, что напугал мула, который затем бросился по улице и врезался в осветительную вышку, которая тут же опрокинулась...
Лунная башня светится возле Капитолия штата Техас в Остине
Когда в 1894 году Детройт, один из первых приверженцев этой технологии, списал некоторые из своих Moonlight tower, 31 башню купил город Остин, штат Техас, и ввел их в эксплуатацию.
Семнадцать из этих конструкций сохранились до наших дней. Дуговые лампы в них использовались вплоть до 1920-х годов. К тому времени Эдисон существенно улучшил лампы накаливания. Они оказались более долговечными и их можно было использовать не только на улице, но и внутри зданий и небольших помещений.
В конце концов, лампы накаливания и галогенные полностью вытеснили дуговые лампы.
В конце концов, лампы накаливания и галогенные полностью вытеснили дуговые лампы.
Со временем и Остин заменил дуговые фонари на более новые лампы и в конечном итоге снял половину оригинальных опор. Но те, что остались, стали неотъемлемой частью местных легенд. Каждая тамошняя Moonlight tower напоминает уличный фонарь, но намного выше его и величественнее, изящная, как миниатюрная Эйфелева башня.
В течение первых двух десятилетий ХХ века большинство американских Башен лунного света были демонтированы. Некоторые из них рухнули во время штормов и торнадо.
Но в Остине они стоят вот уже второе столетие и продолжают выполнять свою функцию, только уже с современными экономичными лампами.
Источник:
Ссылки по теме:
- Редкие фото: установка антенны на башне Всемирного торгового центра
- Друзья накормили вегетарианку куриными наггетсами - та заявила на приятелей в полицию
- Погром "Чёрной Уолл-стрит": забытая американцами резня
- Заработать на блэкфейсе: зачем 100 лет назад белые американцы становились черными
- О взятках, взяточниках и кипящем масле
29
Понравилось29
Новости партнёров
Загрузка...