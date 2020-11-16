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LongFishki Башни лунного света: когда электричество было модной новинкой

Башни лунного света: когда электричество было модной новинкой (19 фото)

Автор:
16 ноября 2020 09:57
Сообщество : Исторические факты
Метки: Moonlight   longfishki   tower   длиннопост   история   свет   сша   электричество   
768
19
На старых фотографиях американских городов встречаются гигантские — до 90 метров в высоту — вышки, накрывающие ярким светом, будто зонтиком, целые кварталы. Это явление и получило в свое время название Moonlight towers — Башни лунного света.
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Метки: Moonlight   longfishki   tower   длиннопост   история   свет   сша   электричество   
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6k
Pillin Alex 12 минут назад
Интересно, сколько человек нужно чтобы поднять одного электрика наверх?
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141k
☭Cheкаво☭ 5 минут назад
Башни лунного света: когда электричество было модной новинкой
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