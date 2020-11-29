Кекс в микроволновке за 2 минуты: 10 лёгких рецептов кексов в кружке

И пусть вас не смущает готовка в микроволновке. Это вовсе не означает, что десерт не может получится или быть приятным на вкус. Ни один кекс из предложенных ниже не готовится из полуфабрикатов. А их вид ничем не отличается от привычных маффинов, кексов или пудингов, приготовленных в духовке.

Так что вооружайтесь нашими 10-ю рецептами кексов в кружке, чтобы всегда быть готовым к внезапным приступам безудержного желания отведать чего-нибудь вкусненького.

Кофейно-шоколадный кекс в кружке