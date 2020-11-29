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Кекс в микроволновке за 2 минуты: 10 лёгких рецептов кексов в кружке

Кекс в микроволновке за 2 минуты: 10 лёгких рецептов кексов в кружке (11 фото)

Автор:
29 ноября 2020 09:56
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: кекс   кекс в кружке   микроволновка   рецепт   фото   
891
11

Новый модный кулинарный тренд — кексы в кружках. Этот десерт — больше, чем просто плитка шоколада или мороженое, но всё же достаточно легкий и быстрый в приготовлении, чем обычные запечённые кексы. В среднем, чтобы сделать такой кекс, требуется не более 2-х минут (!). Да-да, всего 2 минуты, и воздушный, вкусный и немного влажный внутри кекс готов!

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Метки: кекс   кекс в кружке   микроволновка   рецепт   фото   
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1k
Я. 14 минут назад
Этот вид кексиков называется Muffin
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2k
Core 47 минут назад
Пост должен называться - растижопа
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29k
Лесли 🥰 Час назад
Как быть если уже лет 10 нет микроволновки?))))))
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2k
Core Лесли 🥰 46 минут назад
Ради кексиков можно и купить)
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410
bad-bubble 2 часа назад
3 столовые ложки сахара... На чашку.
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7k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Да-да, всего 2 минуты, и воздушный, вкусный и немного влажный внутри кекс готов!"

===============

Прям таки 2 минуты? А почему не указано время "до микроволновки"? Или это время готовкой не считается?
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