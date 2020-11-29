Кекс в микроволновке за 2 минуты: 10 лёгких рецептов кексов в кружке

Новый модный кулинарный тренд — кексы в кружках. Этот десерт — больше, чем просто плитка шоколада или мороженое, но всё же достаточно легкий и быстрый в приготовлении, чем обычные запечённые кексы. В среднем, чтобы сделать такой кекс, требуется не более 2-х минут (!). Да-да, всего 2 минуты, и воздушный, вкусный и немного влажный внутри кекс готов!
И пусть вас не смущает готовка в микроволновке. Это вовсе не означает, что десерт не может получится или быть приятным на вкус. Ни один кекс из предложенных ниже не готовится из полуфабрикатов. А их вид ничем не отличается от привычных маффинов, кексов или пудингов, приготовленных в духовке.
Так что вооружайтесь нашими 10-ю рецептами кексов в кружке, чтобы всегда быть готовым к внезапным приступам безудержного желания отведать чего-нибудь вкусненького.
Кофейно-шоколадный кекс в кружке
- 3 столовые ложки муки;
- 1 чайная ложка растворимого кофе (порошок);
- 2 столовых ложки какао-порошка;
- 2 1/2 или 3 столовых ложки сахара;
- 1/4 чайной ложки разрыхлителя для теста;
- 2 столовых ложки молока;
- 1 яйцо;
- 2 столовых ложки растительного масла;
- 1/2 чайной ложки ванилина.
- В миске смешиваем муку, молотый кофе, какао-порошок, сахар и разрыхлитель. Всё хорошо перемешиваем.
- Добавляем молоко, яйцо, масло и ванилин. Всё перемешиваем вилкой до образования однородной массы.
- Выливаем смесь в смазанную маслом кружку и ставим в микроволновую печь на высокий режим примерно на 90 секунд, до тех пор пока кекс не будет готов. Главное — не передержать!
- Подаём к столу с шариком ванильного мороженого или просто, присыпав сахарной пудрой. Наслаждайтесь!
Клубнично-ванильный кекс со сливочной глазурью, приготовленный в микроволновой печи
- 1 столовая ложка сливочного масла, размягченного;
- 1 большое яйцо;
- 1/2 чайной ложки ванилина;
- 2 столовые ложки сахарного песка;
- 1/4 стакана муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;
- 1/2 чайной ложки корицы;
- 2-3 столовые ложки клубники, нарезанной кубиками (можно использовать замороженную).
- В средней миске смешиваем все ингредиенты (за исключением клубники) и взбиваем венчиком до тех пор, пока тесто не станет гладким, без комочков.
- Осторожно добавляем клубнику.
- Смазываем кружку маслом и выливаем в неё готовое тесто примерно на 2/3 (чтобы тесто, когда оно будет подниматься, не вытекло). Лучше даже распределить тесто по двум кружкам так, чтобы оно занимало лишь половину объема.
- Ставим кружку с тестом в микроволновку и на высоком режиме держим от 75 до 90 секунд или до готовности. Лучше всего контролировать процесс приготовления, находясь непосредственно перед микроволновой. Так как микроволновки у всех разные, у кого-то кекс может быть готов уже через 60 секунд, у другого этот процесс может занять 2 минуты.
- Если кекс готов, вынимаем его из микроволновой печи и даём остыть.
Тем временем делаем глазурь:
- 1 столовая ложка сливочного масла, растопленного;
- 1/4 стакана сахарной пудры;
- 1/4 чайной ложки ванилина;
- 1 столовая ложка сливок (или молока).
Смешиваем все ингредиенты (кроме сливок) в небольшой миске и взбиваем до желаемой консистенции. Густоту крема можно уменьшить, добавив сливки или молоко.
Поливаем кекс в кружке сверху глазурью, чтобы он пропитался ею. Либо аккуратно вынимаем кекс из кружки (для этого нужно пройтись ножом по бокам кекса, отделив их тем самым от стенок кружки), переворачиваем на тарелку и поливаем сверху сливочной глазурью.
Шоколадный кекс с солёной карамелью
- 4 столовые ложки муки;
- 4 столовые ложки сахара;
- 3 столовые ложки несладкого какао-порошка;
- 1/4 чайной ложки разрыхлителя для теста;
- 1/4 чайной ложки соли;
- 1 яйцо;
- 3 столовые ложки молока;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- парочка соленых ирисок или пара ложек солёной карамели.
- В небольшую миску добавляем муку, сахар, какао, разрыхлитель, соль, яйцо, молоко и растительное масло. Всё смешиваем до образования однородной массы.
- Выливаем смесь в обычную большую кружку. Добавляем солёные ириски или пару ложек солёной карамели, стараясь «утопить» их в тесте.
- Микроволновую печь устанавливаем на высокий режим и отправляем в неё кружку с тестом на 90 секунд. При необходимости (если кекс не пропекся) можно подержать тесто в микроволновке ещё секунд 30.
Так как солёных ирисок у вас, скорее всего, под руками не окажется, вот рецепт, как самостоятельно приготовить изысканный десерт — солёную карамель:
- Кладём на сковородку сахарный песок и ставим на маленький огонь.
- Добавляем только одну каплю лимонного сока и три капли воды.
- За несколько минут сахар оплывет и расплавится. Не трогать его и не перемешивать!
- Пока сахар плавится, подогреваем сливки.
- Когда они начнут закипать, выключаем сахар и немедленно вливаем их к нему, в сковородку.
- Выключаем газ! И сразу начинаем хорошенько помешивать.
- В итоге должен получиться нежный, кремовый соус. Добавляем к нему соль (по вкусу).
- Перемешиваем, переливаем в мисочку и отправляем остужаться (можно в холодильник).
Банановый кекс с крем-брюле в кружке
- 1 столовая ложка сливочного масла, растопленного;
- 1 яйцо (слегка взбитого);
- 1 столовая ложка молока;
- 1 спелый банан (пюрированный);
- 3 столовые ложки муки;
- 3 столовые ложки сахара;
- ½ чайной ложки разрыхлителя для теста;
- шарик мороженого крем-брюле, для украшения.
- Кладём масло в кружку и отправляем в микроволновку на 10 секунд, чтобы оно расплавилось.
- К растопленному маслу добавляем яйцо и молоко. Слегка взбиваем всё с помощью вилки.
- Добавляем банановое пюре в кружку и продолжаем смешивание с помощью вилки. В итоге должна получиться однородная масса.
- Наконец, добавляем все сухие ингредиенты в кружку и снова хорошенько взбиваем всё вилкой.
- Отправляем кружку в микроволновую печь, выставленную на средний режим, на 1 минуту.
- Кекс должен подойти и оставаться еще немного жидким в середине. Затем отправляем его в микроволновку ещё на 10 секунд. Если он будет всё ещё не готов, то снова отправляем его обратно на 10 секунд. И так далее, пока кекс не пропечётся посередине.
- Подаём с шариком мороженого крем-брюле. Наслаждайтесь!
Морковный кекс в микроволновке (без яиц)
- 6 столовых ложек муки;
- 2 столовых ложки сахара;
- 1/4 чайной ложки разрыхлителя для теста;
- 1/4 чайной ложки соли;
- 1/8 чайной ложки корицы;
- 1/8 чайной ложки мускатного ореха;
- 5 столовых ложек охлаждённого молока + 1/2 столовой ложки лимонного сока (размешать, дать настояться минут 10);
- 2 столовые ложки растительного или оливкового масла;
- 1/4 чайной ложки ванилина;
- 3 столовых ложки мелко натёртой моркови;
- 1 столовая ложка измельчённых орехов;
- 1 столовая ложка измельчённого изюма.
- Берём небольшую миску, добавляем в неё просеянную муку, сахар, разрыхлитель, соль, корицу. Всё хорошо перемешиваем венчиком или вилкой.
- Затем в другую миску добавляем молоко с лимонным соком, масло, ванилин, тёртую морковь. Всё хорошо вымешиваем при помощи ложки.
- После этого смешиваем обе смеси — жидкую и сухую, и хорошенько всё взбиваем.
- Наконец добавляем измельчённые орешки и изюм.
- Затем выливаем тесто в кружку так, чтобы оно занимало не более 2/3 от общего объема. Ставим кружку с тестом в микроволновую печь с высоким режимом на 2 или 2 1/2 минуты. При необходимости добавляем ещё секунд 30.
- Морковный кекс готов! Подаём к столу тёплым, политым мёдом или шоколадным сиропом.
Кружка какао-кекса с тёмным пивом
- 4 столовые ложки муки;
- 5 столовых ложек сахара;
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя для теста;
- 1 яйцо;
- 2 1/2 столовые ложки какао-порошка;
- 3 1/2 столовые ложки молока;
- щепотка ванилина;
- 3 1/2 столовые ложки масла;
- 5 1/2 столовые ложки тёмного пива.
- Смешиваем все ингредиенты в большой кружке при помощи небольшого венчика или вилки до получения однородной кремообразной массы. Готовим в микроволновой печи приблизительно 1 1/2 минуты.
- Главное — не передержать кекс в микроволновке! С другой стороны, если продержать его мало, то он может оказаться сырым внутри.
Какао-кекс с арахисовым маслом в микроволновке
- 3 столовые ложки муки;
- 2 столовые ложки сахара;
- 1 1/2 столовые ложки какао-порошка;
- 1/4 чайной ложки разрыхлителя;
- щепотка соли;
- 3 столовые ложки молока;
- 1 1/2 столовые ложки растительного масла;
- 1 столовая ложка арахисового масла.
- В большой кружке вилкой смешиваем сухие ингредиенты: муку, сахар, какао-порошок, разрыхлитель и соль.
- Добавляем молоко, растительное масло и арахисовое масло. Взбиваем до получения однородной массы.
- Кружку отправляем в микроволновую печь, выставленную на высокий режим, на 1 минуту и 10 секунд. Сначала тесто хорошо поднимется, а затем спадёт. Это нормально.
- Подаём к столу в тёплом виде, кушаем сразу.
Лаймово-кокосовый кекс в кружке
- 4 столовые ложки муки;
- 1/4 чайной ложки разрыхлителя;
- 2 1/2 столовые ложки сахарного песка;
- 4 столовые ложки кокосового молока (коровьего молока или сливок);
- 1 чайная ложка кокосовой стружки;
- 1/4 чайной ложки цедры лайма.
- Смешиваем все ингредиенты, кроме цедры лайма и кокосовой стружки, в большой кружке.
- Можно воспользоваться вилкой или небольшим венчиком. Взбиваем ингредиенты, пока тесто не станет гладким. Нужно убедиться, чтобы не было комочков.
- После этого аккуратно добавляем кокосовую стружку и цедру лайма.
- Отправляем в микроволновую печь примерно на 1 минуту. Верх кекса должен быть сухим и аппетитным на вид.
- Перед подачей кекс сверху немного посыпаем цедрой лайма.
Апельсиново-шоколадный кекс в кружке
- 8 столовых ложек сливочного масла;
- 1 стакан сахарной пудры;
- 1 чайная ложка апельсиновой эссенции (или просто натёртой цедры);
- 1/4 стакана апельсинового сока;
- 2 стакана муки;
- 1/2 стакана какао-порошка;
- 2 яйца.
- Шоколадно-апельсиновая глазурь:
- 1 стакан сахарной пудры;
- 200 грамм молочного шоколада, расплавленного;
- 1/2 стакана апельсинового сока.
- В большой миске взбиваем 6 столовых ложек сливочного масла с 1 стаканом сахарной пудры.
- Добавляем апельсиновую эссенцию (или цедру), апельсиновый сок и яйца, продолжаем взбивать.
- Всыпаем муку, а также какао и взбиваем до образования однородной массы.
- Смазываем кружки небольшим количеством масла и вливаем в каждую кружку теста на 2/3. Отправляем в микроволновку на 2 минуты.
- Затем переворачиваем кружки, аккуратно достаем кексы и выкладываем их на тарелку. Сверху поливаем апельсиново-шоколадной глазурью.
Чтобы сделать глазурь, просто взбейте вместе растопленный шоколад, сахарную пудру и апельсиновый сок.
Из приведённого в рецепте количества ингредиентов получается 4 кекса в кружках.
Яблочный кекс с корицей
- 3 столовые ложки муки;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1/2 чайной ложки корицы;
- 1/8 чайной ложки разрыхлителя;
- 1 столовая ложка яблочного пюре;
- 1/2 столовой ложки растительного масла;
- 1/2 столовой ложки молока;
- 1/8 чайной ложки ванилина.
Для глазури:
- 1 столовая ложка сливочного сыра комнатной температуры;
- 2 столовые ложки сахарной пудры;
- 1 чайная ложка молока.
- Сначала готовим глазурь. Для этого просто смешиваем все ингредиенты вилкой до образования однородной кремообразной массы. После чего откладываем её в сторону.
- Смешиваем все сухие ингредиенты для кекса. Добавляем яблочное пюре и всё хорошенько перемешиваем. Тесто на данном этапе будет густым и липким.
- Затем добавляем оставшиеся ингредиенты. Снова хорошенько всё перемешиваем.
- Выкладываем тесто в кружку так, чтобы оно занимало не более 2/3 пространства, а лучше — только половину.
- Отправляем кружку с тестом в микроволновку, выставленную на высокий режим, приблизительно на 45 секунд. Если этого времени недостаточно, то держим около минуты.
- Перед подачей поливаем сливочной глазурью. Наслаждайтесь!
Источник:
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Прям таки 2 минуты? А почему не указано время "до микроволновки"? Или это время готовкой не считается?