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Усыпленная собака встала из могилы, чтобы вернуться домой

Усыпленная собака встала из могилы, чтобы вернуться домой (4 фото)

Автор:
12 октября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Счастливый конец   вторая жизнь   домашние животные   животные   кирюша   невероятно   собаки   собаковладельцы   
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Пес по кличке Кирюша из Республики Коми был отправлен хозяевами на усыпление. Но, видимо. смертельная инъекция не подействовала: собака выбралась из могилы и пошла искать свой дом. К счастью, на этот раз с людьми Кирюше повезло гораздо больше.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Счастливый конец   вторая жизнь   домашние животные   животные   кирюша   невероятно   собаки   собаковладельцы   
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1  комментарий
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Еркен 6 минут назад
Кирюша найдет новый дом и добрых хозяев, а те "люди" что бросили его так и останутся "людьми".
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