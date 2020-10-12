Усыпленная собака встала из могилы, чтобы вернуться домой

Ольга накормила Кирюшу, после чего он спокойно пошел за ней в машину. Он проспал всю дорогу в сто с лишним километров до Ухты, где Ольга отвезла его в зоозащитную организацию "Добрый город". Зоозащитники опубликовали объявления о поиске хозяев Кирюши, и вскоре они нашлись в деревне Емва. По их словам, они усыпили собаку "из-за болезни". По их словам, Кирюше ввели смертельную дозу лекарства, а затем похоронили его в лесу. Их рассказ подтверждался как описанием Кирюши, которое они дали, так и выбритой лапой, куда делали смертельный укол. Однако при осмотре врачи "Доброго города" не нашли у Кирюши почти никаких отклонений по здоровью. Вероятно, его хозяева просто застеснялись сказать, что хотели усыпить здоровую собаку.

2благодаря Ольге, Кирюша начал новую жизнь, - говорит представитель "Доброго дома" Екатерина Нимак. - В приюте Кирюша ведет себя спокойно, он хорошо ходит на поводке, не убегает, не лает, ладит с другими собаками".