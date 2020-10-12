Усыпленная собака встала из могилы, чтобы вернуться домой

Пес по кличке Кирюша из Республики Коми был отправлен хозяевами на усыпление. Но, видимо. смертельная инъекция не подействовала: собака выбралась из могилы и пошла искать свой дом. К счастью, на этот раз с людьми Кирюше повезло гораздо больше.
Кирюша, семилетняя немецкая овчарка, был отправлен хозяевами на усыпление, но чудом остался жив: видимо, инъекция оказалась некачественной или доза не подошла. пес выбрался из могилы и направился по шоссе к дому, чтобы найти помощь. Пес уже совсем обессилел, когда его, бредущего вдоль шоссе, заметила 39-летняя Ольга Лысцева, ехавшая за рулем из Сыктывкара в Ухту. Сначала она проехала мимо промокшей под дождем и измученной собаки. но мысльо ней не оставляла Ольгу. Проехав 20 километров, она развернулась и поехала за Кирюшей.
Ольга накормила Кирюшу, после чего он спокойно пошел за ней в машину. Он проспал всю дорогу в сто с лишним километров до Ухты, где Ольга отвезла его в зоозащитную организацию "Добрый город". Зоозащитники опубликовали объявления о поиске хозяев Кирюши, и вскоре они нашлись в деревне Емва. По их словам, они усыпили собаку "из-за болезни". По их словам, Кирюше ввели смертельную дозу лекарства, а затем похоронили его в лесу. Их рассказ подтверждался как описанием Кирюши, которое они дали, так и выбритой лапой, куда делали смертельный укол. Однако при осмотре врачи "Доброго города" не нашли у Кирюши почти никаких отклонений по здоровью. Вероятно, его хозяева просто застеснялись сказать, что хотели усыпить здоровую собаку.
2благодаря Ольге, Кирюша начал новую жизнь, - говорит представитель "Доброго дома" Екатерина Нимак. - В приюте Кирюша ведет себя спокойно, он хорошо ходит на поводке, не убегает, не лает, ладит с другими собаками".
2благодаря Ольге, Кирюша начал новую жизнь, - говорит представитель "Доброго дома" Екатерина Нимак. - В приюте Кирюша ведет себя спокойно, он хорошо ходит на поводке, не убегает, не лает, ладит с другими собаками".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Счастливый конец вторая жизнь домашние животные животные кирюша невероятно собаки собаковладельцы
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