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Почему в США над плитой вешают не вытяжку, а микроволновку?

Почему в США над плитой вешают не вытяжку, а микроволновку? (2 фото)

Автор:
21 июля 2021 08:58
Сообщество : Жизнь
Метки: Россия   микроволновка   привычка   сша   факты   фото   
910
2

С точки зрения русских, многие американские привычки выглядят странно.

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Метки: Россия   микроволновка   привычка   сша   факты   фото   
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7  комментариев
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scanncode scanncode 17 минут назад
Отличная идея! Мы с женой не низенькие. Имеющаяся у нас микроволновка достаточно громоздкая, погуглю такое решение.
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⛔ Александр ⛔ 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
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5k
Roman 2 минуты назад
Девочки-дизайнеры явно не пробовали поставить на эту плиту нормальную кастрюлю с поварёшкой. Думаю, через пару часов варки на двух конфорках копец будет и микроволновке и дизайнерским шкафчикам по бокам.
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81k
Taras Kozalupko 10 минут назад
Дядя Миша Задорнов прав!

У нас микроволновка для школоты, быстро разогреть и поесть.
Заипенить её на высоту, да ещё над плитой, верх скудоумия.
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