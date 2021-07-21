Почему в США над плитой вешают не вытяжку, а микроволновку?

С точки зрения русских, многие американские привычки выглядят странно.
И наоборот — то, что принято и широко распространено на территории России, для жителей США является непонятным и удивительным. Достаточно сильно отличается устройство быта у тех и других.
Смотря американские фильмы, многие русские замечают одну интересную причуду — жители штатов любят располагать микроволновку над плитой. Но у большинства россиян на этом месте встроена вытяжка, ведь она способна устранить ненужные запахи во время готовки.
Почему же американцы устанавливают СВЧ-печь в такое странное место?
Многофункциональная микроволновка
На самом деле, американцы поступают очень практично. Ведь микроволновка, которая у них располагается непосредственно над плитой, обладает дополнительной функцией — она выполняет роль вытяжки. Приобретение подобного устройства позволяет рачительным хозяевам не тратить дополнительные деньги на вытяжку — экономия!
Такая СВЧ-печь немного больше по объему и вместительности. В корпус встроены турбина и канал, при помощи которых производится вентиляция. На панели располагаются кнопки управления вытяжкой и микроволновкой.
Вытяжка в таком приборе способна работать самостоятельно, без подсоединения к вентиляционной системе. Она поглощает пары и запахи, проводит их через фильтр и выводит наружу чистый воздух.
Подобная бытовая техника очень удобна в использовании. Однако в России похожее оборудование найти затруднительно.
СВЧ-печь, оснащенная вытяжкой, удобна еще и тем, что экономит много места, тогда как в российский квартирах микроволновка обычно располагается на столешнице или специально встраивается в шкафы.
Несколько слов о недостатках
Для некоторых такая высота будет неудобной. Например, дети и люди, имеющие низкий рост, не смогут пользоваться оборудованием самостоятельно.
Ведь, согласно прописанным правилам безопасности, между микроволновкой и плитой должно быть расстояние — не менее 65 сантиметров. Доставать разогретую пищу с такой высоты может быть небезопасно. Есть вероятность опрокинуть на себя и получить ожог.
Более того, во время приготовления пищи, сама микроволновка может сильно нагреваться, что будет приводить к более быстрому износу ее внутренних деталей. Такую СВЧ-печь придется частенько очищать от жира, налипшего на нее в процессе готовки. Что говорить, любая техника имеет свои несовершенства.
Но все же американские микроволновки имеют больше достоинств, нежели недостатков. На их фоне неудобные вытяжки и громоздкие СВЧ-печи выглядят как устаревшие модели.
Источник:
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У нас микроволновка для школоты, быстро разогреть и поесть.
Заипенить её на высоту, да ещё над плитой, верх скудоумия.