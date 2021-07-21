Почему в США над плитой вешают не вытяжку, а микроволновку?

И наоборот — то, что принято и широко распространено на территории России, для жителей США является непонятным и удивительным. Достаточно сильно отличается устройство быта у тех и других.

Смотря американские фильмы, многие русские замечают одну интересную причуду — жители штатов любят располагать микроволновку над плитой. Но у большинства россиян на этом месте встроена вытяжка, ведь она способна устранить ненужные запахи во время готовки.

Почему же американцы устанавливают СВЧ-печь в такое странное место?

Многофункциональная микроволновка

На самом деле, американцы поступают очень практично. Ведь микроволновка, которая у них располагается непосредственно над плитой, обладает дополнительной функцией — она выполняет роль вытяжки. Приобретение подобного устройства позволяет рачительным хозяевам не тратить дополнительные деньги на вытяжку — экономия!

Такая СВЧ-печь немного больше по объему и вместительности. В корпус встроены турбина и канал, при помощи которых производится вентиляция. На панели располагаются кнопки управления вытяжкой и микроволновкой.

Вытяжка в таком приборе способна работать самостоятельно, без подсоединения к вентиляционной системе. Она поглощает пары и запахи, проводит их через фильтр и выводит наружу чистый воздух.