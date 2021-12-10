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16 случаев, когда старым вещам дали вторую жизнь

16 случаев, когда старым вещам дали вторую жизнь (17 фото)

Автор:
10 декабря 2021 09:28
Сообщество : Фабрика идей
Метки: вещи   вторая жизнь   креатив   подборка   своими руками   фантазия   фото   
582
17

Достаточно лишь проявить креатив и дать волю своим умелым рукам. Тогда-то можно сотворить и блокнот из старых печатных плат, и новую сумочку из бывших ремней безопасности, и даже кресла из ненужных покрышек.

Когда старые вещи оказываются не нужны человеку, ему вовсе не обязательно от них избавляться. Ведь даже предметы, утратившие свою основную функцию, могут послужить отличным материалом для создания чего-то нового.


Этот блокнот сделан из переработанных печатных плат

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Диван в моей школе сделан из деталей старой машины

Увидел в ресторане декор с изображением Пакмана, который выполнен из Кубиков Рубика

В шиномонтажном магазине есть стулья для посетителей, которые сделаны из старых покрышек

Вот это мастерство!

Старые лыжи могут служить отличными полочками

Сделал крутые настенные часы из старой пластинки

Я был в ресторане в Сан-Франциско, который специализируется на карнавальной еде

И там были сиденья, которые сделаны из старых аттракционов.

Эта сумочка сделана из старых ремней безопасности

Камин в моей мастерской сделан из ковша от старого экскаватора

Зачем выбрасывать старые кассеты, если из них можно сделать картину

Стоянка для велосипедов в виде бабочки сделана из старых велосипедных рам

На нашей местной пешеходной тропе стоит старый газетный ящик, который теперь служит бесплатной библиотекой

Стол в пиццерии, выполненный из экранов старых айфонов

Из старого пивного бочонка сделали писсуар

Эту ёлку сделали из буйков и ловушек для лобстеров

Перед пожарной станцией стоят стулья, сделанные из старых пожарных шлангов

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Метки: вещи   вторая жизнь   креатив   подборка   своими руками   фантазия   фото   
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6  комментариев
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19k
SolomonA 52 минуты назад
Да уж блин... Вторая жизнь. Бабушка померла и из ее зубов сделали погремушку для внучки...
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932
Хансон Абадир Полчаса назад
Несколько вещей прикольно, остальное просто шлак
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48k
noName 39 минут назад
Комментарий к фото
В данном случае это не старая вещь,а вероятно отбраковка.Плата новая,пятаки не паянные
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