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75 хитростей, которым не научат в кулинарной школе

75 хитростей, которым не научат в кулинарной школе (31 фото)

Автор:
30 октября 2020 17:04
Сообщество : Еда
Метки: готовка   длиннопост   кулинария   лайфхаки   подсказки   рецепты   
1396
31

Пользователь Reddit попросил всех, кто любит готовить, поделиться разными тонкостями и хитростями, которым не учат в кулинарной школе, и комментарии полились рекой. Оказывается, порой видео на YouTube может научить большему, чем профессиональные кулинарные курсы!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: готовка   длиннопост   кулинария   лайфхаки   подсказки   рецепты   
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6k
Вася 2 часа назад
кто нить до конца осилил ?
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27k
KiploksAKS 20 минут назад
Много тривиального, несколько реально полезных советов, и толпа школотронов в комментариях.
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4k
Petr Chernyshev Полчаса назад
Удивительная мешавень фантастической чуши!
Забыли добавить ещё один пункт: "Варить яйца удобнее в кастрюльке, если вы попробуете сварить яйца в сковороде, то убедитесь, что это не очень удобно."
Хотя я не всё прочитал, может такой пункт и был.
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187
Евген Абв Полчаса назад
А можно мне от этого автора: "75 советов как заниматься сексом"? Чисто поржать.
P.S. Друг не спрашивал
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3k
TPECKOED Час назад
"14. Солите в начале, солите в конце. То, на каком этапе вы добавляете соль, очень сильно влияет на результат."
Вот до этого пункта дочитал и пришёл к выводу, что и все очтальные пункты - такая же [мат].
"14. Солите в начале, солите в конце. То, на каком этапе вы добавляете соль, очень сильно влияет на результат." Вот до этого пункта дочитал и пришёл к выводу, что и все очтальные пункты - такая же <span style='color:gray'>[мат]</span>.
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3k
Sanar 2 часа назад
Херня для пожирателей фастфуда внезапно решивших научиться готовить в интернете.
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12k
Алексей 2 часа назад
Набор сумбура, большая часть которого далека от реальности...
Школоло, тьфу.
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