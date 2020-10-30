75 хитростей, которым не научат в кулинарной школе

46. Нарезайте продукты нижней частью ножа, а не кончиком, круговыми движениями.

47. Следите за температурой. Следите вообще за всем, но особенно – за температурой.

48. Очень важно присыпать формы для запекания мукой, но на шоколадных тортах это смотрится ужасно. Поэтому я использую вместо муки какао-порошок.

49. Если вам нужно добавить еще больше соли, попробуйте вместо нее добавить немного лимонной кислоты.

50. Если вы готовите курицу или свинину, не скупитесь на специи. Эти виды мяса — словно губки для специй.

51. Тепло сохраняется в блюде после того, как вы включаете плиту, и оно продолжит готовиться, поэтому следите за временем. То есть, если вы хотите добавить сыр в омлет, сыр должен растаять уже в тарелке от жара яиц, иначе у вас получится слишком сухой омлет — то же самое с разварившейся пастой.

52. Если вы хотите подрумянить мясо, не наполняйте сковороду до краев. Мясо будет вариться в собственном соку и в итоге окажется бледным и жестким. Приготовьте сначала несколько кусков, потом вы можете выложить их на тарелку и приступить к следующим.

53. Не бойтесь экспериментировать. Любой успешный рецепт начинался с эксперимента.

54. Если вы хотите готовить, но бюджет ограничен, запаситесь пастой, картошкой, рисом, фасолью, луком, чесноком, консервированными помидорами, оливковым маслом, сливочным маслом, зеленым перцем, солью, перцем, тмином, итальянской приправой и бульоном. Из этих ингредиентов можно приготовить множество различных блюд.

55. Для приготовления яиц используйте силиконовую лопатку. Жир пристает к пластику, поэтому с пластиковой лопаткой ужасно неудобно готовить яйца.

56. Сразу несколько:

- если соус слишком жидкий, добавьте половину картофелины;

- если вы собираетесь жарить что-то во фритюре или делать карамель, запаситесь приличным термометром;

- если вы делаете обычное печенье, тесто на каждом этапе должно быть абсолютно гладким;

- чеснок снижает остроту;

- используйте только свежий молотый перец.

57. Когда закончите резать курицу, облейте разделочную доску кипятком— мелкие остатки сварятся, и доску проще будет очистить.

58. Размер овощей и то, как вы их режете, сильно скажется на вкусе блюда. Вы когда-нибудь заказывали пиццу, и лук на ней оказывался сырым? Это потому что его слишком крупно нарезали, и он не успел приготовиться за 8 минут, необходимых для пиццы. То же самое с соусом: если нарезать овощи слишком крупно, консистенция будет ужасной.

59. Не то чтобы это был секрет, но мне кажется, что многие не понимают, насколько важную роль в готовке играет кислота. Когда вы что-то щедро приправили, но во вкусе чего-то все равно не хватает, это что-то, как правило, кислота. Немного цитрусового сока или уксуса, и блюдо получится гораздо лучше.

60. Всегда мешайте муку или крахмал для подливки с холодной водой. Так она не получится комковатой.

61. Когда готовите печенье (или вообще выпечку), если в рецепте указан и коричневый сахар и обычный, всегда добавляйте больше коричневого. Так выпечка получится мягче.

62. Сваренное вкрутую яйцо чистится легче под струей холодной воды.

63. Чтобы правильно подрумянить грибы, нужен жир, время и очень много тепла — их нужно готовить примерно 20 минут на сильном огне, периодически помешивая и переворачивая. Если вы не любите грибы, вы скорее всего пробовали только сырые жесткие грибы, которые варились в собственном соку не больше пяти минут.

64. Прежде чем начать готовить, прочитайте рецепт от начала до конца. Иначе упустите мелкие детали.

65. Со временем вы научитесь смешивать тесто, не замеряя ингредиенты, а только прислушиваясь к ощущениям. Вы поймете на ощупь, где тесту не хватает влаги.