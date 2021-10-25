В искусстве найдется место всему! Даже мусору

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Когда б вы знали, из какого сора временами творят художники свои шедевры! Причем сор тут следует понимать буквально: то, что один человек вынес на помойку, другой вполне может использовать для создания настоящего произведения искусства. И фотографии из нашей подборки вам это докажут.
Скульптура клейдесдальской лошади авторства Джорджа Циммермана, сделанная из отслужившего свое фермерского оборудования
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"Эту сову кто-то вырезал на мертвом дереве, стоящем на тропе, по которой я обычно прогуливаюсь по местному лесу"
Колонна Виноградского - это простейшее устройство для разведения микроорганизмов с целью научных наблюдений. Но для неподготовленного зрителя она похожа на произведение искусства
Мой приятель делает фигурки и даже скульптуры из мусора, собранного на пляже. Это - одна из них"
"У меня отвалился кусок пластиковой накладки от ножа, и я вырезал из оставшегося пластика голову дракона"
"Жена подарила мне это кольцо на нашу годовщину. Оно сделано из старых компьютерных чипов и светится в темноте"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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