В искусстве найдется место всему! Даже мусору

Когда б вы знали, из какого сора временами творят художники свои шедевры! Причем сор тут следует понимать буквально: то, что один человек вынес на помойку, другой вполне может использовать для создания настоящего произведения искусства. И фотографии из нашей подборки вам это докажут.

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Скульптура клейдесдальской лошади авторства Джорджа Циммермана, сделанная из отслужившего свое фермерского оборудования 0 Источник:

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"Я сделал подруге серьги из обычной пасты" 0 Источник:

"Эту сову кто-то вырезал на мертвом дереве, стоящем на тропе, по которой я обычно прогуливаюсь по местному лесу" 0 Источник:

Колонна Виноградского - это простейшее устройство для разведения микроорганизмов с целью научных наблюдений. Но для неподготовленного зрителя она похожа на произведение искусства 0 Источник:

"Коллега сделал мне этого скорпиона из медной проволоки" 0 Источник:

Мой приятель делает фигурки и даже скульптуры из мусора, собранного на пляже. Это - одна из них" 0 Источник:

"Это чудовище на входе в пекарню целиком выпечено из хлеба" 0 Источник:

Английский алфавит, вырезанный из карандашного грифеля. Тонкая работа! 0 Источник:

Голова оленя, сделанная из отслуживших свое автомобильных деталей 0 Источник:

"Мой приятель нашел в горах вот такое лицо, вырезанное из старого дерева" 0 Источник:

"Мой сосед делает скульптуры из металлического лома" 0 Источник:

"У меня отвалился кусок пластиковой накладки от ножа, и я вырезал из оставшегося пластика голову дракона" 0 Источник:

Садовая скульптура из использованных одноразовых контейнеров 0 Источник:

"Из песка на пляже тоже можно сделать отличную скульптуру" 0 Источник:

"Это мини-скульптура из грецкого ореха" 0 Источник:

"Эту кошку я увидел в Киеве. Она сделана из использованных пластиковых вилок" 0 Источник:

"Моя бабушка связала себе сумку-шоппер из рваных пластиковых пакетов" 0 Источник:

Природный камень - сам по себе скульптура 0 Источник:

Скульптура из собранного в лесу сушняка в Эстонии 0 Источник:

Деревенская автобусная остановка сделана из старого экскаваторного ковша 0 Источник:

"Моя подружка сделала себе голову динозавра из использованной бумаги" 0 Источник:

"Жена подарила мне это кольцо на нашу годовщину. Оно сделано из старых компьютерных чипов и светится в темноте" 0 Источник: