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В искусстве найдется место всему! Даже мусору

В искусстве найдется место всему! Даже мусору (24 фото)

Автор:
25 октября 2021 11:00
Сообщество : Фабрика идей
Метки: вторая жизнь   вторсырье   дизайн   идеи   искусство   необычно   стиль   творчество   
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Когда б вы знали, из какого сора временами творят художники свои шедевры! Причем сор тут следует понимать буквально: то, что один человек вынес на помойку, другой вполне может использовать для создания настоящего произведения искусства. И фотографии из нашей подборки вам это докажут.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вторая жизнь   вторсырье   дизайн   идеи   искусство   необычно   стиль   творчество   
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Patmaz Полчаса назад
На последнем фото не фламинго, а колибри
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