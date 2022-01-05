Житель Беларуси увидел тонущую собаку и кинулся на помощь

Белорусский город Орша находится в Витебской области, на берегу Днепра. И живет там уже немолодой, но храбрый Виктор Яковлевич Демидов.

Он гулял по берегу реки и сначала услышал жалобный вой, а потом и увидел попавшую в беду собаку. Она шастала по льду и провалилась в полынью. Вода студеная, поэтому пёсель долго бы не продержался - а выбраться не мог, корка льда постоянно проламывалась.

И Виктор Яковлевич не сплоховал: Несмотря на мороз, разделся и поспешил на помощь.