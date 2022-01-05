FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в Беларуси 44 поста • 30 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в Беларуси 
Житель Беларуси увидел тонущую собаку и кинулся на помощь

Житель Беларуси увидел тонущую собаку и кинулся на помощь (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 января 2022 17:10
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: беларусь   лед   полынья   помощь   собака   спасение   
204
1
1

Отважный мужик вытащил ее из ледяной воды Днепра и стал героем.

Белорусский город Орша находится в Витебской области, на берегу Днепра. И живет там уже немолодой, но храбрый Виктор Яковлевич Демидов.

Он гулял по берегу реки и сначала услышал жалобный вой, а потом и увидел попавшую в беду собаку. Она шастала по льду и провалилась в полынью. Вода студеная, поэтому пёсель долго бы не продержался - а выбраться не мог, корка льда постоянно проламывалась.

И Виктор Яковлевич не сплоховал: Несмотря на мороз, разделся и поспешил на помощь.

Собака спасена) А Виктор Яковлевич стал местной знаменитостью.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в Беларуси"
Метки: беларусь   лед   полынья   помощь   собака   спасение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Hunde Beißer2 Полчаса назад
Таким дедам нужно памятники чугунные на вокзалах ставить..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
foggen2 48 секунд назад
Человек с большой буквы.
Из тех кто силён и духом и телом.
Счастья и здоровья ему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Экстремальный квест или дорога на выживание Экстремальный квест или дорога на выживание Жуткие звонки в 911 Жуткие звонки в 911 Полицейского из Мордовии наградят медалью «За смелость во имя спасения» Полицейского из Мордовии наградят медалью «За смелость во имя спасения» Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса Мужчина спас собаку, застрявшую на обрыве скалы Мужчина спас собаку, застрявшую на обрыве скалы Мужчина спас брошенного щенка, которого нашёл в ботинке Мужчина спас брошенного щенка, которого нашёл в ботинке
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47056



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
12
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Британский журналист назвал «пошлым пережитком сталинизма» новогодние праздники в России
2
301
Британский журналист назвал «пошлым пережитком сталинизма» новогодние праздники в России
Набирающие популярность в сообществах
Как праздновали Новый год на Руси
0
7
Как праздновали Новый год на Руси
Башня «Дженга» упала на голову женщины
0
8
Башня «Дженга» упала на голову женщины
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохой фотограф
0
2

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#смешные#животные#фото#кино#полиция#фотографии#знаменитости#сарказм#новый год
#интересно#люди#Казахстан#подборка#СССР#комментарии#прикольные#криминал#Митинги#праздник
#история#добрые видео#факты#интересное#картинки#Приколы#в мире#позитив#помощь#спасение

На что жалуетесь?

Вернуться