Мужчина спас брошенного щенка, которого нашёл в ботинке

Нередки случаи, когда люди избавляются от щенков, котят и других ещё совсем крошечных животных. Очень грустно видеть то, какими беспечными и бессердечными могут быть некоторые люди, которые в состоянии с лёгкостью оставить своих питомцев на обочине дороги, привязанными к дереву, а иногда и того хуже. Вот почему всегда очень приятно наблюдать в Сети счастливые истории о животных с прекрасным концом.