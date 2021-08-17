Мужчина спас брошенного щенка, которого нашёл в ботинке

Жизнь часто несправедлива, особенно по отношению к маленьким существам.
Мужчина из Сербии по имени Горан Маринкович (Goran Marinkovic) кормит бездомных животных и заботится о них. В марте 2020 года, когда он приехал к ним в гости, он обнаружил небольшой сюрприз — брошенного щенка, спавшего рядом с ботинком. Горан заметил, что щенок был болен и голоден. В дальнейшем мужчина забрал маленького щенка к себе домой, назвал его Сместеном (Smesten) и помог ему превратиться в красивого, здорового и счастливого пса.
Бедолагу выбросили, как мусор, среди которого он и лежал, при этом маленький пёсик выглядел очень нездоровым
Он спал рядом с ботинком, который щенок использовал в качестве укрытия, чтобы прятаться в нём от непогоды
Не было никаких признаков матери или собаки, которая могла бы о нём позаботиться. Щенок был совсем один
После того, как Горан принёс щенка домой, тот начал чувствовать себя и выглядеть намного лучше — благодаря всей той любви и заботе, которой его окружил мужчина, а также, конечно же, еде
У Сместена много братьев и сестёр, с которыми он всегда может поиграть, даже несмотря на то, что он намного младше их
Он вырос красивой, дружелюбной и любящей собакой — полной энергии, очень здоровой и готовой к приключениям
Источник:
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Читать приятно.
Не так давно в лесу была найдена стеклянная банка с новорожденными котятами. Тем, кто бросил котят в лесу, банка была "заботливо" крышкой закрыта, чтобы котята наверняка не смогли бы выбраться и задохнуться в банке. К счастью случайный прохожий обнаружил котят и незамедлительно передал их ветеринарам. Котята чудом остались живы.
<<Вот чего меня больше всего поражает в этих историях, так это то, что весь процесс зафиксирован на фото и видео. Так и представляю себе - О, брошенный щенок, зафоткаю спасение, а через пару лет - запилю пост в интернетиках! Лайков наберу...
-Лучше вычислять тех нелюдей, кто бросил животных умирать и фиксировать их жестокое избиение на фото и видео, чтобы в интернетиках запилить об этом пост для сбора лайков