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Мужчина спас брошенного щенка, которого нашёл в ботинке

Мужчина спас брошенного щенка, которого нашёл в ботинке (20 фото)

Автор:
17 августа 2021 09:28
Сообщество : Животные
Метки: доброта   животные   помощь   поступок   собака   спасение   фото   щенок   
8224
20

Жизнь часто несправедлива, особенно по отношению к маленьким существам.

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Метки: доброта   животные   помощь   поступок   собака   спасение   фото   щенок   
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25  комментариев
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15k
Alex ASK 6 часов назад
Они для нас лишь страница в жизни. Мы для них - вся жизнь
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8k
djinn 6 минут назад
молодец, дай пять!
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7k
кот базилий Полчаса назад
Мерзавцы, слов нет. Повезло песику, какой красавец.
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18k
иванов дмитрий 2 часа назад
За добрые посты- всегда плюс !
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1k
R_Scream 2 часа назад
О, добрые истории подвезли.
Читать приятно.
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1k
The Man from Okinawa 3 часа назад
Богато живут,даже брошенные щенки в недешевых ботах селятся
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29k
lsmipq 3 часа назад
Картинка про моего "соседа"...
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9k
Бендер Родригес 4 часа назад
Вот чего меня больше всего поражает в этих историях, так это то, что весь процесс зафиксирован на фото и видео. Так и представляю себе - О, брошенный щенок, зафоткаю спасение, а через пару лет - запилю пост в интернетиках! Лайков наберу...
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60
Andy Бендер Родригес 3 часа назад
Я думаю, что фотографировал он просто для себя, на память. Не стоит примерять свою позицию к другим и думать о других людях так же плохо, как о себе самом
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17k
sanchesS80 5 часов назад
Кто-то тратит сотни тысяч на покупку породистых собак, а кто-то находит друга бесплатно. Причем такой бесплатный по факту запросто может оказаться гораздо более преданным. Я уж не говорю что такие как правило гораздо здоровей и живут дольше.
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27k
Slonyash 6 часов назад
Доброе сердце!
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7k
КОСТЯН 6 часов назад
Яб тоже забрал, не оставлять же его умирать
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