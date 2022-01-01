FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 11239 постов • 1283 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Москвичка спасла брошенного и замерзавшего лабрадора

Москвичка спасла брошенного и замерзавшего лабрадора (2 фото)

Автор:
01 января 2022 22:57
Сообщество : Животные
Метки: лабрадор   пес   садик   собака   спасение   трансформатор   хозяйка   
392
2
Привязанная к трансформаторной будке собака могла погибнуть, если бы не помощь неравнодушного человека.
Москвичка с добрым сердцем спасла лабрадора, несколько часов мерзшего на улице. Явно домашнее животное было привязано к трансформаторной будке. Сначала пес лаял, привлекая внимание прохожих. Потом затих.

Жители Северного уезда видели лабрадора около детского сада. Но поначалу не забили тревогу, так как родители, приходя в учреждение, иногда и впрямь оставляют своих питомцев рядом. Но потом стало ясно, что с собакой что-то не так.

Местная жительница по имени Ирина в итоге привела потеряшку к себе домой. Пса показали ветеринару. По счастью, оказалось, что найденыш здоров.
Неравнодушная москвичка обратилась за помощью в соцсети. Выложила фото, сообщила свои координаты. Вечером ее нашла женщина, представилась хозяйкой лабрадора. Назвала его имя: Принс. По ее версии, он сбежал с утренней прогулки, а привязал его, видимо, кто-то из соседей.

В комментариях писали, что собаку не искали до вечера. Что, как минимум, странно. К тому же, эта порода отличается медлительностью и не склонна к «побегам». Тревога за будущее спасенного пса осталась.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: лабрадор   пес   садик   собака   спасение   трансформатор   хозяйка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Как живет пес Боджи из Стамбула, который просто обожает общественный транспорт Как живет пес Боджи из Стамбула, который просто обожает общественный транспорт Допустимо ли включение молока в рацион взрослых псов? Допустимо ли включение молока в рацион взрослых псов? Кто приносит тапочки знаменитостям: звезды и их собаки Кто приносит тапочки знаменитостям: звезды и их собаки Терьер спас лабрадора из смертельной ловушки Терьер спас лабрадора из смертельной ловушки Огромное очарование крупных собак пропорционально их размеру! Огромное очарование крупных собак пропорционально их размеру!
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

12283



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
2
10
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Депортированного из России бойца MMA Чоршанбиева задержали в аэропорту Душанбе
0
84
Депортированного из России бойца MMA Чоршанбиева задержали в аэропорту Душанбе
Набирающие популярность в сообществах
Этот день 1 января в истории планеты
0
4
Этот день 1 января в истории планеты
В каких случаях спорт оказывается бесполезен как способ снижения веса?
2
9
В каких случаях спорт оказывается бесполезен как способ снижения веса?
Страшный сон школьника
Страшный сон школьника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Будет кого обнять
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#новый год#кино#в мире#картинки#животные#девушки#поздравление#прикольные
#Юмор#подборка#люди#СССР#фильм#прикол#забавно#комментарии#позитив#Жизнь
#интересно#смешные#добрые видео#Ynews#красота#история#настроение#милота#фотографии#природа

На что жалуетесь?

Вернуться