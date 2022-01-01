Москвичка спасла брошенного и замерзавшего лабрадора

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Привязанная к трансформаторной будке собака могла погибнуть, если бы не помощь неравнодушного человека.
Москвичка с добрым сердцем спасла лабрадора, несколько часов мерзшего на улице. Явно домашнее животное было привязано к трансформаторной будке. Сначала пес лаял, привлекая внимание прохожих. Потом затих.
Жители Северного уезда видели лабрадора около детского сада. Но поначалу не забили тревогу, так как родители, приходя в учреждение, иногда и впрямь оставляют своих питомцев рядом. Но потом стало ясно, что с собакой что-то не так.
Местная жительница по имени Ирина в итоге привела потеряшку к себе домой. Пса показали ветеринару. По счастью, оказалось, что найденыш здоров.
Жители Северного уезда видели лабрадора около детского сада. Но поначалу не забили тревогу, так как родители, приходя в учреждение, иногда и впрямь оставляют своих питомцев рядом. Но потом стало ясно, что с собакой что-то не так.
Местная жительница по имени Ирина в итоге привела потеряшку к себе домой. Пса показали ветеринару. По счастью, оказалось, что найденыш здоров.
Неравнодушная москвичка обратилась за помощью в соцсети. Выложила фото, сообщила свои координаты. Вечером ее нашла женщина, представилась хозяйкой лабрадора. Назвала его имя: Принс. По ее версии, он сбежал с утренней прогулки, а привязал его, видимо, кто-то из соседей.
В комментариях писали, что собаку не искали до вечера. Что, как минимум, странно. К тому же, эта порода отличается медлительностью и не склонна к «побегам». Тревога за будущее спасенного пса осталась.
В комментариях писали, что собаку не искали до вечера. Что, как минимум, странно. К тому же, эта порода отличается медлительностью и не склонна к «побегам». Тревога за будущее спасенного пса осталась.
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