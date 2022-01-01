Москвичка спасла брошенного и замерзавшего лабрадора

Москвичка с добрым сердцем спасла лабрадора, несколько часов мерзшего на улице. Явно домашнее животное было привязано к трансформаторной будке. Сначала пес лаял, привлекая внимание прохожих. Потом затих.



Жители Северного уезда видели лабрадора около детского сада. Но поначалу не забили тревогу, так как родители, приходя в учреждение, иногда и впрямь оставляют своих питомцев рядом. Но потом стало ясно, что с собакой что-то не так.



Местная жительница по имени Ирина в итоге привела потеряшку к себе домой. Пса показали ветеринару. По счастью, оказалось, что найденыш здоров.