Мужчина спас провалившуюся под лед собаку

В итоге домовладелец, чтобы спасти неразумное животное, провалился под лёд, но всё же помог псу выбраться из бассейна.



Со слов главного героя сюжета, его 6-летний питомец ранее никогда не сталкивался с подобными, экстремальными условиями обитания.