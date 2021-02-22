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Мужчина спас провалившуюся под лед собаку

Мужчина спас провалившуюся под лед собаку (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 февраля 2021 09:54
Сообщество : Животные
Метки: бассейн   видео   животные   лёд   пёс   собака   спасение   фото   
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Мужчина, рискуя собственной жизнью, спас собаку, провалившуюся под лед.

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Метки: бассейн   видео   животные   лёд   пёс   собака   спасение   фото   
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panama Час назад
... рискуя собственной жизнью в своём бассейне . Заголовок должен рвать интернет
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