Мужчина спас провалившуюся под лед собаку

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Мужчина, рискуя собственной жизнью, спас собаку, провалившуюся под лед.
Камера, установленная над замёрзшим бассейном запечатлела, как один из выбежавших из дома псов проверил на прочность ледяной покров водоёма.
В итоге домовладелец, чтобы спасти неразумное животное, провалился под лёд, но всё же помог псу выбраться из бассейна.
Со слов главного героя сюжета, его 6-летний питомец ранее никогда не сталкивался с подобными, экстремальными условиями обитания.
Со слов главного героя сюжета, его 6-летний питомец ранее никогда не сталкивался с подобными, экстремальными условиями обитания.
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