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В Якутии собака вмёрзла в лёд, но неравнодушные жители спасли её

В Якутии собака вмёрзла в лёд, но неравнодушные жители спасли её (5 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2021 18:19
Сообщество : Животные
Метки: еда   животные   лед   мороз   собака   спасение   якутия   
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Всем известно, что сейчас жители Якутии страдают от сильнейших морозов. Столбик термометра опускается ниже -50°C! А как тяжело приходится бездомным животным.

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Метки: еда   животные   лед   мороз   собака   спасение   якутия   
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29  комментариев
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14k
Alex ASK 8 часов назад
Бедняга хвостатая.
Мужикам зачтётся там
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310
imho 4 часа назад
Мужикам спасибо!
Вспомнил канал один благодаря этой новости, там постоянно что то в глаз попадает когда смотришь.
Ссылка www.youtube.com
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8k
Шамсуддин 4 часа назад
мужики
кто знает? лапки будут работать?
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2k
leto2016 5 часов назад
Половину комментов вова(какие-то цифры) засрал
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60k
Ирина Николаевна из 3 подъезда Автор поста leto2016 4 часа назад
В таких случаях не стесняйтесь и нажимайте "пожаловаться" - флуд. Модераторы разберутся и наведут порядок.
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49k
smakido 5 часов назад
Спасатели собаки! Вы - люди с золотыми сердцами!
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−110
Комментарий удален. Причина: флуд
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12k
ЦСКА Vova1979 6 часов назад
Продолжай принимать препараты....Налегай на снотворное и антидепрессанты....
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−110
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−110
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−110
3k
Tuskub Vova1979 6 часов назад
..Мне все время интересно - здесь есть механизм автоматического удаления дураков?
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4k
Tatyana 7 часов назад
Ужас какой. К счастью, что не погибла.
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10k
Паша Эмильевич 7 часов назад
Бедный пёсель...
Было тяжело смотреть видео.
Надеюсь, в будущем у него все будет хорошо- тёплый кров, в желудке сосиска, добрые хозяева и долгие лета собачьей жизни
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−110
Vova1979 7 часов назад
около вас не собаки люди живут и мерзнут и умирают от холода (ну зима же)

но нет... котики собачки вожнее... а люди... ну сами виноваты [мат]
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2k
Voland Vova1979 7 часов назад
Котики и собачки - они добро помнят, в отличие от людей, которые за добро могут еще и такой херни натворить, что за всю жизнь не отмоешься;)
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3k
Дарвин и аморальная премия Vova1979 7 часов назад
И давно ты бомжуешь?
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12k
робт Vova1979 7 часов назад
хм, чей-то с тобой случилось, еще недавно зоошизиком был, во всех темах(включая нападения на людей) про шавух тельняху рвал, а тут вдруг про людей вспомнил
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2k
Gavanskiy Vova1979 7 часов назад
"около вас..." Много объясняет. Ты на другой планете живёшь, родной? (почти цитата)
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692
Весельчак У Vova1979 6 часов назад
люди ублюдки!
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1k
zenon 7 часов назад
Собака умная и хитрая. Закопалась под лёд, что бы её пожалели и покормили. Непонятно, как в таких местах могут быть бездомные собаки. Кого-то из жителей, нужно присыпать льдом.
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1k
Валерий 8 часов назад
В - 25 я своего в дом забираю... Как так собака мог вмерзнуть???? Его что, специально водой обливали???
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5k
кот базилий 8 часов назад
Спасибо вам люди.
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13k
Hairy. 8 часов назад
Ссылка youtu.be
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12k
Yasen_Perec 8 часов назад
Как он туда угодил?
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12k
Yasen_Perec 7 часов назад
Очередное м.удило, которое дизлайкает, тупо за вопрос. Да у шоб ты подох, собака.
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3k
Дарвин и аморальная премия Yasen_Perec 7 часов назад
Так собака же выжила
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