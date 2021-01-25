В Якутии собака вмёрзла в лёд, но неравнодушные жители спасли её

Всем известно, что сейчас жители Якутии страдают от сильнейших морозов. Столбик термометра опускается ниже -50°C! А как тяжело приходится бездомным животным.
И вот такого скулящего пса, попавшего в безвыходное положение, заметили жители села Чурапча.
Сельчане стали аккуратно отбивать лед вокруг животного. Это заняло немало времени, а собака уже не могла шевелить лапами.
Сельчане стали аккуратно отбивать лед вокруг животного. Это заняло немало времени, а собака уже не могла шевелить лапами.
После того, как пленник был освобождён – его отогрели и накормили горячей пищей.
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Мужикам зачтётся там
Вспомнил канал один благодаря этой новости, там постоянно что то в глаз попадает когда смотришь.
кто знает? лапки будут работать?
Было тяжело смотреть видео.
Надеюсь, в будущем у него все будет хорошо- тёплый кров, в желудке сосиска, добрые хозяева и долгие лета собачьей жизни
но нет... котики собачки вожнее... а люди... ну сами виноваты [мат]