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Голодный пес пытался сбежать от жестокого хозяина

Голодный пес пытался сбежать от жестокого хозяина (15 фото)

Автор:
25 декабря 2021 09:48
Сообщество : Животные
Метки: Тутаево   добро   животные   поступок   собака   спасение   фото   
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Если у кого-то есть домашнее животное, то все ждут от хозяина заботы, любви и ответственности. К сожалению, некоторые люди не оправдывают этого ожидания, и мы спрашиваем себя, почему вообще кто-то позволяет им заводить домашних животных.

И мы не говорим о том, чтобы быть идеальным: никто не идеален, но некоторые люди действительно просто настоящие животные.

К примеру вот ситуация, которая произошла в Тутаеве, Россия.

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Метки: Тутаево   добро   животные   поступок   собака   спасение   фото   
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1  комментарий
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Виталий 6 минут назад
Ять нужно найти хозяина и посадить на цепь.
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