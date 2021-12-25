Голодный пес пытался сбежать от жестокого хозяина

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Если у кого-то есть домашнее животное, то все ждут от хозяина заботы, любви и ответственности. К сожалению, некоторые люди не оправдывают этого ожидания, и мы спрашиваем себя, почему вообще кто-то позволяет им заводить домашних животных.
И мы не говорим о том, чтобы быть идеальным: никто не идеален, но некоторые люди действительно просто настоящие животные.
К примеру вот ситуация, которая произошла в Тутаеве, Россия.
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Не понятно, кто увидел ее первый, но кто-то заметил собаку, свисающую с балкона в Тутаеве, Россия
Спасательная операция прошла успешно, и в то время никто не осознавал масштабы повреждений собаки
Все были в шоке от того, в насколько ужасном состоянии была собачка, даже дети понимали, что она в очень плохой форме
У Рады была диагностирована анемия - заболевание крови, при котором в крови наблюдается дефицит гемоглобина
Ни один из ближайших приютов не хотел забирать собачку, но через час после появления новостей один человек заявил, что ее доставили в клинику
Людей интересовала ситуация, и они хотели выяснить, что же произошло. Судя по всему, ее держал в плену хозяин-алкоголик
Ранее к владельцу неоднократно вызывали полицию. Его оштрафовали, но ему было все равно, и он продолжал свое жестокое поведение
Расследование показало, что хозяин просто бездушно покинул город и запер в квартире кошку и собаку, оставив их умирать. И, к сожалению, несмотря на боль, Рада все же оказалась более удачливой, чем кошка: российские репортеры заявили, что кошка не выж
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