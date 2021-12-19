Мужчина спас собаку, застрявшую на обрыве скалы

Пожилой мужчина из Колорадо (США) пил утренний кофе, стоя возле своего магазина мотоциклов, когда заметил на скале странную черную точку.
Раньше ее там не было, поэтому американец решил посмотреть на нее в бинокль.
Точка оказалась, застрявшей на обрыве собакой, которая нуждалась в срочной помощи. Мужчина связался с представителями Гуманного общества региона Пайкс-Пик (HSPPR), и вскоре на скале развернулась спасательная операция.
Как пишет The Dodo, собака застряла на небольшом выступе примерно в 45 метрах над рекой. Никто не знал, как долго она сможет там просидеть, поэтому план спасения нужно было придумывать очень быстро.
«В общей сложности потребовалось два с половиной часа на то, чтобы узнать, где именно находится собака, и как нам добраться до нее, получить необходимое оборудование и составить точный план спасения»,— рассказала офицер Кайли Баркер, сотрудница HSPPR.
С помощью альпинистского снаряжения спасателям удалось добраться до собаки, которая была очень рада тому, что кто-то пришел ей на помощь.
«Собака была очень напугана и рада одновременно. Она прижалась телом к земле, стала быстро вилять хвостом и начала ползти ко мне, как только увидела. Земля стала ускользать из-под нее, но она все равно продолжала двигаться в мою сторону. Когда я наконец добралась до нее, она стала облизывать мои руки и лицо»,— сообщила Кайли Баркер.
Когда собака была доставлена в безопасное место, спасатели обнаружили на ней ошейник с кличкой и контактную информацию хозяев. Собаку звали Джесси Ли, и владельцы искали ее уже две недели. В итоге после тяжелого испытания счастливая собака вернулась к своей семье, которая очень скучала без нее.
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