Мужчина спас собаку, застрявшую на обрыве скалы

С помощью альпинистского снаряжения спасателям удалось добраться до собаки, которая была очень рада тому, что кто-то пришел ей на помощь.

«Собака была очень напугана и рада одновременно. Она прижалась телом к земле, стала быстро вилять хвостом и начала ползти ко мне, как только увидела. Земля стала ускользать из-под нее, но она все равно продолжала двигаться в мою сторону. Когда я наконец добралась до нее, она стала облизывать мои руки и лицо»,— сообщила Кайли Баркер.