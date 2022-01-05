Язык кино: как режиссеры разговаривают со зрителем без слов

Например, некоторые передают сведения через новости или демонстрацию газетных вырезок. Такой прием особенно часто используется в фильмах о будущем. Например, в «Тихом месте» именно через вырезки из газет можно получить полную картину о том, что монстры прибыли после метеоритного дождя и расплодились по всему миру.