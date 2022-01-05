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Язык кино: как режиссеры разговаривают со зрителем без слов

Язык кино: как режиссеры разговаривают со зрителем без слов (20 фото)

Автор:
05 января 2022 17:04
Сообщество : Кино
Метки: кино   приемы кино   режиссеры   фильмы   язык кино   
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Историю в фильмах можно передать не только словами и очевидными действиями. Некоторые режиссеры прибегают к некоторым приемам, дающим зрителю нужные эмоции и информацию всего за пару секунд. Зачастую нужно быть лишь чуточку внимательней, чтобы понять, что хотел сказать и передать создатель.

Например, некоторые передают сведения через новости или демонстрацию газетных вырезок. Такой прием особенно часто используется в фильмах о будущем. Например, в «Тихом месте» именно через вырезки из газет можно получить полную картину о том, что монстры прибыли после метеоритного дождя и расплодились по всему миру.

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Также полезную информацию дают заметки отца семейства, касающиеся слепоты пришельцев.


Некоторые фильма тянутся слишком затянуто, однако среди киноделов есть любители использования монтажа крупного плана с элементами ускорения. Например, когда герой готовится к каким-то важным событиям, вроде важного боя с противниками. Такой прием чаще других можно встретить в боевиках.

Иногда через такой динамичный прием можно быстро подать историю. Особенно этим пользуется Гай Ричи. Так в его фильма «Карты, деньги, два ствола» завязка раскрывается меньше чем за полминуты.

Ещё один популярный прием – кадрирование персонажа. Для получения нужного фокуса на персонаже перед ним или позади него помещают какие-либо предметы. Использование подобной фишки можно встретить в «Искусственном разуме».

Очень часто режиссеры передают состояние своих героев через костюмы и внешний вид. Примеров здесь более чем достаточно, но мы остановимся на далеко не самом очевидном – фильме «Смертный приговор». Персонаж проходит непростой путь после смерти сына и из бесхребетного офисного работника превращается в упивающегося жаждой мести зверя.

В фильмах ужаса популярным приемом всегда оставался «эффект вертиго». В этом случае оператор движется вдоль оптической оси, достигая безумного приближения на герое, чтобы вызвать у зрителя чувство волнения, как это было в «Челюстях».

Но в современном кино он используется и в других жанрах, выполняя всю ту же функцию. Например, во «Властелине колец», когда Фродо чувствует на тропе приближение всадников.

В некоторых работах можно встретить намеренно затуманенный кадр. Находящиеся позади лучи света придают эпизоду загадочность. К слову, это излюбленный прием Спилберга, который можно встретить, например, в «Инопланетянине». Также он использует его для передачи драматического момента.

Можно ли заранее узнать, кто в кадре положительный герой? Безусловно. Для этого придумали определенные маркеры добра, через которые проще всего показать нужных второстепенных персонажей с нехваткой экранного времени.

В качестве таких маркеров зачастую используют кошек и собак.


Один из излюбленных приемов Тарантино – съемка снизу. Он использовал её во всех своих фильмах. Зритель ещё не видит, что там происходит и может строить догадки, усиливая свой интерес к моменту.

Отдельного внимания заслуживают кинометафоры, когда один и тот же объект показывает разное состояние героя. Например, в «Джокере» это была лестница. Когда персонаж Хоакина Феникса был раздавлен, её показывали в холодных и темных тонах, но когда он окунулся в безумие, её цветовая гамма резко изменилась.

Ну и завершим такой фишкой как голландский угол. Его суть заключается в съемке героя снизу вверх с намеренно заваленным горизонтом. Чаще всего его используют, чтобы показать его эмоциональную нестабильность экранного героя.

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Метки: кино   приемы кино   режиссеры   фильмы   язык кино   
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26k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
бредятина
кагда я вижу в фильме грязный носок - я вижу грязный носок. Мне плевать, что режиссёр этим носком хотел показать трудный жизненный путь главного героя, его долгие споры со своей совестью и трудное финансовое положение, которое привело к такому состоянию незаметной, но очень важной составляющей части гардероба, открывающей внутренний мир и глубокий смысл существования человека в этом бренном мире.
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