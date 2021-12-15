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Интересное о фильме "Интердевочка"

Интересное о фильме "Интердевочка" (7 фото)

Автор:
15 декабря 2021 20:01
Сообщество : Кино
Метки: актрисы   интересное   истории   кино   режиссеры   советское кино   фильмы   
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7
В 1989 году вышла картина Петра Тодоровского, которую он снял по повести Владимира Кунина.
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Метки: актрисы   интересное   истории   кино   режиссеры   советское кино   фильмы   
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28  комментариев
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6k
Ruk 2 часа назад
у Кунина есть вещи и покруче - Гоу ту Хайфа, Наши на Мариенплац, Сволочи. Когда книги выходили ажиотаж настоящий был.
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460
Leonid 5 минут назад
Хороший фильм
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30k
Юр21 41 минуту назад
Что сказать то про этот фильм... Вот после этого фильма как то органично зашли такие изделия как "Жмурки", "Бригада" и прочие пасквили. Автор фильма убеждал молодых людей что про с титуткой быть не стыдно, а очень даже хорошо и почётно, что честь, совесть - это понятия никуда не годные и денег они не принесут. Следующее поколение фильмецов уже убеждало что и бандитом быть хорошо, ничего плохого бандит не делает, ну разве что людишек убивает, но это такая мелочь! За этот фильм режиссёра надо было утопить в реке Москва!
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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Я обожаю этот фильм. Но неужели кроме сцены с глицериновым сексом больше сказать нечего?
По поводу исполнительницы ГГ - если Догилеву еще можно представить в этой роли, то Андрейченко ну никак - слишком уж пошлА она даже для интердевочки. А Яковлева- стопроцентное попадание! И еще - что желали увидеть в продолжении те, кто об этом просили? Таня умерла, какое продолжение могло быть?
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559
Mixan 2 часа назад
Поздновато режиссер снял этот драматический фильм ...Страна уже была поражена вирусом "дерьмократии и наживы" Шла раскачка страны полным ходом ..
Сколько потом девочек ,красивых образованных пропало в борделях Турции ,Саудовской Аравии и еще страшнее Африки ..Мам звали ,обманутые и извращенно изнасилованные и т.д. .."Товар " это дешевый был и пользовался спросом ..Эх девчонки "Амерекэн бой ,я буду с тобой " наслушались дурочки ...Сколько вас пропало неизвестно .Простите нас

А вот настоящие жены офицеров !!!!!! И такие еще остались

Ссылка youtu.be
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423
Карл Такойто Mixan Час назад
Вы не очень правильно поняли посыл фильма)) то что вы написали отчасти правда,но и душно многим было вот так жить-и некоторые девушки другого выхода как изменить свою жизнь просто не видели.
Ссылка youtu.be
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38k
Сергей 2 часа назад
"Её намазали глицерином, как будто ей жарко. Кровать трясли, тумбочки трясли. Японца там близко не было".

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19k
shevanez 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
albedo 2 часа назад
Читал это произведение.
Этакая романтизация проституции.
Ни тебе сутенеров, очень честная милиция - просто идиллия.
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12k
Хью́берт 2 часа назад
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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