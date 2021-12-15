Интересное о фильме "Интердевочка"

Четыре месяца Кунин под видом сотрудника спецслужб работал в гостинице "Прибалтийская". Писатель был уже в годах и девушки принимали его за высокий чин КГБ. Он признался, что писатель и что собирает материал для повести, но наученные жизнью проститутки ему не верили. Только после того, как Владимиру удалось разговорить одну из них и пообщаться с ней по душам, то остальные тоже перестали бояться и стали, своего рода, соавторами повести.

Произведение писателя вышло и его просто завалили письмами. В том числе и от "интердевочек". Он даже повесил одно такое письмо на стену, оно заканчивалось словами: "...девочки всю ночь плакали и на работу не ходили".