Интересное о фильме "Интердевочка"

2366
7
В 1989 году вышла картина Петра Тодоровского, которую он снял по повести Владимира Кунина.
Фильм, конечно, был настоящим шоком для того времени: валютные проститутки, яркие наряды, капиталистические шведы, эмиграция...
Автор этой повести некоторое время жил в гостинице, прямо в центре Варшавы и видел работающих с иностранными клиентами девушек ежедневно. Вернувшись в Ленинград он захотел написать повесть о жизни валютных проституток и обратился в милицейский генералитет. Владимир Кунин попросил включить его в состав группы, которая занималась пресечением валютных операций.
Автор этой повести некоторое время жил в гостинице, прямо в центре Варшавы и видел работающих с иностранными клиентами девушек ежедневно. Вернувшись в Ленинград он захотел написать повесть о жизни валютных проституток и обратился в милицейский генералитет. Владимир Кунин попросил включить его в состав группы, которая занималась пресечением валютных операций.
Четыре месяца Кунин под видом сотрудника спецслужб работал в гостинице "Прибалтийская". Писатель был уже в годах и девушки принимали его за высокий чин КГБ. Он признался, что писатель и что собирает материал для повести, но наученные жизнью проститутки ему не верили. Только после того, как Владимиру удалось разговорить одну из них и пообщаться с ней по душам, то остальные тоже перестали бояться и стали, своего рода, соавторами повести.
Произведение писателя вышло и его просто завалили письмами. В том числе и от "интердевочек". Он даже повесил одно такое письмо на стену, оно заканчивалось словами: "...девочки всю ночь плакали и на работу не ходили".
Произведение писателя вышло и его просто завалили письмами. В том числе и от "интердевочек". Он даже повесил одно такое письмо на стену, оно заканчивалось словами: "...девочки всю ночь плакали и на работу не ходили".
×
×
Режиссеры не могли не обратить внимание на повесть, но тема была провокационной, скандальной и тем неожиданнее было, что за съемки взялся такой серьезный фронтовик, как Пётр Тодоровский. А дело было в том, что съемками загорелась жена Тодоровского Мира. Именно она уговорила мужа, договорилась о финансировании с шведской компанией и стала одним из первых продюсеров советских фильмов, а "Интердевочка" стала первой картиной, снятой не на государственные деньги.
Полгода искали главную героиню. Сам Кунин видел в роли Тани Татьяну Догилева, но она не понравилась режиссеру. Как и Наталья Андрейченко. А польская актриса Катажина Фигура отвергла предложение, так как не устроил контракт.
Сначала, тогда еще малоизвестная актриса, Елена Яковлева тоже не понравилась Тодоровскому. По его мнению, ей не хватало женственности. Но пробы все решили. А физическую "женственность" добавили костюмеры с помощью поролона. Вообще, весь женский состав был просто блестящим: Ингеборга Дапкунайте, Любовь Полищук, Ирина Розанова, Анастасия Немоляева.
Сначала, тогда еще малоизвестная актриса, Елена Яковлева тоже не понравилась Тодоровскому. По его мнению, ей не хватало женственности. Но пробы все решили. А физическую "женственность" добавили костюмеры с помощью поролона. Вообще, весь женский состав был просто блестящим: Ингеборга Дапкунайте, Любовь Полищук, Ирина Розанова, Анастасия Немоляева.
Шведы серьезно облегчили процесс съемок - хорошая кинопленка, валютный бюджет, возможность купить для актрис заграничные наряды. Фильм снимали три месяца, а гостиница была выбрана та же, где собирал свои материалы Кунин - "Прибалтийская". Забавный факт: когда снимали сцены в отделении милиции, то актрисы, будучи уже принаряженными и в гриме, спросили милиционеров, кто из низ наиболее похож на проститутку. Мужчина указал на ассистентку костюмера, которая была одета, разумеется, гораздо скромнее звездного состава фильма.
Глицериновый секс
Одна из самых ярких и драматичных сцен фильма - это секс с японским клиентом, которого Таня Зайцева, "сняла", зарабатывая на отъезд в Швецию. Ее снимали без участия актера-японца. Елена Яковлева сниматься обнаженной отказалась и пришлось придумать, как снять секс-сцену без эротики и без партнера. В процессе участвовали примерно четверо мужчин: один раскачивал кровать, второй - светильник, третий - тумбочку. А сам Тодоровский тряс Яковлеву за ноги.
Наталия Дрожжина, которая сыграла в фильме маму Ляли вспоминала: "Её намазали глицерином, как будто ей жарко. Кровать трясли, тумбочки трясли. Японца там близко не было". Кадр получился очень реалистичным, без смакования и пошлости. Яковлева сыграла сцену буквально глазами.
Наталия Дрожжина, которая сыграла в фильме маму Ляли вспоминала: "Её намазали глицерином, как будто ей жарко. Кровать трясли, тумбочки трясли. Японца там близко не было". Кадр получился очень реалистичным, без смакования и пошлости. Яковлева сыграла сцену буквально глазами.
Кстати, для шведского проката была смонтирована односерийная версия и изменена концовка. Советский вариант финала "Интердевочки" велело сделать кинематографическое руководство. Интересно то, что в Швеции фильм так не увидели - вскоре после окончания съемок шведская кинокомпания обанкротилась.
У фильма был просто невероятный успех в прокате. Пресса гудела, и к создателям фильма было множество просьб о продолжении. Но они ответили, что история закончена.
У фильма был просто невероятный успех в прокате. Пресса гудела, и к создателям фильма было множество просьб о продолжении. Но они ответили, что история закончена.
Источник:
Еще крутые истории!
- "Не трогай, это на Новый год!": планы, истории и мемы о поисках праздничного настроения
- Когда новогодний подарок от босса становится оскорблением
- Темная сущность Католической церкви: самые громкие скандалы в истории
- Люди, которые без мыла влезут куда угодно
- 15 случаев, когда адвокаты защиты вывели обманщиков на чистую воду
42
Понравилось42
Новости партнёров
если человек захочет - он будет воровать, убивать, торговать собой и что угодно. И никакие фильмы и книги про Тимура и его команду и кота Леопольда его назад не переделают.
Но очень удобно - свалить всю вину на эти ужасные и порочные фильмы, а не на родителей/окружение и индивидуальное отсутствие мозгов.
==================
Галочка, если человек не хочет пить Колу - он не будет ее пить. Если захочет - то будет.
А вот если ему лить в уши и в глаза рекламу из каждого утюга - то пить ее захочет больше народу и в бОльшем количестве.
Удалось ли верблюду моего красноречия, нагруженного хурджинами глубокого смысла, достичь долгожданного оазиса твоего понимания?
По поводу исполнительницы ГГ - если Догилеву еще можно представить в этой роли, то Андрейченко ну никак - слишком уж пошлА она даже для интердевочки. А Яковлева- стопроцентное попадание! И еще - что желали увидеть в продолжении те, кто об этом просили? Таня умерла, какое продолжение могло быть?
Сколько потом девочек ,красивых образованных пропало в борделях Турции ,Саудовской Аравии и еще страшнее Африки ..Мам звали ,обманутые и извращенно изнасилованные и т.д. .."Товар " это дешевый был и пользовался спросом ..Эх девчонки "Амерекэн бой ,я буду с тобой " наслушались дурочки ...Сколько вас пропало неизвестно .Простите нас
А вот настоящие жены офицеров !!!!!! И такие еще остались
Этакая романтизация проституции.
Ни тебе сутенеров, очень честная милиция - просто идиллия.