Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов

Картина была очень положительно воспринята и зрителями, и критиками и стала невероятно популярной в прокате. Бюджет ее был достаточно скромным - 60 тысяч долларов. А вот заработал он более 248 млн долларов и даже оказался в Книге Рекордов Гинесса как фильм с наилучшим сочетанием расхода и дохода.



А вы смотрели этот фильм?

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