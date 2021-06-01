Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов

1986
2
1
Американский писатель, известный своими книгами в жанре ужас и хоррор поделился с журналистом своим мнением о самом пугающем фильме.
Вроде бы человека, который написал "Сияние" и "Оно" и многие друге леденящие душу книги испугать очень сложно. Но он рассказал, что когда смотрел в больнице, под обезболивающими, "Ведьму из Блэр: Курсовая с того света", у него сдали нервы.
Его сын принес кассету в больницу со словами: "Ты должен это посмотреть". Кинг рассказал, что не выдержал на половине фильма: "Выключите это! Это слишком жутко и странно".
В ленте, которую сняли Дэниэл Мирика и Эдуардо Санчес, рассказывается о компании студентов, приехавших в старый городок Беркиттсвилль (США, штат Мэриленд), чтобы снять документальный фильм, основанный на легенде о ведьме из Блэр.
В ленте, которую сняли Дэниэл Мирика и Эдуардо Санчес, рассказывается о компании студентов, приехавших в старый городок Беркиттсвилль (США, штат Мэриленд), чтобы снять документальный фильм, основанный на легенде о ведьме из Блэр.
Картина была очень положительно воспринята и зрителями, и критиками и стала невероятно популярной в прокате. Бюджет ее был достаточно скромным - 60 тысяч долларов. А вот заработал он более 248 млн долларов и даже оказался в Книге Рекордов Гинесса как фильм с наилучшим сочетанием расхода и дохода.
А вы смотрели этот фильм?
Поделитесь в комментариях, какой фильм напугал вас сильнее всего?
А вы смотрели этот фильм?
Поделитесь в комментариях, какой фильм напугал вас сильнее всего?
Источник:
Ссылки по теме:
- 10 лучших фильмов Кристофера Нолана, которые стоит пересмотреть
- Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время
- Если бы кошки снялись в фильмах известных режиссеров
- Мяу: коты в образе культовых режиссёров
- Сцены из фильмов, которые сложно забыть: смешные и не очень
21
Понравилось21
Новости партнёров
И армянские мультфильмы...
А ведьма из Блэр постановочная наигранная чушь с соплями крупным планом, невидимыми врагами не обоснованными страхами
Напугали? Да, ранее Hairy упомянул "Халифа-Аиста". Настоящая крипота для шестилетнего ребенка. Не мог заснуть. А потом подрос и настала эпоха видеосалонов. Почему-то "Восставшие из ада" особо не зацепили в плане страха, "Цирк вампиров" тоже. А вот поразительно кичевый и даже стебовый "Телемертвецы" заставил бояться телика (у меня тогда еще был черно-белый) пару недель. Номер один в моем личном рейтинге - "Зловещие мертвецы" -1, -2. Даже вторая часть пострашнее будет. Несмотря на пластилиновый мультик в качестве спецэффектов. Остальные ужастики уже такого впечатления не произвели. Из впечатливших: "Кошмар на улице Вязов" 1-4, "Звонок" первый (голливудский), "Заклятие" 1-2, "Сайлент Хилл" первый, "1408", "Зеркала" первый. Отдельной строкой "Ключ от всех дверей". Не столько пугающий, сколько учащий не бояться.