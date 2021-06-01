FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 4979 постов • 1076 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов

Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 июня 2021 14:25
Сообщество : Кино
Метки: кино   мнение   писатель   режиссеры   стивен кинг   ужас   фильмы   
1986
2
1
Американский писатель, известный своими книгами в жанре ужас и хоррор поделился с журналистом своим мнением о самом пугающем фильме.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: кино   мнение   писатель   режиссеры   стивен кинг   ужас   фильмы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
37
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
37  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Мафусаил Час назад
Мой первый фильм ужасов был "Вий" с Куравлёвым, вот я тогда мелкий начал боятся темноты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
1k
Педигри Минуту назад
Почему-то фильмы ужасов меня перестали пугать, но меня здорово напугали две игры, которые я проходил: Cry Of Fear и Grey.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Владимир 2 минуты назад
Смотрел Ведьму из Блэр давным давно. Скучная чушь про подростков, которые боятся непонятно чего/кого, но больше похоже, что самих себя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
785
KevinSmith 9 минут назад
Если первый - то вот этот

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mirza Huseyinov 9 минут назад
Ежик в тумане..
И армянские мультфильмы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
SerGProS 10 минут назад
Шедевром считаю Портергейст 1982-1984 и Silent Hill (2006г)
А ведьма из Блэр постановочная наигранная чушь с соплями крупным планом, невидимыми врагами не обоснованными страхами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sivanov1079 12 минут назад
Ведьмц смотрел. Не зашло. Не тот культурный код, видимо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−137
sypernova 16 минут назад
Первый фильм ужасов- это клип "Триллер" Джексона. Ночью уснуть не могла, жёлтые глаза и смех повергли в ужас. После телевидения СССР психика ребёнка была не готова к такому повороту событий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
DonNerka 17 минут назад
А меня в детстве заставили подусраться моменты с "Собаки Баскервилей". Особенно, когда после просмотра пришлось по темноте домой на велике ехать по пустырю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Lelik 17 минут назад
Только из-под наркоза этот фильм может страшным показаться. Говнище полнейшее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
643
Прямой Эффект 22 минуты назад
Это Кинг еще "Прямую линию" с Путиным в главной роли не видел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
сапер Водичка 22 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Пумба Полчаса назад
В том, что это постанова, не сомневался ни на секунду. Видимо, потому что актеры слишком деревянно играли. Поэтому фильм не впечатлил напрочь.
Напугали? Да, ранее Hairy упомянул "Халифа-Аиста". Настоящая крипота для шестилетнего ребенка. Не мог заснуть. А потом подрос и настала эпоха видеосалонов. Почему-то "Восставшие из ада" особо не зацепили в плане страха, "Цирк вампиров" тоже. А вот поразительно кичевый и даже стебовый "Телемертвецы" заставил бояться телика (у меня тогда еще был черно-белый) пару недель. Номер один в моем личном рейтинге - "Зловещие мертвецы" -1, -2. Даже вторая часть пострашнее будет. Несмотря на пластилиновый мультик в качестве спецэффектов. Остальные ужастики уже такого впечатления не произвели. Из впечатливших: "Кошмар на улице Вязов" 1-4, "Звонок" первый (голливудский), "Заклятие" 1-2, "Сайлент Хилл" первый, "1408", "Зеркала" первый. Отдельной строкой "Ключ от всех дверей". Не столько пугающий, сколько учащий не бояться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Pioner76 Полчаса назад
Сияние. Однозначно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rhino Полчаса назад
Я провел ужасную ночь после просмотра какой-то из частей Кошмара на улице вязов. Довольно паскудная ситуация для десятилетнего пацана - и не спать страшно, и заснуть страшно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−51
v-50 36 минут назад
кинг хороший писатель, и фильмы по его книгам неплохие, но называть его мастером ужасов я б не стал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Шлагбаумэн 37 минут назад
Я от "Зубастиков" писался в детстве, а когда вырос - понял что это комедия ужасов. Но было уже поздно, в психушке отказались снимать с учёта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vasiliy 38 минут назад
Помню в детстве в деревне, почти ночь, свет выключен, взрослых в доме нет, какой-то фильм про медведя людоеда, что-бы включить свет нужно в темноте идти на кухню за табуретом, так как я маленький и до выключателя не достаю, а лишний раз пошевелиться страшно. Вот где жуть была
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Sergey 42 минуты назад
Смотрел "Ведьму из Блэр", так и не понял, в каком месте бояться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
hebpat 43 минуты назад
Для меня первый ужастик это советский фильм "Злой дух Ямбуя" - снят на реальных событиях и он реально страшный, до самых последних кадров, даже уже когда знаешь разгадку всё равно страшно до жути.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Дворняга 50 минут назад
Мой первый реальный ужастик - как ни странно "Чужие". Мне лет 10-11, вечером дома один, за окном поздняя осень с дождём, свет выключен... так совпала атмосфера фильма с атмосферой вокруг: раза четыре ставил на паузу. Особенно напугали колонисты в коконе: ты жив, беспомощен, в тебе сидит эмбрион. Настолько ощутил безысходный ужас попавшего в такую ситуацию человека, что долго ещё просыпался ночью и щупал грудь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 6 комментариев
Показать ещё
Хирург показал, что будет, если ребенок проглотит батарейку (4 фото) Хирург показал, что будет, если ребенок проглотит батарейку (4 фото) Мяу: коты в образе культовых режиссёров Мяу: коты в образе культовых режиссёров Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время 10 лучших фильмов Кристофера Нолана, которые стоит пересмотреть 10 лучших фильмов Кристофера Нолана, которые стоит пересмотреть Сцены из фильмов, которые сложно забыть: смешные и не очень Сцены из фильмов, которые сложно забыть: смешные и не очень Если бы кошки снялись в фильмах известных режиссеров Если бы кошки снялись в фильмах известных режиссеров
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

43201



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вьетнамская война глазами победителей
6
58
Вьетнамская война глазами победителей
35 предметов, на которые не хочешь, а поглазеешь
0
77
35 предметов, на которые не хочешь, а поглазеешь
﻿
Набирающие популярность в сообществах
10 лет игре S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl! Ностальгии пост
1
17
10 лет игре S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl! Ностальгии пост
Ковка подсвечника для чайной свечки
0
10
Ковка подсвечника для чайной свечки
Хирург показал, что будет, если ребенок проглотит батарейку (4 фото)
Хирург показал, что будет, если ребенок проглотит батарейку (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Загон для блох?!
1
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#дети#фотографии#забавно#СССР#красота#животные#прикольные
#Юмор#картинки#прикол#подборка#позитив#новости#эстетика#великобритания#криминал#война
#история#Россия#интересное#люди#приколы#сатира#спорт#город#сша#природа

На что жалуетесь?

Вернуться